Gaziantep\'te akademik iş birliği için stratejik adım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstasyon Gaziantep ile akademi dünyası arasında, kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Akademik Kurul Paydaş İş Birliği Protokol Töreni düzenlendi.

Dijital dönüşüm, girişimcilik, veri temelli karar alma ve yenilikçilik odaklı bir yapı olarak kurulan İstasyon Gaziantep, bölgesel kalkınma hedefi doğrultusunda 18 üniversiteyle doğrudan temas kurarak akademik, teknolojik ve toplumsal kalkınma odağında iş birliği geliştirdi.

Törene; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Maral, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Habibat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu'nun yanı sıra Adıyaman Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstiklal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Korkut Ata Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektör ve yetkilileri katıldı.

"Bu şehir çok özel, çok önemli bir şehir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirdeki dört üniversiteyle yapılan projelere ve elde edilen başarılara değinerek, "Bu şehir çok özel, çok önemli bir şehir. İddiası olan bir şehir. Ne kadar aklınızı kullanıyorsa, anlıyorsa o kadar sorumluluk sahibiyiz. Bir mühendis her şeyi bilmek zorunda değil, hangi bilgiyi nereden bulacağını bilmek zorunda. Ölçmediğin hiçbir şeyi düzeltemezsin. Düzeltemediğin hiçbir şeyi yönetemezsin. Öyle baktığımız yerde dünyaya bakıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres bu şehre geldi, yapılanları gördü. London Circle'daki o büyük danışma kurumuna 15 belediyeden yalnızca Gaziantep'i aldı. Gaziantep'i almasındaki neden, gördüğü Gaziantep" dedi.

"Büyük balığı küçük balığı yutmuyor, hızlı balık hepsini yutuyor"

Yeşil dönüşüm, akıllı şehircilik ve yapay zeka konularında sürdürülen çalışmalara dikkat çeken Başkan Şahin, "Yeşil dönüşüm, akıllı dönüşüm. Çünkü 2026'da yeşil sertifika alamazlarsa, ihracat yapamayacaktık. Bu sanayi ihracat yapamazsa, 300 bin çalışan işçinin yarısı işsiz kalması anlamına gelir. Biz daha da çok istihdam üretirken, bunu nasıl başaracağız? O yüzden bu iki dönüşümü yapmamız lazım. Yeşil sertifikayı almamız lazım. Çok yavaş kalıyoruz. Büyük balığı küçük balığı yutmuyor. Hızlı balık hepsini yutuyor. Para olduğu zaman yönetmek kolay. Ama talep o kadar yüksek ki ekstra kaynak gerekiyordu. Biz ekstra kaynağı hibelerle getirdik. Önce kendi içimiz. Yapay zeka ile bugün Ali Göksu'yu gidip buraya çağırmamın nedeni kendi içinde verilerim konuşmuyor. Biz akıllı şehir master planı yaptık. Güney Koreli mühendisleri getirdik. Güney Kore büyükelçisiyle bizim mühendislerle Bilişim AŞ.'deki mühendislerle çalıştırdık. Bir senenin sonunda bana dediler ki başkanım sizin mühendisleriniz çok pratik ve çok çözümcü. Bunu kendi içimiz, şehrin bunu bir eylem birliği, fikir birliği, söylem birliğiyle dönüştürmezsek olmuyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep modeli bilimsel çalışan bir model

Önce insan anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Şahin, "Merhamet bizde, vicdan bizde. Eğer şu simülasyonu yapalım, şu koordinasyonu sağlayalım, teoriyle pratiği birleştirelim. Silikon vadisini geçebilmemiz lazım. Fazlamız var. O yüzden bizim bir araya gelmemiz bile en büyük proje. Şu salon bile en büyük proje. O yüzden bu teoriyi birleştirdiğimizde, bu modeli doğru tohum attığımızda buradan büyük bir bilgi ormanına dönüşeceğiz. Bu çocukların buna ihtiyacı var. Gaziantep modeli bilimsel çalışan bir model. Biz çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İstasyon Gaziantep çok önem verdiğimiz bir merkez"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada İstasyon Gaziantep'in önemine dikkat çekerek, "Tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bu merkezde mış gibi yapmak istemiyoruz. Aynı amaçla destekliyoruz burayı. Artık dünyada yönetim diye bir şey yok, etkili yönetişim diye bir şey var. Üniversiteler boyutunda değerlendirdiğimizde şehrin bileşenlerinden birisi üniversiteler. Ben özerkim dediğiniz gün kaybediyorsunuz. Şehir de kaybediyor. Üniversitenin şehrine katkı sağladığı kadar şehir de üniversiteye katkı sağlıyor." dedi.

"Bu hareket somut bir aşamaya dönüştü"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Maral, 35 yıldır bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma adına yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in liderlik ettiği hareket, bölgesel kalkınma yolculuğunda bir aşamaya geçildiğinin göstergesi. Bölgede bütün kurum ve kuruluşlarla başlattığımız bir Ünigap hareketi vardı. Buradaki amacımız da üniversitelerimizin bilgi ve araştırma kapasitesini, altyapısını bölgenin imkan, kabiliyet ve potansiyelleriyle harekete geçirmekti. Bugün bu hareketin İstasyon Gaziantep'te somut bir adım haline geldiğine şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"En büyük kazanımımız birlikte hareket etme kültürü"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise konuşmasında, "Kalkınma yalnızca üretimle, ihracatla değil; bilgiyle, ortak akılla ve gençliğe duyulan güvenle inşa ediliyor. Gaziantep'in en büyük kazanımı birlikte hareket etme kültürü. İstasyon Gaziantep, girişimciliği destekleyen, dijital dönüşümde öncü olan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir merkez olarak doğdu. Sadece fikirleri destekleyen değil, bu fikirlerin hayata geçmesi için bilgi ve beceri araçlarını da gençlerimizin ve girişimcilerimizin hizmetine sunan bir merkezdir. Gaziantep kalkınırsa, bölge kalkınacak" dedi.

"Gaziantep'in farkı uluslararası networklerle olan bağı"

Habibat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, çok paydaşlı projelere değinerek, "Yapay zekayı, veri bilimini konuştuğumuz bir dünyada özellikle ana odaklarımızdan birini de dijital dönüşüm olarak kabul ediyoruz. Girişimcinin desteklenmesini çok önemli buluyoruz. İstasyon Gaziantep'in farkı, uluslararası networklerle olan bağı" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol imza törenine geçildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP