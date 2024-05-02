Elazığ\'da Sahte Somon ve Alabalık Satışı Tehlikesi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde somon ve alabalık üreten işletmeci Samettin Tokgöz, kilo maliyeti 150 lira olan somon balığının bazı yerlerde 130 liraya satıldığını kaydederek, "Bu balıklar ya dip balık ya da ölü balıktır. Bu insan sağlığına da, sektöre de zararlıdır" dedi.

Keban Baraj Gölü üzerinde somon ve alabalık üreten Samettin Tokgöz, bazı balıklarda düşük fiyatlara dikkat çekti. Somon balığının şu anda kilogram başına 100 lira yem maliyeti, 25 lira yavru maliyeti, 20 lira civarı da işçilik, aşı, ilaçlama gibi maliyetlerinin olduğunu kaydeden Tokgöz, somonun 140 ila 150 lira arasında kilo maliyetinin olduğunu söyledi. Tokgöz, "Bugün Türkiye'de Karadeniz somonu, somon ya da alabalık tezgahlarda 100, 120, 130 lira gibi rakamlarla satılmaktadır. 150 lira maliyeti olan bir balık bu fiyatlara nasıl satılabilir? Bu konuya ilgili kurumların çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bununla ilgili şu bilgiyi vereyim; 150 lira kilo maliyeti olan bir balık nasıl olur da 100-130 lira arasında satılabilir. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Rize, Samsun, Sinop bölgesi büyük somon üreticilerinden. Aynı zamanda Keban Baraj Gölü'nde de somon üreticileri var. Şu anda somon üreticilerinin kafeslerine günlük olarak dalgıçlar dalıyor, o gün içerisinde birikmiş olan ölü balıklar toplanıyor, bunlar paketlenerek Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. Elazığ, Diyarbakır, Batman, Bingöl'e, Doğu illerine arabalara yüklenerek buralara gönderiliyor. Burada kilosunu 50-60 liraya piyasaya sürüyorlar. Vatandaşlarımız da tabii bu konuyu bilmedikleri için ucuz olduğu düşüncesi ile 150 lira maliyeti olan bir somon balığını 100 liraya, 120 liraya görünce alıp götürüp yiyor" diye konuştu.

"Kafeslere günlük olarak dalgıç gönderiliyor, ölü balıklar toplanarak piyasaya sürülüyor"

Aynı şekilde Keban Baraj Gölü çevresinde de somon üreticilerinin olduğunu hatırlatan Tokgöz, "Yani bu bölgede ilgili yetkilileri çağırırken, yalnız bizim bölgemiz ile ilgili değil Türkiye geneli yapılması gerekir diyorum. Şu anda Türkiye'de balık tezgahlarında 200 liranın altında Karadeniz somonu veya somon vatandaşımız görüyorsa bilsin ki dip balığıdır, ölü balıktır. 160 ila 200 liranın altında da alabalık görüyorsan yine bilsin ki dip balığı, ölü balıktır. Bu şu demektir; günlük olarak kafeslere sabah erken saatlerde somon üreticisi olan büyük firmalarda dalgıçlar dalıyor, o gün ölen balıklar toplanıyor. Bunlar ciddi rakamlardır, bahsettiğimiz gibi 5-10 kilogram değil büyük kafeslerin her birinde 150-200 ton balık vardır. Bunun içerisinde her birinde 100-200 kilogram balık öldüğü zaman Türkiye genelinde çok ciddi bir rakama tekabül ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde adam Samsun'dan, Sinop'tan aracını yüklüyor, Diyarbakır'a, Elazığ'a, Bingöl'e, Batman'a 50-60 liraya teslim ediyor. Dün Ankara'da balık fiyatlarını sordurduk, Kızılay'daki balık satıcılarında Karadeniz somonunun kilosu 220 lira, alabalık fiyatı da 160-180 lira arasında. Aynı Karadeniz somonu, aynı alabalık Diyarbakır'da, Elazığ'da, Batman'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde 100 liraya, 120 liraya satılıyorsa bu dip balığıdır, ölü balıktır. Nettir bu, hem sağlık açısından hem sektör açısından tehlikelidir. Bu şekilde balıkçılık sektörü de ölür" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ