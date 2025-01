Gaziantep\'ten Gazetecilere Kutlama Mesajı

Yerel

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasında kritik öneme sahip olduklarını belirten GTB Başkanları, "Basın, demokrasinin teminatı, halkın sesi ve vicdanıdır. Gazetecilik, yalnızca haber aktarmak değil; toplumu doğru bilgilendirme, farklı bakış açılarını duyurma ve toplumsal huzur ile barışa katkı sağlama noktasında da hayati bir rol üstlenmektedir. Gazeteciler, toplumun her kesimini aydınlatarak, doğru bilgiye ulaşmalarını sağlarlar. Bu nedenle, gazetecilerin meslek hayatlarındaki özveri, azim ve gayret her zaman takdirle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkanlar, mesajın devamında, "Günümüzde, bilgiye kolay erişimin yanı sıra dijital medya araçlarının yaygınlaşması, bilgi kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Yanlış bilginin hızla yayılması, gazetecilerin sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Gazetecilik, sadece haber vermek değil; doğru bilgiyi kamuoyu ile paylaşmak, haberin doğruluğunu titizlikle sorgulamak ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek gibi önemli sorumluluklar da taşır. Bu sorumluluğu yerine getiren gazeteciler, toplumların bilinçlenmesine katkı sağlarken, demokrasinin güçlenmesine de önemli bir ivme kazandırmaktadır. Gaziantep yerel basınımız ise mesleki görevlerinin yanı sıra şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de büyük katkılar sağlamaktadır. Gaziantep medyamızın bu önemli rolünü her zaman takdirle izlemekteyiz. Gaziantep'te görev yapan basın mensuplarımız şehrimizin sesini duyuran, toplumu bilinçlendiren ve her alandaki gelişmeleri halkla buluşturan bir köprü görevi üstlenmektedirler. Gaziantep Ticaret Borsası olarak, medyanın toplumsal yaşamımızdaki kritik rolünü her zaman takdirle karşılıyoruz. Başta yerel medyamız olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP