Engelli Bireylere Destek Sürecek

Her alanda engelli bireylere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Belediyemizce yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Buharkent Belediyesi olarak her çalışmada engelli bireyleri göz önünde bulundurduklarını ifade eden Başkan Erol, mesajında "Birleşmiş Milletler teşkilatının genel kurulu tarafından sakat hakları bildirgesinin kabul edilişinin yıl dönümü olan 3 Aralık günü dünyada ve ülkemizde engelliler günü olarak kabul edilmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın hak ve sorumluluklarının hatırlanması açısından oldukça önemli bir gündür. Engellilerimizin eşit vatandaşlar olarak sosyal hayatta yer alabilecekleri imkanları artırmak, üretkenlikleri ile gelişmemize katkıda bulunmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Sorumluluk bilinci ve adalet anlayışı ile tüm engelli kardeşlerimize göstereceğimiz ilgi ve ihtimam hem bireysel hem de toplumsal hayatımızda huzura vesile olacaktır. Belediyemizce yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı göz önünde bulunduran faydalı ve yararlı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Engellilerle El Ele Kültür ve Sanat Evi ile Engelliler Bungalov Satış ve Tanıtım Stantları projelerimiz bunun en büyük örneğidir. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bizde onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Her sağlıklı insanın da birer engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, öncelikle Buharkent'imizde yaşayan engelli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN