Elazığ Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası ve Et Balık Kurumu İsteklerini Yerine Getirmedi

Elazığ Belediye meclisi MHP grup başkanı Mehmet Çak, Elazığ'da yıllardan beri halk ekmek fabrikası kurulması ve Et Balık Kurumuna ait bir satış mağazasının açılması için girişimlerde bulunduklarını ancak Elazığ Belediyesi'nin bunu hayata geçirmemesini eleştirdi. Çak duruma tepki göstererek, "Et Balık Satış ofisinin kurulması için belli prosedürler lazım, protokol yapılması lazım. Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bu satışı yapabilmesi için, il özel idareden veya belediyeden bir yer tahsil edilmesini kira karşılığında tahsis edilmesini istedik... Hala Et Balık Kurumu ile Elazığ Belediyesi protokol yapmadı" dedi.

Elazığ yaklaşık 14 yıl öncesine kadar Halk Ekmek Fabrikası'na sahipti. 2021 yılında tekrar açılacağı söylenmişti fakat fabrikadan yıllardır ses seda yok. Fabrikanın tekrar açılması Elazığ kamuoyunun uzun yıllardır beklentileri arasında.

"ELAZIĞ'DA HALK EKMEK FABRİKASI KURULMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPTIK, AMA BELEDİYE NEDENSE BU İŞE UZAK KALDI"

Elazığ Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Çak, MHP gurubu olarak belediye meclis toplantılarında halk ekmek fabrikası ve Et Balık Kurumu'nun Elazığ'a kurulması noktasında bu talepleri defalarca gündeme getirdiklerini belirterek, "2020 yılında Halk Ekmek Fabrikası kurulması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi bir önerge verdi. Bu önergemiz gündeme alındı, görüşmeler yapıldı. Bugünkü şartlarda saatte 120 bin ekmek çıkarılacak bir halk ekmek fabrikası kurulması noktasında çalışmayı yaptık. Ama bu tarihe kadar herhangi bir sonuç alamadık. Elazığ Belediyesi bu işe nedense biraz uzak kaldı" dedi.

"DEVLETİN DAR GELİRLİ VATANDAŞ İÇİN SUNDUĞU BU İMKANI BELEDİYE MECLİSİNE SUNDUK. BİZE KARŞI BİR GARD ALDILAR"

Türkiye'de 17 noktada satış mağazası bulunan Et Balık Kurumu ile de MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in görüştüğünü ifade eden Mehmet Çak, 18'inci mağazanın Elazığ'da açılması için Et Balık Kurumu Müdürü ile prensipte anlaşıldığını ancak belediyenin ve il özel idarenin yer tahsis etmemesi yüzünden bu çalışmanın da askıda kaldığını söyledi. Mehmet çak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Elazığ'da Et Balık Kurumu satış mağazasının açılması yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir meseleydi. En son sayın vekilimiz Semih Işıkver, vekil olduktan sonra tahminen 7. ya da 8. ay gibi Ankara'da Genel Müdürlük bazında bir görüşme yaptı. İl başkanımız da dahil oldu bu görüşmeye. Et Balık Genel Müdürü Elazığ sevgisine istinaden ve Semih vekilimizin kendisiyle görüşmesinden sonra 18'inci satış ofisinin Elazığ'a verilmesi noktasında başkanımıza ve vekilimize söz verdi. Bu tarihten sonra biz hemen Elazığ Belediye Meclisi'nde bir sonraki ay bu konuyu gündeme getirdik.

"ÖNERGE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NDEN GELDİĞİ İÇİN Mİ BÖYLE YAPTILAR?"

Et Balık Satış ofisinin kurulması için belli prosedürler lazım, protokol yapılması lazım. Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bu satışı yapabilmesi için, il özel idareden veya belediyeden bir yer tahsil edilmesini kira karşılığında tahsis edilmesini istedik. Yani kira karşılığı bir yer istedik. Üstelik kurumun kendisi bu satış mağazası ve elemanların giderlerini da karşılayacaktı. Bu hem istihdam, hem de fakir fukaraya yardımcı olsun diye. 17 ilde de aynı tasarrufları var. Elazığ Belediyesi'ne biz mecliste gündem maddesi verdik. Ama gündem maddesine verdiğimiz zamandan beri bir gard aldılar yönetim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldiği için mi diye, böyle bir önerge geldi mi diye. 'Her ay belediye meclisinde ne yaptınız? Protokolü ne yaptınız?' diye sorduk. Hala Et Balık Kurumu ile Elazığ Belediyesi protokol yapmadı."