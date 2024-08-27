Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde GastroAntep Kültür Yolu Festivali düzenlenecek - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde GastroAntep Kültür Yolu Festivali düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde GastroAntep Kültür Yolu Festivali düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali", 14-22 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

27.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali", 14-22 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Festival, Gaziantep'in benzersiz mutfak kültürünü tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunacak.

Festivalin bu yılki teması, 'Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi' olarak belirlendi. Festival boyunca İspanya, İtalya, Belçika, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan 9 dünyaca ünlü şefin katılımıyla workshoplar düzenlenecek. Bu etkinliklerde, Gaziantep'in yerel ürünleri modern tekniklerle yeniden yorumlanacak ve yemek showları gerçekleştirilecek. Ayrıca, gastronomi ve turizm yazarları, otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler ve sektör temsilcileri, çeşitli panellerde bir araya gelerek sektörün geleceğine dair tartışmalar yürütecekler.

Festivalin ilk gününde 500 kebap ustası 2,5 km'lik kebap hazırlayarak dünya rekoru kırmayı deneyecek

Festivalin ilk gününde Guinness Dünya Rekorları kapsamında dünyanın en uzun kebabını yapma rekorunu kırmak için 500 kebap ustası kolları sıvayacak. Şu anki rekor, 2.047,47 metre uzunluğunda olup, 17 Ekim 2008 tarihinde Güney Afrika'nın Newcastle kentinde ArcelorMittal Newcastle Works tarafından kırılmıştı. Gaziantep'te yapılacak bu yeni rekor denemesiyle, mevcut rekorun üzerine çıkılması ve yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda bir kebap hazırlanması hedefleniyor.

Bu büyük organizasyon Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Turizm Akademisyenleri Derneği'nin destekleri ve Gaziantepli 500 kebapçının katılımıyla organize edilecek. Galle Parkı'nda gerçekleştirilecek rekor denemesi ile Gaziantep mutfağının dünya çapında tanıtımını hedefleniyor.

Local Chef yarışmalarında Türkiye'nin önde gelen şefleri hünerlerini sergileyecek

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, gastronomi alanında yeteneklerin sergileneceği Local Chef yarışmaları da düzenlenecek. Bu yarışmalar, Türkiye'nin önde gelen otellerinin şeflerinin katılımıyla gerçekleşecek. Paloma Hotels Antalya, Susesi Luxury Hotel Antalya, Swissötel The Bosphorus - İstanbul, Gloria Golf Resort Antalya, Divan Gaziantep ve Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'in şefleri, bu prestijli etkinlikte hünerlerini sergileyecek.

Diğer yandan Local Chef Gastronomi Öğrencileri yarışmasında, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler yeteneklerini gösterecek. Gelişim Üniversitesi İstanbul, Özyeğin Üniversitesi İstanbul, Gaziantep Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi İzmir ve Akdeniz Üniversitesi Antalya'dan öğrencilerin katılacağı yarışmada, genç yetenekler gastronomi dünyasında kendilerini tanıtma fırsatı bulacak.

Kültürel etkinlikler: sanatın evrensel diliyle buluşma

Festival, Gaziantep'in zengin kültürel mirasını da gözler önüne serecek. Emir Can İğrek, Simge, Bengü, Gökhan Türkmen, Murat Boz, Haluk Levent, Buray, Berkay ve Dedublüman gibi Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının vereceği konserler, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Konserler, Gaziantep'in tarihi dokusuyla harmanlanarak katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Festivalde ayrıca "Vincent Van Gogh ile Birlikte Zeytin Ağacının Gölgesinde", "Huzme Büşra Yurtseven", "Besmele-i Şerif Hat", "Naci El-Ali'den Hanzala" ve "Evvel Zaman İçinde, İskender Pala Romanları", "Kelimeler ve Renkler" gibi sergiler sanatseverlere farklı perspektifler sunacak. Bunun yanı sıra, "Yüzyıllık Destan "Ateş", "Fareler ve İnsanlar" ve "Yüzyıllık Destan "Savaş" gibi tiyatro oyunları sahnelenecek, "Senfonik İncesaz", "Bremen Mızıkacıları", "La Traviata" ve "Muhteşem Gatsby" gibi opera ve bale gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Çocuklar için özel etkinlikler: geleceğin mutfak ve sanat tutkunları yetişiyor

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Minikler için özel atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek. Bu etkinlikler, Gaziantep'in kültürel ve gastronomik mirasının çocuklara aktarılmasını ve geleceğin mutfak ve sanat tutkunlarının yetiştirilmesini hedefliyor.

Gastronominin başkenti Gaziantep: geleneksel lezzetlerden modern yorumlara

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini modern yorumlarla buluşturmayı hedefliyor. Festival süresince, Gaziantep'in köklü mutfak kültürü yerinde keşfedilecek, bu lezzetlerin kökleri ve hikayeleri katılımcılarla paylaşılacak. Festivalin kalbinde yer alan Lezzet Sokağı, Gazi şehrin yüzlerce yıllık gastronomi yolculuğunu, el emeği lezzetleri ve bereketli hilalin ürünlerini bir kez daha anlatacak.

Gaziantep, 2015 yılında UNESCO Şehirler Ağı'na gastronomi alanında Türkiye'den dahil olan ilk şehir olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu prestijli unvan, şehrin dünya çapındaki mutfak kültürünün tanınmasında önemli bir rol oynadı. 2024 yılı itibariyle, Gaziantep mutfağı 107 ürünle Coğrafi İşaret tescili alarak, bu zenginliğini ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformlarda daha da güçlendirmiş durumda.

Bu yılki festival, Gaziantep'in kültürel ve gastronomik zenginliğini tüm yönleriyle yaşatacak ve şehri tanımak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde GastroAntep Kültür Yolu Festivali düzenlenecek - Son Dakika

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