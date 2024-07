Emekli Karpuz Satıcısı: Emekliler İsyan Ediyor

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Karpuz satan seyyar satıcı emekli Mehmet Köten, emekli maaşı yetmediği için ek iş yapmak zorunda olduğunu söyledi. Köten "Emekliler isyan ediyor. Karpuz, 100 lira, 150 lira tutuyor. Gelen emekli 30- 40 liralık karpuz arıyor. Ufağını arıyor, ucuzunu arıyor. Emeklinin kaliteli bir mal alıp yemesi söz konusu değil şu an bu memlekette" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar karpuz satan emekli Mehmet Köten, maaşı yetmediği için ek iş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Bir siyasetçinin emeklilere 'gidin olmazsa simit satın' dediğini hatırlatan Köten, "Biz simit işinden anlamadığımız için karpuz satıyoruz, portakal satıyoruz evimizin geçimini sağlıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"Emekli müşterilerim ufağını arıyor, ucuzunu arıyor"

Emekli Mehmet Köten şöyle konuştu:

"Ben seyyar olarak karpuz satıyorum. Emekliyim, emeklilikte biliyorsunuz Türkiye'nin malumu. 10 bin lira aylıkla vatandaşın geçinmesi söz konusu değil. Bundan dolayı ek iş yapmamız gerekiyor. 'Gidin olmazsa simit satın' diyor. Biz de simit işinden anlamadığımız için karpuz satıyoruz, portakal satıyoruz evimizin geçimini sağlıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok emeklinin dışında. Emekliler isyan ediyor. 100 liraya alacağına, 50 liralık karpuz alıyor. Çünkü alım gücü olmadığından dolayı emekliler ek iş yapmıyorsa sıkıntı yaşıyor. Gelen emekli müşteri 100 lira, 150 lira tutan karpuza, 30- 40 liralık karpuz arıyor. Ufağını arıyor, ucuzunu arıyor. Emeklinin kaliteli bir mal alıp yemesi söz konusu değil şu an bu memlekette. Şimdi sadece bir karpuzla sınırlı değil. Emeklinin her konuda sıkıntısı had safhada. Yani bunu vatandaşın çobanı da biliyor, amiri de biliyor, memuru da biliyor, emeklinin geçinemediğini bu şartlarda. Maaş 12 bin lirada olsa yeterli değil. Emeklinin normal maaşı geçinmesi için 18-20 bin lira olması lazım ki evine rahat ekmek götürsün."