Emekli Karpuz Satıcısı: Emekliler İsyan Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekli Karpuz Satıcısı: Emekliler İsyan Ediyor

Geniş Video İzle

Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar karpuz satan emekli Mehmet Köten, maaşı yetmediği için ek iş yapmak zorunda olduğunu belirtti. Köten, emeklilerin alım gücünün düşük olması nedeniyle ucuz ve kalitesiz ürünler aradığını ifade etti. Emeklilerin geçim sıkıntısının her alanda hissedildiğini vurgulayan Köten, emeklilerin normal bir yaşam sürdürebilmeleri için maaşlarının daha yüksek olması gerektiğini söyledi.

16.07.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Karpuz satan seyyar satıcı emekli Mehmet Köten, emekli maaşı yetmediği için ek iş yapmak zorunda olduğunu söyledi. Köten "Emekliler isyan ediyor. Karpuz, 100 lira, 150 lira tutuyor. Gelen emekli 30- 40 liralık karpuz arıyor. Ufağını arıyor, ucuzunu arıyor. Emeklinin kaliteli bir mal alıp yemesi söz konusu değil şu an bu memlekette" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar karpuz satan emekli Mehmet Köten, maaşı yetmediği için ek iş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Bir siyasetçinin emeklilere 'gidin olmazsa simit satın' dediğini hatırlatan Köten, "Biz simit işinden anlamadığımız için karpuz satıyoruz, portakal satıyoruz evimizin geçimini sağlıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"Emekli müşterilerim ufağını arıyor, ucuzunu arıyor"

Emekli Mehmet Köten şöyle konuştu:

"Ben seyyar olarak karpuz satıyorum. Emekliyim, emeklilikte biliyorsunuz Türkiye'nin malumu. 10 bin lira aylıkla vatandaşın geçinmesi söz konusu değil. Bundan dolayı ek iş yapmamız gerekiyor. 'Gidin olmazsa simit satın' diyor. Biz de simit işinden anlamadığımız için karpuz satıyoruz, portakal satıyoruz evimizin geçimini sağlıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok emeklinin dışında. Emekliler isyan ediyor. 100 liraya alacağına, 50 liralık karpuz alıyor. Çünkü alım gücü olmadığından dolayı emekliler ek iş yapmıyorsa sıkıntı yaşıyor. Gelen emekli müşteri 100 lira, 150 lira tutan karpuza, 30- 40 liralık karpuz arıyor. Ufağını arıyor, ucuzunu arıyor. Emeklinin kaliteli bir mal alıp yemesi söz konusu değil şu an bu memlekette. Şimdi sadece bir karpuzla sınırlı değil. Emeklinin her konuda sıkıntısı had safhada. Yani bunu vatandaşın çobanı da biliyor, amiri de biliyor, memuru da biliyor, emeklinin geçinemediğini bu şartlarda. Maaş 12 bin lirada olsa yeterli değil. Emeklinin normal maaşı geçinmesi için 18-20 bin lira olması lazım ki evine rahat ekmek götürsün."

Emekli Karpuz Satıcısı: Emekliler İsyan Ediyor
Kaynak: ANKA

Kozan, Adana, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Karpuz Satıcısı: Emekliler İsyan Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL ’ye yükseltildi En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:25:48. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli Karpuz Satıcısı: Emekliler İsyan Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement