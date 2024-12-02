Engelli Bireylere Destek Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Bireylere Destek Sürecek

Engelli Bireylere Destek Sürecek

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylere yönelik desteklerinin devam edeceğini ve tüm çalışmalarında bu bireyleri göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Erol, engellilerin toplumsal hayatta daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

02.12.2024 17:12  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her alanda engelli bireylere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Belediyemizce yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Buharkent Belediyesi olarak her çalışmada engelli bireyleri göz önünde bulundurduklarını ifade eden Başkan Erol, mesajında "Birleşmiş Milletler teşkilatının genel kurulu tarafından sakat hakları bildirgesinin kabul edilişinin yıl dönümü olan 3 Aralık günü dünyada ve ülkemizde engelliler günü olarak kabul edilmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın hak ve sorumluluklarının hatırlanması açısından oldukça önemli bir gündür. Engellilerimizin eşit vatandaşlar olarak sosyal hayatta yer alabilecekleri imkanları artırmak, üretkenlikleri ile gelişmemize katkıda bulunmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Sorumluluk bilinci ve adalet anlayışı ile tüm engelli kardeşlerimize göstereceğimiz ilgi ve ihtimam hem bireysel hem de toplumsal hayatımızda huzura vesile olacaktır. Belediyemizce yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı göz önünde bulunduran faydalı ve yararlı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Engellilerle El Ele Kültür ve Sanat Evi ile Engelliler Bungalov Satış ve Tanıtım Stantları projelerimiz bunun en büyük örneğidir. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bizde onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Her sağlıklı insanın da birer engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, öncelikle Buharkent'imizde yaşayan engelli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mehmet Erol, Buharkent, Aralık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireylere Destek Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:56:08. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Bireylere Destek Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.