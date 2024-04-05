Eskişehir Barosu Avukatlar Günü Töreni Düzenledi

MELTEM KARAKAŞ
Eskişehir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenledi. Baro Başkanı Mustafa Elagöz, "ürkiye Cumhuriyeti, tarihinde hiç bu kadar adaletin ve hukukun ayaklar altıda ezildiği bir dönemi yaşamamıştır. Asıl olan hukuk devletidir. Gelinen aşamada biz hukuk devletini mumla ararken kanun devleti olmayı dahi başaramamış bir toplum haline geldik. Çürümüşlük ve yozlaşma başta kurumlarda olmak üzere maalesef toplumun geneline de sirayet etmiş durumdadır" dedi.
Eskişehir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Vilayet Meydanı'nda tören düzenledi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.
"YARGININ BİR SOPA GİBİ TUTULMASI FAŞİZAN BİR ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜDÜR"
Törende konuşan Eskişehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Elagöz, şunları söyledi:
"5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde görev yapan tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile en temel insan haklarının korunması ancak ve ancak güçlü, sözde değil özde tam bağımsız ve tarafsız bir yargı isteminin inşasına bağlıdır. Bağımsız ve tarafsız yargının olmazsa olmaz unsuru da biz avukatlarız. Savunmanın yok sayıldığı, sadece hakim ve savcıdan teşekkül edilmiş bir yargı sisteminin inşa edilmesi, yargının yürütmenin bir aracı olarak görülmesi ve yargının bir sopa gibi toplum üzerinde tutulması faşizan bir anlayışın tezahürüdür. Böyle bir sistem içinde bir yargı düzeninden ve bağımsız bir yargının varlığından da bahsedilemez.
"HUKUKSUZLUK NEREDEN GELİRSE GELSİN BAŞKALDIRAN KİŞİLERİZ"
O yüzden diyoruz ki; biz avukatlar yurttaşın sesi, nefesi ve koruma kalkanıyız. Her türlü hukuksuzluğa karşı yurttaşı koruyan, onların hak ve menfaatlerini kanun önünde savunan biz avukatlarız. Bizler yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi, yeri geldiğinde mağdura kalkan olmuş bir mesleğin mensuplarıyız. En temel insan hakkı olan savunma hakkının temsilcileriyiz. Yaptığımız işin ve görevin bilincindeyiz. Bu bilinçle hukuksuzluk kimden ve nereden gelirse gelsin başkaldıran, ses yükselten kişileriz. Avukatın olmadığı, yok sayıldığı, değersizleştirildiği bir ortamda kimsenin hukuk güvenliğinden bahsedilemez. Tarihin en eski ve en seçkin mesleğinin mensuplarıyız. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu onuru ve gururu her birimiz her daim içimizde hissediyor ve bu duygu ve düşünceyle görev icra ediyoruz çünkü biz avukatız.
"HUKUKUN AYAKLAR ALTIDA EZİLDİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ"
Her yıl 5 Nisan'da bu kürsülerde meslek sorunlarımızı, ülkemizdeki hukuksuz uygulamaları ve adaletsizliği bıkmadan usanmadan dile getiriyoruz. Bu 5 Nisan'da da üzülerek ifade etmek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde hiç bu kadar adaletin ve hukukun ayaklar altıda ezildiği bir dönemi yaşamamıştır. Asıl olan hukuk devletidir. Gelinen aşamada biz hukuk devletini mumla ararken kanun devleti olmayı dahi başaramamış bir toplum haline geldik. Çürümüşlük ve yozlaşma başta kurumlarda olmak üzere maalesef toplumun geneline de sirayet etmiş durumdadır. Devleti yönetenlerin asli görevi halkın refahını, huzurunu ve güvenliğini sağlamaktır. Bunun yolu da güçlü kurumlar ve liyakatli kadrolardır. Liyakati değil de sadakati esas alan bir anlayış ile yönetilen bir ülkede ne huzuru ne refahı ne de adaleti sağlayabilirsiniz. Bizler; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği çağdaş cumhuriyetin savunucularıyız. Cumhuriyet'e yönelik her türlü olumsuz girişimin karşısındayız. Cumhuriyetimiz için biz tarafız. Her türlü gericiliğin, yobazlığın ve kendini bilmezliğin karşısındayız. Bizim tarafımız hukuk ve demokrasidir. Bizim tarafımız Atatürk ilke ve devrimleridir."
Son Dakika › Yerel › Eskişehir Barosu Avukatlar Günü Töreni Düzenledi - Son Dakika
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