Eskişehir'de Şehit Aileleri ve Gazilerden Açıklama: "Utanç, Kızgınlık ve Acılar İçinde Takip Etmekteyiz" - Son Dakika
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Eskişehir'de Şehit Aileleri ve Gazilerden Açıklama: "Utanç, Kızgınlık ve Acılar İçinde Takip Etmekteyiz"

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Eskişehir’de emekli asker, gazi ve şehit aileleri dernekleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrısına tepki gösterdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, “Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkar dediğimiz kişilerin, hiçbir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını, utanç, kızgınlık ve acılar içinde takip etmekteyiz” dedi.

24.10.2024 17:29
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de emekli asker, gazi ve şehit yakınları dernekleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısına tepki gösterdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, "Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkar dediğimiz kişilerin, hiçbir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını, utanç, kızgınlık ve acılar içinde takip etmekteyiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Odunpazarı Şubesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Sevinç Uluçeşme, şunları söyledi:

"Öncelikle Ankara Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyor ve lanetliyoruz. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak son on gündür yeni bir süreci aşama aşama milletimize empoze etmeye çalışanların, tavır ve tutumunu erken teşhis ederek, 15 Ekim'de kaygılarımızı dile getiren bir basın açıklaması yapmıştık. Sinir uçlarımızı uyandırırlarsa önünde duramayacakları bir sele maruz kalacakları konusunda, uyarılarımızı kamuoyuyla paylaştık.

"Utanç, kızgınlık ve acılar içinde takip etmekteyiz"

Biz şehit ailesi ve gaziler olarak, uluslararası dinamikleri büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri göz önünde bulunduruyor, bu sebeple terör örgütünün koşulsuz silah bırakmasını ve lağvedilmesini istiyoruz. Bu ülkede barışın ve huzurun tesis edilmesi en büyük dileğimizdir. Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkar dediğimiz kişilerin, hiçbir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını, utanç, kızgınlık ve acılar içinde takip etmekteyiz.

"Babalarından mahrum bırakılan şehit çocuklarımızın umutlarını hiç düşünmediniz mi?"

Sanki Türk ordusu terörle mücadelede başarısız olmuş gibi, eli kanlı terör örgütü liderinden, bebek katilinden, medet umar şekilde Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulmasını asla kabul etmiyoruz. Fikir sahiplerini kınıyor ve lanetliyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde tescilli teröristin millet meclisinde konuştuğu görülmüş. Bu süreç görevdeki güvenlik güçlerimizin de azim ve direncini kıracaktır. Katillere 'umut hakkı' tanımaya çalışanlar,  babalarından mahrum bırakılan şehit çocuklarımızın umutlarını hiç düşünmediniz mi?

"Vatandaşlarımız, teröristlere umut hakkı isteyen siyasi partilerden üyeliklerini sonlandırsınlar"

Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele edeceğiz derken ve ülke içinde terör neredeyse bitmişken ne oldu da terörist başını baş tacı ediyorsunuz. Milletimizin değerlerini hiçe sayarak, cezaevlerinde teröristlerle el sıkışmak, millet menfaatlerini hiçe sayarak kumar masasındaymış gibi el yükseltmek ne demek? Tarihi bir fırsat olarak millete sunduğunuz tekliflere, terörle mücadelede en büyük acıları yaşayan şehit ailesi ve gazilerin, büyük tepki vermesi, barış süreci saçmalığını kişisel hesaplara kurban etmek değildir. Eli kanlı bebek katilinin salıverilmesi şehit ailesi ve gazilere yapılan en büyük hakaret ve küfürdür. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın, kanlarını yerde bırakmayın, Türk milleti adına karar veren mahkemenin mahkum ettiği terörist başını siz kimin mahkemesinde aklıyorsunuz? Şayet bu katile umut hakkı verirseniz, sizleri yüce Türk Milleti affetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Vatandaşlarımızdan şunu isteriz ki, teröristlere umut hakkı isteyen siyasi partilerden üyeliklerini sonlandırsınlar. Sivil toplum kuruluşları ve milletimizden şehit ailesi ve gazilerimizin hassasiyetlerine destek olmalarını bekliyoruz. Siyasi görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak bütün halkımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yapılması planlanan bu büyük hatadan bir an önce dönülmesini temenni ediyoruz."

Eskişehir\'de Şehit Aileleri ve Gazilerden Açıklama: "Utanç, Kızgınlık ve Acılar İçinde Takip Etmekteyiz"
Kaynak: ANKA

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