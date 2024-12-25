Erzurum\'daki Tarihi Taş Ambarlar\'da Yangın: Elektrik Kontağı Şüphesi

Yerel

(ERZURUM) - Tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor... Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, soğutma çalışmalarının sürdüğü binada incelemelerde bulundu. Sekmen, "Çatıyı zaten sökecektik" dedi.

1860'lı yıllarda askeri ambar olarak yaptırılan ve günümüzde turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek restorasyon çalışması yürütülen tarihi Taş Abarlar'ın çatısında çıkan yangın üç saatte söndürüldü.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yangın sonrası soğutma işlemlerinin devam ettiği tarihi yapıda incelemelerde bulunduktan sonra bina önünde açıklama yaptı.

Vali Çiftçi, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüklerini, gerçek nedenini ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışma sonrası ilerleyen günlerde belli olacağını söyledi. Çiftçi, şunları söyledi:

Sadece 7 bin metrekare alanı tutan çatı yanmış durumda

"Yangının başlamasıyla beraber başta büyükşehir, Palandöken, Yakutiye Belediyeleri olmak üzere orman teşkilatımız, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Polis Teşkilatı, Atatürk Üniversitesi, AFAD ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaklaşık 47 araç, 100 personelle yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları ve enkaz çalışmaları birlikte yürüyor. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Yangının gerçek nedeni ilerleyen günlerde itfaiyemizin çalışması neticesinde belli olacak. Burası yakın zamana kadar Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisliydi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi de restorasyon çalışmalarını devam ettiriyordu. İçeride bir çalışma vardı. Fakat yangın neticesinde tarihi doku da binanın içerisinde herhangi bir sıkıntı yok. Az önce içeriyi gezdim, gördüm, inceledim. Binanın içerisinde herhangi bir problem yok. Sadece 7 bin metrekare alanı tutan çatı yanmış durumda."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekman: Çatıyı zaten sökecektik

Tarihi binadaki yangının zaten sökülecek olan çatıda meydana geldiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise şu ifadeleri kullandı:

"Yangını haber alır almaz itfaiyemiz, kamu kurumları buraya koştular. Kontrol altına alınan yangın söndürülmüş vaziyette. Şu anda soğutma işlemleri devam ediyor. Çatı katında meydana gelen yangın sebebiyle herhangi bir canlıya zarar verilmedi. Zaten biz şu anda burayı restore ediyoruz. Çatıyı da sökecektik. Velhasıl daha önce sökmüş olduk şu anda. Erzurumumuza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diye temennide bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede burayı restore ederek Erzurumumuza, tarihimize kazandırmış olacağız. Allah beterinden korusun diye dua ediyoruz."

Yangın sırasında içerde çalışma olup olmadığı yönündeki soruya ise Sekmen, "İçeride çalışma vardı zaten. Onlar zaten görür görmez haber verdiler. Çatı içerisinde cam elyaf kullanılmış. Bir de elektrik kabloları geçiyor. Şu anda kesin bir şey söylememekle birlikte bir elektrik kontağından yangının çıktığını tahmin ediyoruz. Bu tahminimiz. İnşallah gerçek sebebe ulaşılacak. Ulaşılınca da kamuoyumuz bilgilendirilir" dedi.