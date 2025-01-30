Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi

Esenler\'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi

Esenler Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konu başlıklarının alanında uzman isimler tarafından ele alındığı "2. Gündeme Dair Düşünceler" isimli seminer programı düzenlendi.

30.01.2025 09:28  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konu başlıklarının alanında uzman isimler tarafından ele alındığı "2. Gündeme Dair Düşünceler" isimli seminer programı düzenlendi. Seminerde, gazeteciler gündemle ilgili görüşlerini ve izlenimlerini paylaştı.

Esenler Belediyesi, Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren en güncel konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı "Gündeme Dair Düşünceler" adlı seminer dizisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Esenler Gençlik Merkezi'nde 2.'si düzenlenen programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gazeteciler Cem Küçük, Hadi Özışık, Güngör Yavuzaslan ve birçok vatandaş katıldı. Seminerde, "Son gelişmeler ışığında Orta Doğu ve İsrail'in geleceği ne olacak?", "Esed rejiminin çökmesiyle Orta Doğu'da değişen dengeler nasıl şekillenecek?" ve " Gazze'de ateşkesin sürekliliği sağlanabilecek mi?" başlığıyla Hadi Özışık moderatörlüğünde gazeteciler konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Program sonunda katılımcılar, gazetecilere merak ettikleri soruları yöneltti.

"Perde arkasında bir organize güç, Türkiye görünüyor"

Programda konuşan gazeteci Cem Küçük, "Tevfik Göksu Başkan'a teşekkür ediyorum. AK Parti 2002'de geldi ve Eski Türkiye'yi yaşı yetenler biliyor. Ben 1997-1999 arası otogarda çalıştım. O zaman buralar berbattı. Daha sonra buralara geldik. Buralar hakikaten cennete döndü. Esenler bugün Türkiye'nin altyapı olarak mükemmel bir yer. Türkiye'nin geldiği yer de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda özellikle bizim uzmanlığımız olan dış politikada muazzam işler yapıldı. Bugün Türkiye, dış politikada tam 14 ülkede aktif olarak çok etkili. Katar, Somali, Çad, Bosna Hersek, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, Libya gibi yerlerde. Eskiden Türkiye'de şöyle bir öğrenilmiş çaresizlik vardı: 'Her şeyi Amerika yapar, İsrail yapar, İngiltere yapar. Türkler bir şey yapamaz, Müslümanlar bir şey yapamaz. Türkiye bir şey yapamaz' gibi bir algı vardı. Suriye Milli Ordusu ve Ahmed eş- Şara'nın organizasyonuyla Esad rejimi devrildi. Bunların perde arkasında bir organize güç olarak Türkiye olduğu görülüyor. Bunu da dünya kabul ediyor" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve isimsiz kahramanların yaptığı bir zeka harekatı var"

Programda Suriye'deki gelişmeler ile ilgili konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, "13 yıldır Esad'a karşı savaşan silahlı gruplar, 13 yılda deviremediler de 13 günde nasıl gönderdiler? 27 Kasım'da İdlib'den çıkan silahlı gruplar, bunlara Fırat Kalkanı bölgesindeki Türkiye'nin desteklediği diğer silahlı gruplar katıldı. İlk önce 24 saatte Halep'i ve 8 Aralıkta Şam'ı kontrol edilen bu 13 gün nasıl oldu? Cumhurbaşkanı'ndan, Hakan Fidan'ına, İbrahim Kalın'a ve isimsiz kahramanların yaptığı bir zeka harekatı var. Bunu en iyi Putin itiraf etti. Trump itiraf etti. Ukrayna savaşında Rusya, Suriye'deki etkisini kaybetti. Asker çekmek zorunda kaldı. Para harcayamadı. Esad'ın en büyük küresel destekçisi zayıfladı. İkinci destekçisi olan İran, Hizbullah'ın İsrail savaşında zayıflaması ve sahadan çekilmesinden dolayı özellikle Halep etrafında zayıfladı. Bundan sonra Esad ordusunda muhalifler arasında görüşmeler başladı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Esenler, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler'de '2. Gündeme Dair Düşünceler' semineri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler'de "2. Gündeme Dair Düşünceler" semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.