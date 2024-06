Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında, "Başarılarla dolu 185 yıllık geçmişe sahip Jandarma Genel Komutanlığı, teknolojik gelişmeler ışığında gücünü ve harekat yeteneğini artırmakta, özverili çalışmalarıyla milletimize güven vermektedir" dedi.

Vali Aksoy, Türk Jandarma Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirterek, "Türk Jandarma Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Başarılarla dolu 185 yıllık geçmişe sahip Jandarma Genel Komutanlığı, teknolojik gelişmeler ışığında gücünü ve harekat yeteneğini artırmakta, özverili çalışmalarıyla milletimize güven vermektedir. Asayişin temininden cezaevi hizmetlerine, trafikten kaçakçılığa, türlü doğal afetlerden salgın hastalıklara dek büyük bir sorumluluk alanında huzur ve refahın sağlanmasındaki çalışmalarıyla her daim milletimizin güven ve gurur abidesi olmuştur. İl Jandarma Komutanlığı'mız, ilimizde suçla mücadelenin her alanında başarı grafiğini yükseltmektedir. Hemşehrilerimizle iç içe çalışarak emniyet teşkilatımızla birlikte 'Güvenli şehir Eskişehir'in tesisi için emek veren il Jandarma Komutanlığı'mızın her bir personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluklarını bugün olduğu gibi gelecekte de üstün bir görev bilinciyle ve kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şerefli üniforma içinde bu ülkeye hizmet etmiş ve hizmet eden herkesi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. İl Jandarma Komutanlığı'mızın tüm mensuplarına esenlikler diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR