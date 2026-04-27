Gaziantep Büyükşehir\'in Eserleri ve Hedefleri Basın Lansmanında anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Eserler ve Hedeflerle Gaziantep Basın Lansmanı"nda, su yönetiminden ulaşıma, altyapıdan kentsel dönüşüme kadar kente kazandırılan ve kazandırılması planlanan projeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Eserler ve Hedeflerle Gaziantep Basın Lansmanı" Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sunumuyla gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler anlatıldı.

Bu kapsamda lansmanda su yönetimi ve altyapı yatırımları, ulaşım, yol, kavşak ve trafik düzenlemeleri, bisiklet yolları, otopark yönetimi, imar, kentsel dönüşüm, konut, çevre, enerji, yeşil alan, spor ve sağlık başlıkları öne çıktı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"Gaziantep olağanüstü bir dönem yaşıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modelinin ortak akıl, dayanışma, hizmet siyaseti ve hesap verebilirlik üzerine kurulduğunu belirterek, "Biz vatandaşımıza ne söz verdik, hangisini yaptık, hangisini yapamadık bunun hesabını vermek için huzurlarınızdayız. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz en önemli söz 'söz namustur' sözüdür. Gaziantep sanayisiyle, üretimiyle ve çalışkanlığıyla olağanüstü bir dönem yaşıyor. Aslında en önemli şey altyapının sağlamlığıdır ve biz bu sağlamlık üzerine inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Şahin'den yeni müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de yine bir ilke imza attıklarına dikkati çekerek, "Ustalık eserimiz. Aile bağlarını güçlendiren yeni nesil bir mekan" sloganından hareketle daha önce hayata geçirilen bebek, çocuk ve AVM kütüphanelerine yeni bir konsept daha eklediklerini açıkladı. Şahin, "Gaziantep Aile Kütüphanesi" ismini taşıyacak bu yeni eserin en kısa zamanda kentte hizmet vereceğini dile getirdi.

Su yönetimi ve altyapı yatırımları anlatıldı

Lansmanda, Gaziantep'in en önemli başlıklarından birinin su güvenliği olduğu belirtildi. Artan nüfus, iklim değişikliği ve kuraklık riskleri dikkate alınarak su arzının yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyacına göre planlandığı ifade edildi.

Sunumda, su meselesinin yalnızca bir hizmet başlığı değil, şehrin geleceği açısından stratejik bir konu olarak değerlendirildiği aktarıldı. 2025 yılında şehir merkezine 214 milyon 589 bin 873 metreküp, şehir geneline ise 242 milyon 111 bin 218 metreküp su verildiği kaydedildi.

Şehrin su güvenliğinin tek kaynağa bağlı bırakılmadığı, alternatifli ve sürekliliği olan bir besleme sistemi kurulduğu ifade edildi. Bu kapsamda Düzbağ ve Çetintepe hattının öne çıkan yatırımlar arasında yer aldığı bildirildi.

2019 yılında Düzbağ Regülatörü'nün devreye alınmasıyla Gaziantep'in üçüncü su kaynağına kavuştuğu, 2026 yılında Çetintepe'nin tamamlanmasıyla şehir merkezinin dördüncü su kaynağına ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Çetintepe Barajı'ndan gelecek 7 kilometrelik isale hattı projesinin 2026 yılında hizmete alınmasının planlandığı, projenin yaklaşık 2 milyar TL yatırım bedeline sahip olduğu aktarıldı.

İçme suyu arıtma tesislerinde de kapasite artışı sağlandığı vurgulandı. 2014 öncesinde toplam kapasitenin 441 bin 40 metreküp/gün olduğu, 2025 yılında bu kapasitenin 929 bin 820 metreküp/güne çıktığı ve içme suyu arıtma kapasitesinde yüzde 110,8 oranında artış sağlandığı belirtildi.

Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yaklaşık 98 milyon Euro maliyetle hayata geçirildiği ve 700 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olduğu kaydedildi. Tesisle yüksek kapasiteli ve sürekli çalışabilir bir arıtma omurgası oluşturulduğu ifade edildi.

Atık su yönetiminde de kullanılan suyu sistemin dışına atan değil, yeniden yöneten ve kontrol eden bir yapının kurulduğu belirtildi. 2014 öncesinde 3 olan atık su arıtma tesisi sayısının 10'a çıkarıldığı, kapasitenin ise 238 bin metreküp/günden 504 bin 500 metreküp/güne yükseltildiği aktarıldı. Böylece atık su arıtma kapasitesinde yüzde 112 artış sağlandığı bildirildi.

Şebeke yatırımlarında da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının güçlendirildiği ifade edildi. 2013-2025 yılları arasında toplam 4 bin 700 kilometre içme suyu, 3 bin 800 kilometre kanalizasyon ve 550 kilometre yağmur suyu hattı yapıldığı belirtildi. Kırsal mahalleler ve ilçelerde altyapı standartlarının yükseltilmesi amacıyla 444 depo ve 780 su kuyusunun hizmete alındığı kaydedildi.

Raylı sistem ve ulaşım projeleri öne çıktı

Programda ulaşım yatırımları da ayrı bir başlık altında değerlendirildi. Gaziantep'in üst ölçekli ulaşım sistemine geçişi için altyapı yatırımlarının tamamlandığı, raylı sistemler, tüneller, çevre yolları ve bağlantı yollarıyla şehir içi hareketliliğin yeniden planlandığı dile getirildi.

GAZİRAY'ın bu dönüşümün en önemli projelerinden biri olduğu vurgulandı. Mevcut ulaşım yükünün yüzeyden raylı sisteme taşındığı, şehir içi hareketliliğin yeniden organize edildiği ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli tren setinin Gaziantep'e kazandırıldığı belirtildi.

GAZİRAY'da günlük 10 bin olan yolcu kapasitesinin 60 bine çıkarılmasının hedeflendiği, ayrıca metro standartlarında 5 kilometrelik tünel yapıldığı aktarıldı.

Gaziantep Metro Projesi'nin de kentin uzun vadeli raylı sistem omurgasını oluşturacağı bildirildi. Yatırım programına alınan projede 10,5 kilometre uzunluğunda hat ve toplam 9 istasyon bulunacağı ifade edildi. Bölgenin ilk metrosunun Gaziantep'te hayata geçirilmesinin hedeflendiği hatırlatıldı.

Toplu taşımada çevreci dönüşüm kapsamında kente 25 elektrikli otobüs kazandırıldığı, elektrikli otobüsler ve şarj istasyonlarıyla enerji verimliliği yüksek, karbon yükü düşük bir toplu taşıma sisteminin hedeflendiğine dikkat çekildi.

Dülük-OSB Tüneli de Gaziantep tarihinin en büyük ulaşım projelerinden biri olarak sunuldu. Sanayi ve şehir trafiğini ayrıştıracak projenin 2027 yılında hizmete alınmasının planlandığı, 7,2 milyar TL yatırım bedeline sahip olduğu anlatıldı. Proje kapsamında 8 bin 500 metre yol, 3 bin 250 metre uzunluğunda 3 şeritli 2 tüp tünel yapılacağı belirtildi.

Mavikent-Havalimanı imar yolu bağlantısının da ulaşım akslarını güçlendirecek projelerden biri olduğu kaydedildi. 50 metre genişliğinde ve 8 kilometre uzunluğundaki yolun, havalimanını Mavikent'e, Sazgın Mahallesi ve çevresindeki mahalleleri ise Mavikent Sanayi Bölgesi ile Körkün OSB'ye bağlayan ana yol niteliği taşıdığı aktarıldı.

Yol, kavşak ve trafik düzenlemelerine de sunumda yer verildi

Lansmanda yol, kavşak ve trafik düzenlemeleri kapsamında yapılan çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı.

İkinci Çevre Yolu projesinin 126,5 kilometre uzunluğunda planlandığı, proje çalışmalarının devam ettiği ve güzergahın Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde netleştirildiği ifade edildi.

2014 yılından itibaren kent genelinde 5 milyon 775 bin ton sıcak asfalt serimi ve yama yapıldığı, 4 bin 640 kilometre serim, 3 bin 290 kilometre sathi kaplama, 594 kilometre imar yolu, 93 menfez ve köprü ile 15 köprülü kavşağın tamamlandığı bildirildi. Toplamda 710 kilometrelik yeni cadde ve bulvar ağının hizmete sunulduğu aktarıldı.

2014-2026 yılları arasında 802 kavşakta düzenleme yapıldığı, bu düzenlemelerle trafik akışında yüzde 27 oranında iyileşme sağlandığı belirtildi.

Şahinbey Köprülü Kavşağı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Köprülü Kavşağı ve Şehirgösteren Köprülü Kavşağı'nın tamamlanan projeler arasında yer aldığı kaydedildi. BÜSEM 2 Katlı Kavşak ve bağlantı yollarında 523 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğü, Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı ve Perilikaya Köprülü Kavşağı'nda da çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Bisiklet yolları ve otopark yönetimi de sunumda paylaşıldı

Sunumda sürdürülebilir ulaşım başlığı altında bisikletli ulaşım ve otopark yönetimine de yer verildi.

Gaziantep'te 2015 yılından itibaren bisikletli ulaşımın kent içi ulaşım sisteminin bir parçası haline getirilmesi için çalışma yürütüldüğü, 2025 yılı itibarıyla kent genelinde bisiklet yolu uzunluğunun 100 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Otopark yönetiminde ise park sorununun karmaşadan çıkarılarak yönetilebilir bir sisteme dönüştürüldüğü aktarıldı. Ücretli otopark sistemiyle trafik sıkışıklığını azaltan, şehir merkezindeki park baskısını hafifleten ve sürdürülebilir park yönetimini hedefleyen bir model oluşturulduğu dile getirildi.

Kentsel dönüşüm ve konut projeleri ile Gaziantep'in dönüşümü

Programda imar, kentsel dönüşüm ve konut projeleri de anlatıldı. Gaziantep'in yalnızca yeni ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla değil, güvenli, planlı ve dirençli yaşam alanlarıyla da geleceğe hazırlandığı belirtildi.

Göllüce Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nın yaklaşık 240 bin metrekare, yani 24 hektarlık bir alanı kapsadığı, bölgede 398 bina, 626 bağımsız bölüm ve 3 bin 467 kişilik nüfus bulunduğu hatırlatıldı.

Aydınlar Mahallesi afet riski altındaki alanın ise 187 bin metrekare, yani 18,7 hektarlık bir bölgeyi kapsadığı, alanda 742 bina, bin 462 bağımsız bölüm ve 5 bin 230 kişilik nüfus bulunduğu aktarıldı.

Kentsel dönüşüm vizyonunun yalnızca eski yapıların yenilenmesi olarak ele alınmadığı, afet riskini azaltan, sosyal donatıları güçlendiren, ulaşım ve altyapıyla entegre edilen daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Konut projeleri kapsamında Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de 14 bin konut hedefinin ortaya konulduğu, bu projelerle planlı büyüme, güvenli konut üretimi ve yeni yaşam alanlarının oluşturulmasının amaçlandığı paylaşıldı.

Çevre, enerji ve yeşil alan ile yerel yönetimlere örnek projeler hizmete alındı

Sunumda çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları da paylaşıldı. 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarının en az yüzde 80 azaltılmasının hedeflendiği belirtilirken, 19,3 megavat gücündeki güneş ve biyogaz enerji santrallerinden 2025 itibarıyla 478 bin 267 megavatsaat elektrik üretildiği aktarıldı. Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'nda günlük yaklaşık 2 bin ton atık bertaraf edilirken, çöp gazından üretilen 13 megavat elektrikle yaklaşık 45 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Nizip'te günlük 170 ton, Araban'da yaklaşık 90 ton atık bertaraf sürecine dahil edilirken, MBR Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'nin günlük 600 metreküp kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

Yeşil alan projeleri kapsamında Balıklı Parkı'nın 270 bin metrekarelik alanda 150 bin metrekare yeşil alanla, Burç Tabiat Ormanı Ekopark Projesi'nin 600 dönümlük alanda, Beylerbeyi Parkı'nın 78 bin 950 metrekarede 7 bölümle, Erikçe Parkı'nın ise 11 bin 480 metrekarede kentin ilk su verimliliği parkı olarak planlandığı belirtildi. Ayrıca Gaziray hattındaki 5 kilometrelik yeşil hat düzenlemesi ve 125 bin metrekarelik Kuzeyşehir Millet Bahçesi de sunumda yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir, spor ve gençlik çalışmalarında şehri üst lige taşıdı

Spor yatırımları kapsamında 2014'ten itibaren kente 13 yüzme havuzu ve 12 spor salonu kazandırıldığı aktarıldı. Kamil Ocak Spor Salonu'nun 4 bin 300 metrekare alanda, 3 bin 416 kişi kapasiteli, FIBA onaylı tam profesyonel bir tesis olarak hizmet verdiği belirtildi. Yetenek Kaşifi Projesi kapsamında ise 2025 yılında 12 bin çocuğun yetenek taramasından geçirildiği ifade edildi.

Sosyal destek ve sağlık alanında projeler hayata geçirildi

Sosyal destek ve aile projeleri kapsamında 16-18 Mayıs 2025'te Gaziantep Festivaller Parkı'nda Aile Yılı Festivali düzenlendiği, 605 çifte ücretsiz nikah kıyıldığı, yeni evlenen 10 bin çifte çeyiz desteği, evlilik öncesi 40 bin TL nakit destek ve Gazi Konut desteği sağlandığı aktarıldı. Gaziantep Aile Akademisi ile 5 bin kişiye hukuki danışmanlık, 79 bin kişiye eğitim, 18 bin kişiye psikolojik destek verildiği; KAGİDEM aracılığıyla 2 binden fazla girişimci adayı kadına ulaşıldığı belirtildi.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında 39 noktadaki çorba ikram çeşmelerinden 15 bin vatandaşın faydalandığı, 78 Haydi Büfesi'nin hizmet verdiği, Haydi Ekmek Fabrikası'nın günlük 120 bin ekmek, aşevi projesinin ise günlük 20 bin kişilik yemek kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. Taziye evi sayısının merkez ve ilçelerde yapımı devam edenlerle birlikte 45'e çıkarıldığı kaydedildi.

Sağlık projeleri kapsamında Türkiye'nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Gaziantep'te yapıldığı, Az Görme Rehabilitasyon Merkezi'nin 90 metrekare alanda yaklaşık 3 milyon TL yatırım desteğiyle hayata geçirildiği belirtildi. İşitme Cihazı Yapım Uygulama ve Odyoloji Merkezi'nin 2 bin 50 metrekare alanda hizmet vereceği ve Türkiye'de tek merkez olduğu aktarıldı. GBB İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin 160 yatak, 13 genel yoğun bakım, 28 yeni doğan yoğun bakım, 3 ameliyathane ve 3 doğumhaneyle hizmet verdiği; 2014-2025 yılları arasında 9 milyon 777 bin 724 kişiye sağlık hizmeti sunduğu ifade edildi. Ayrıca Ekim 2024'te açılan Aylin Dilbaz Çetin Diş Kliniği'nin 55 bin 876, Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Aracı'nın ise 2020'den bu yana 29 bin 873 vatandaşa ulaştığı kaydedildi.

Programda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projelerine ilişkin sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. - GAZİANTEP