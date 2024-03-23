Fatih Erbakan: Türkiye\'den İsrail\'e dikenli tel gönderiliyor

Yerel

Şanlıurfa'da partisinin mitinginde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Günde 8-10 tane gemi Türkiye limanlarından kalkıp harıl harıl katil siyonist rejime mal taşımaya devam edip gübre, çelik, yedek parça, tekstil, giyim kuşam, dikenli tel, tel örgü, metaller... 7 Ekim'de katliam başladı. 7 Ekim'den bu yana 8 milyon lira değerinde dikenli tel Türkiye'den İsrail'e gönderildi. Ramazan'da İsrail Mescid-i Aksa'nın çevresini dikenli tellerle çevirdi. O çevirdiği dikenli teller Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin diye kullandığı dikenli teller Türkiye'den gitti maalesef" dedi.

Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da Abide Meydanında düzenlenen mitingde konuştu. "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının somut adımlar atmadığını" vurgulayan Erbakan, "İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ve Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini" ifade etti. Erbakan, şunları söyledi:

"İnsani yardımı da mı ulaştıramıyoruz, bu kadar mı aciziz diyorlar. Ben de üzülerek diyorum ki bırakın oradaki kardeşlerimize bir gıda ulaştırmayı, bir yardım ulaştırmayı biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üzülerek söylüyorum, aylardan beri harıl harıl gemileri İsrail'e göndermeye İsrail'le ticaret yapmaya, ihracat yapmaya maalesef devam ediyor. Gerçekten de çok acı bir durum. Biz söylerken utanıyoruz. Günde 8-10 tane gemi Türkiye limanlarından kalkıp harıl harıl katil siyonist rejime mal taşımaya devam edip gübre, çelik, yedek parça, tekstil, giyim kuşam, dikenli tel, tel örgü, metaller... 7 Ekim'de katliam başladı, 7 Ekim'den bu yana sekiz milyon lira değerinde dikenli tel Türkiye'den İsrail'e gönderildi. Bak mübarek günlerde Ramazan'da İsrail Mescid-i Aksa'nın çevresini dikenli tellerle çevirdi. O çevirdiği dikenli teller Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin diye kullandığı dikenli teller Türkiye'den gitti maalesef. ya biz altı asır, Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in bütün ezilenlerin ve mazlumların hamisi olmuş, dünyaya adaleti dağıtmış, bütün dünyada zulmü ve sömürüyü ortadan kaldırmış Osmanlı'nın torunlarıyız. Bize yakışıyor mu bu manzara Allah aşkına? Yakışmıyor elbette.

"KÜRECİK RADAR ÜSSÜNÜ KAPATIN"

Bakınız kınamak, lanetlemek milletin işidir. Miting yapmak vatandaşın, STK'ların işidir, muhalefetin işidir. Konuşmak bizim işimiz. İcraat yapmak, adım atmak, yaptırım uygulamak iktidarın işidir. Siz iktidar olarak sadece konuşarak, kınıyarak, lanetleyerek bu vebalden kurtulamazsınız. Çünkü yetki sahibisin. E ne yapacağım; ya en azından şu ihracatı şu ticarete son verin. Şu İsrail'deki büyükelçimizi geri çağırın. Adamlar Ankara'daki büyükelçisini çağırdı, biz İsrail'deki büyükelçimizi çağıramadık. Lahey Adalet Divanı'na Güney Afrika gitti, İsrail'i şikayet etti. Biz gidip şikayet edemedik. Şu Malatya'daki Kürecik radar üstünü kapatın. İsraili, katil siyonistleri İran füzelerine karşı korumak bize mi düştü Allah aşkına? Biz bağımsız bir devlet değil miyiz? Kapatın gitsin şu Kürecik radar üssünü. Bu zulme böyle açıktan fiilen destek veren, resmi olarak, fiili olarak destek veren Amerika'nın İncirlik üssünü kapatın. En azından bu adımları atın. Bunları atmadan konuşarak, lanetleyerek, kınayarak bu vebalden kurtulamazsın."