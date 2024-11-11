Elazığ'da TOKİ Evleri Krizi

Yerel

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Keban İlçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, kendilerine hak sahipliği kapsamında verilen evlerin, teslimine az bir süre kala yerlerinin değiştirildiğini belirterek, duruma tepki gösterdi. Elazığlı Yasin Fırat, "Şu anda evler bitti, teslim edilecek. Birilerine peşkeş çekilsin diye mi şu an bu evleri satılığa sunuyorlar. Hiç kimsenin bilgisi yok" dedi.

Elazığ'da yaşanan depremlerin ardından evleri yıkılan Elazığ'ın Keban İlçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, çevre ve şehircilik il müdürlüğünce Keban merkezde yapılacak olan TOKİ evlerinden kendilerine hak sahipliği verildiğini ancak evlerin teslimine kısa bir süre kala müdürlüğün bu karardan vazgeçtiğini ve kendilerine köylerde ev verileceğini belirttiler. Bu karar alınırken herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Elazığlı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Keban'da TOKİ konutları önünde bir araya gelen topluluk adına konuşan Yasin Fırat, şunları söyledi:

"Deprem sonrası yapılan tutanaklarda evlerimizin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bu tespite istinaden biz de AFAD bölge müdürlüğüne, çevre ve şehircilik il müdürlüklerine müracaatlarda bulunduk. İlk başta köylerimizdeki konutların yetersizliğinden dolayı, toplu yapılaşma yapılamayacağını söylediler bize. Akabinde çevre ve şehircilik il müdürlüğünden bize bir dilekçe ibraz ettiler. 'Çoğunluk sağlayalım ki ilçe merkezinde konutları yapıp size teslim edelim' diye. Biz de diğer köylerdeki hak sahipleriyle görüştük. Herkes dilekçesini verdi ve konut çoğunluğu oluştuğundan dolayı evleri yapmaya karar verdiler. Bize hak sahipliği de verdiler. Numaralarımız her şeyimiz mevcut e-Devletimizde. Yaklaşık bir ay önce Erol Keleş (AKP Milletvekili) ilçemize ziyarette bulunduktan sonra, 'Köylünün ne işi var ilçe merkezinde, gitsin köyde kalsın, köyler gelişsin' diye bir söylemde bulundu. Bundan dolayı da hak sahipliğimizi tekrar köye taşıdılar. Tamam, gidelim köye. Bizim köylerimiz öyle ekilip biçilecek araziler değil. Dağlık, kırsal bölge. Farz edelim ki gittik, ekilecek arazimiz de var. Bugün bir traktör 2 milyon lira. Biz hangi parayla 2 milyonluk traktör alıp gidelim?

"Birilerine peşkeş çekilsin diye evleri elimizden alıyorlar"

Hak sahipliğimiz çıktıktan sonra mecburen köyden ilçeye geldik. Köyde kalabileceğimiz konutlar mevcut değil ki. Burada mevcutta bu insanların köyde kalabilecekleri bir barakaları bile yok. Şu anda evler bitti, teslim edilecek. Birilerine peşkeş çekilsin diye mi şu an bu evleri satılığa sunuyorlar. Hiç kimsenin bilgisi yok. Hiç kimseye bu konuda bilgi verilmiyor. Kime verilecek? Benim hak sahipliğim iptal edilsin, benim evimi kime verecekseniz bana sunun bunu. veya Türkiye genelinde başka bir ilde ve ilçede emsali varsa, bana bunu anlatsınlar. Bu durumun ne kadar süreceği belli değil. Toplu konut köylerde yapılsa bile bizim bulunduğumuz köyün en yakın köylere mesafesi 30 kilometre. Ben kendi arsamdan, bahçemden çıkıp 30 kilometre uzağa niçin gideyim? Hangi sebeple gideyim. Köyde olmuyorsa, bana merkezde verin. Siz bizden aldığınız dilekçelere karşı bu konutları yaptınız. Çoğunluğu sağladınız. Şimdi evler yapıldı, bitti. Birilerine peşkeş çekilsin diye benim hak sahipliğim iptal edilmiş."

"Ben bu saatten sonra köyde gidip ev yapmaya kalksam maliyetler iki katı olur"

Bademli Köyünde oturan Şahin Selçuk, verilen hak sahipliğinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bize Keban'da hak sahipliği verdiler. Buraya müracaat ettik. Bizimle evleri yıkılanların evleri köylerde yapıldı teslim edildi. Biz ilçeyi seçmiştik. Keban'ı bekledik. Tam anahtar teslim edileceği sırada sizin evleriniz yok dediler. Ben bu saatten sonra köye gidip ev yapmaya kalksam maliyetler ne kadar olur? Bir yıldan fazla zaman geçmiş. Maliyet iki katı olur. Bana başta deselerdi köyde yapacaksın diye. Ben gelip hak sahipliği için köyde yapardım. Keban'ı beklemeseydim. Keban'da evler bitmiş, bir ay sonra anahtar teslimi yapılacak. Şimdi bize gelmiş diyorlar ki 'sizin hak sahipliğiniz köylere tekrar'. Kime ne dediysek, kime gittiysek derdimizi anlatıyoruz ama kimse muhatap olmuyor. Bize başta söyleselerdi. İlk başta Keban yok deselerdi biz de tedbirimizi alırdık. Şimdi köyde yapanlar evlerini yapıp bitirdiler. Şu anda sürekli deprem oluyor. Geçen olan depremde herkes sağlam evine girip otururken biz deprem korkusunu yaşadık. Dışarda kaldık. Niye ben bu mağduriyeti yaşayayım ki? Köyde ev yapılacaksa bu nasıl yapılacak. Bir bilgim yok. Ben yerinde dönüşüm istiyorum. Devletin verdiği 750 bin hibe, 750 bin kredi var. Şu anda ben o parayla temeli çıkamam. Bu haksızlık değil mi? Diğer arkadaşlar o parayla evlerini yapıp bitirdiler. O parayla ev sahibi oldular. Şu anda ben bu evi yapmaya kalksam zaten işlemleri 2-3 ay sürer. Bahar aylarında başlasam ben maliyetler, usta parası falan durmadan yükseliyor. Ben o evi 1,5 milyona değil, 3 milyona bile yapamam. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu durum netleşsin. İnşallah bu yanlıştan dönerler. Evlerimizi verirler bize. Tek temennimiz budur."

"Biz köyde yapmak istesek en azından bizi 6-7 ay süründürecekler"

Bilal Kaya isimli vatandaş ise Çalık Süleymanlı köyünde evlerinin yıkıldığını ve kendisiyle birlikte üç hak sahibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bize evrak verdiler. 'Köyde mi istiyorsunuz şehir veya ilçede mi?' diye. Biz de ilçede hak sahipliğini tercih ettik. Çünkü mağduriyetimizi daha hızlı giderebiliriz diye. Biz şu anda Elazığ'a taşındık. Şimdi diyorlar ki 'hak sahipliğiniz köye verilecek'. Şimdi bizim köyde bir arsamız yok. Köyde yıkılan evimiz 190 metrekarelik bir alan. Oraya mikser girmesinin, araçlar girmesinin maliyeti nereden bakarsanız bakın Keban'dan daha yüksek maliyetli. Öyle bir mağduriyet yaşadık. Şu anda köye gelseler dahi yerinde yapmaları imkansız gibi bir şey. Biz Elazığ'da olduğumuz için yeni öğrendik. Bizi aradılar geldik. İsteğim merkezde ev verilmesi. Merkezde verildiği zaman kendi imkanlarımızla köyde evimizi yapabilme şansımız olabilir. Neticede köyümüz de Keban'a yakın. Üç hak sahibi var. İki tane mağdur var. Birinin yeri müsait olduğu için köyde yerinde istedi. Biz iki kişi merkezde istedik. Başımıza bu geldi. Biz köyde yapmak istesek en azından bizi 6-7 ay süründürecekler. Belki bir sene. Ama buradaki evlerin Yüzde 80'i bitmiş. Daha kısa sürede teslim etme imkanları var. Niye mağdur olalım?"