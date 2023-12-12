Efes Selçuk, Halil Umut Meler İçin Tek Yürek Oldu: "Bu Yumruk Hepimize Atıldı"

Efes Selçuklular, hemşerileri, Türk futbolunun genç ve başarılı hakemi Halil Umut Meler için tek yürek oldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ülkemizi saran şiddet ikliminin ve her türlü kanunsuzluğun önünde kardeşlik, barış ve hukuk ile durmaya devam edeceğiz. Dün gece o yumruk hepimize atılmıştır, dün gece hepimiz Umut ile birlikte darp edildik. Geçmiş olsun Efes Selçuk" dedi.

Ankaragücü-Rize spor maçında Efes Selçuklu hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı sonrası kentte faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütü ve yurttaşlardan da tepki yağdı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in çağrısıyla İstasyon Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yapılan bu saldırıyı kınayarak tepkilerini dile getirdi.

"HUKUKSUZLUK, KURALSIZLIK VE YANIMA KAR KALIR ANLAYIŞI"

Halil Umut Meler'in Efes Selçuk'un ve Türkiye'nin gururu olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Efes Selçuklu kardeşimiz FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü- Rizespor maçının bitiminde Ankaragücü Kulübü Başkanı ve çevresindekiler tarafından saldırıya uğradı. Ev sahibi takım başkanının bu tavrı bu gece sadece Umut'a değil, spora ve sportmenliğe, futbol camiasına ve ülkemizin uluslararası itibarına zarar vermiştir. Bu aymazlığın, kanun ve ahlak tanımamazlığın cesareti ise son 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin getirdiği hukuksuzluk ve kuralsızlığa olan teşvikinden kaynaklıdır. Bu saldırının yasal süreci için Halil Umut Meler'e her türlü hukuki desteği Efes Selçuk'tan sağlayacağız.

Umut, kentimizin çocuğu, hepimizin kardeşidir. Spordan sokaklara, trafikten evlerimize kadar ülkemizi sarmış şiddet ve kuralsızlık halinin bir yansımasını, 'ne yaparsam yapayım yanıma kar kalır' anlayışını tüm ülke canlı yayında gördü dün akşam. Kanunların, kuralların herkes için olduğunu, kendini ayrıcalıklı gören bir zihniyet tarafından korunduğu, kollandığını hissedenlerin aklından geçen her şeyi gerçekleştirme ihtimalinden hep beraber kaygı duyuyoruz. Bugün artık hayatın her alanında ayyuka çıkmış şiddete karşı Efes Selçuk'ta yan yanayız ve bu duruşun tüm Türkiye'de karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık bu ülkede huzuru, düzeni geçtik, can güvenliğinin sağlanmasını çığlık atarcasına talep eder hale geldik. Şiddeti uygulayan maganda sevenler, bu ülkede vandalizmin geldiği noktayı hepimize gösterdi. Şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez ve hiçbir gerekçe de şiddetin karşılığı olamaz.

"BU SALDIRIYI EFES SELÇUK HALKI OLARAK ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Şiddete karşı yan yanayız ve bu duruşun bütün ülkeye yayılmasını temenni ediyoruz. Şiddet kültüründen ve bunu sahiplenen anlayıştan ivedilikle sıyrılmamız gerekli. Kitlelerin izlediği bir spor karşılaşmasında, sokakta ya da herhangi bir yerde şiddete dair bir kare görmek hepimizi fazlasıyla yoruyor. Buna artık dur demek zorundayız. Hissettiğim şudur ki bire bir yaşamış birisi olarak söylüyorum; şiddete meyilli olan ve şiddet uygulayan insanların en büyük destekçisi aslında bu kişileri, kendine benzeyen, hukuku, kanunu hiçe sayan ve halen daha kabullenen insanlardır. Üzüldüğümüz; toplumda yayılan şiddetin, barış ve dostluğun sporu olması gereken futbola da sıçramış olmasıdır. Geride futbol tarihimizde kapkara bir leke bırakan bu saldırıyı tüm Efes Selçuk halkı adına şiddetle kınıyor, kardeşimiz Halil Umut Meler'e, ailesine ve Efes Selçuk'a bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz."

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN SALDIRIYA TEPKİ

Eğitim-İş Başkanı Yaşar Şakar saldırının kabullenemez olduğunu belirterek "Hepimiz Halil Umut Meler'in yanındayız, destekçisiyiz. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız" dedi.

Eğitim-Sen Selçuk Temsilcisi Özlem Ok Say da sporda şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek "Sadece futbol sahalarında değil hastanede, sokakta ve sosyal hayatın her alanın da şiddete karşı acilen gerekli düzenlemeler yapılmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Toplum olarak her türlü şiddetin karşısında mağdurların yanında 'amasız' ve 'fakatsız' durmalıyız" diye konuştu.

ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak ise Halil Umut Meler'in Efes Selçuk'un bir değeri olduğunu belirterek "Yaşanan bu insanlık dışı saldırı karşısında Halil Umut evladımıza ve ailesine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Halil Umut Meler'i yetiştiren öğretmenlerden Bahadır Uygur, "Çocuğumun arkasındayım. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağım" ifadesini kullandı.

Efes Selçuk'ta faaliyet gösteren spor kulüpleri adına açıklama yapan Murat Sengel de "Selçuk'ta faaliyet gösteren spor kulüpleri adına bu olayı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.