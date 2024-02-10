Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle Makina Hangar açıldı

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Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliğiyle hayata geçirilen Makina Hangar - Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin açılışı, yoğun katılım ve görkemli bir törenle gerçekleşti. Geleceğin bilim insanlarına yatırım yapacak olan merkezin açılışında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "2030 yılına kadar yazılım ve kodlamayı içselleştirememiş bir toplumun geleceği nitelikli işgücünden uzaklaşmış ve beden gücü dışında kendisine iş bulmakta zorlanacak" dedi.

Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen merkezin açılışı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projenin bir hayalle başladığını belirterek, Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin temellerinin nasıl atıldığını şu sözlerle anlattı:

"Bir hayalle başladı Makine Hangar. Aslında bu hayali Kartal'daki annelere anlatmıştım. Onlara demiştim ki, çocuklarınızın ellerindeki akıllı telefonlarda oynadıkları oyunun nasıl yazıldığını onlara hayal ettireceğiz. 2030 yılına kadar yazılım ve kodlamayı içselleştirememiş bir toplumun geleceği nitelikli işgücünden uzaklaşmış ve beden gücü dışında kendisine iş bulmakta zorlanacak. İnovasyondan yapay zekaya, dijital dönüşümden endüstri 4.0'a o hep duyduğumuz sihirli kelimeler burada hayat bulacak."

AYNI ZAMANDA BİR KULUÇKA MERKEZİ

Garajlarda başlayan start-up projelerinin nasıl yaygınlaştığını ve dünyaya örnek olduğunu hatırlatan Başkan Yüksel, buranın bir 'Kuluçka Merkezi' olduğunu vurgulayarak, "Filmlerde duyduğumuz 'Oğlum çalışmaya garajda başladı, şimdi milyon dolarlık bir şirketi var' dediğimiz şeyi, burada hayata geçirdik. Burası, gençlerin yeni buluşlarını geliştirilebileceği bir alan, onlara nefes aldıracak eğitmenlerin de içinde olduğu bir merkez. ABD'ye, Çin'e yarışmalara katılan çok başarılı lise öğrencilerimiz var. Burası onların da yeni AR-GE yerleri" diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel, gelecek dönemde, Kartal'da Teknopark ve Teknokent projelerini de hayata geçireceklerini hatırlatarak, Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin de bu projenin bir parçası olduğunu ekledi; Makina Mühendisleri Odası'na ve projeye katkısı olan mühendislere teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER BİLİMLE BURADA BULUŞACAK

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'daki okullardan öğrencilerin düzenli olarak bu merkeze getirileceğini ve 4 aşamalı bilim parkurunda eğitim alacağını anlattı. Öğrencilerin 30 kişilik gruplar halinde Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ne gelerek, buradaki mühendislik uygulamaları hakkında bilgi alacağını ve Bilim Parkuru'nu tamamlayacağını söyledi. Uygulamanın daha sonra İstanbul geneline yaygınlaştırılabilineceğine de değinen Başkan Yüksel, meslek liselerinin önemine işaret ederek, sektörle öğrencilerin buluşması için buradan destek alınabileceğini ve ihtiyaç duyulan iş gücü potansiyeline burası üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.

BUGÜNLERDEN YARINLARA BİR ESER

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu da açılışta yaptığı konuşmada, projenin bugünden yarına bırakılan bir eser olduğunu söyledi. Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin kuruluş aşamasında dünyadaki örnekleri incelediklerini, bu örnekler içinde uygulanabilir olanları buraya taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Tataroğlu, "Burada o merkezlerde de olmayan şeyleri gerçekleştirebildik" dedi. Sözlerine "Türkiyeli mühendis ve mimarların neler yapabileceğini ortaya koyduk" diyerek devam eden Tataroğlu, yurtdışına giden mühendis göçünü tersine çevirmek ve Türkiye'nin okumuş insanlarının gelecek kaygısı yaşamasını engellemek amacı taşıdıklarını da sözlerine ekledi.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz da bu tesisin dayanışma ürünü olarak ortaya çıktığını hatırlattı. Eğitimin kalitesinin giderek düştüğü bir dönemde, bu tür girişimlerin gençliğin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Koramaz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bilimin, eğitimin, tarımın, teknolojinin gereken değeri görmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMLE GENÇLİĞİ BULUŞTURAN ADRES

TMMOB üyesi firmaların, mühendis ve mimarların ve akademisyenlerin destek verdiği Makina Hangar-Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, sosyal tesis ve alanları da içinde barındıran bir teknoloji, araştırma geliştirme ve yaşam merkezi olarak tasarlandı. Burada üyelerin ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortak çalışma alanları yer alırken, Hangar'a gelen gençlerin de uygulamalı eğitim modüllerine doğrudan erişimi sağlanacak. Hangar, sanayide dijital dönüşümün referans noktası olmak, mühendislik ekosistemini tek bir çatı altında toplamak, mühendis ağını güçlendirmek, mesleğe ilişkin üretkenliği artırmak ve teknolojik gelişmelere öncülük etmek, bilimsel çalışma yürütmek, kalifiye eleman gücünü geliştirmek, mühendis girişimcileri ve gençlerin fikirlerini desteklemek hedefi taşıyor.

Bilim ve teknoloji konusunda kendini tanımak ve geliştirmek isteyen gençlere de destek sunacak merkezde, çocuklara ve gençlere teknolojik işlerin tanımı doğru bir şekilde yapılacak ve ailelerin çocuklarının potansiyelini keşfetmesine olanak sağlanacak.

HER KESİMİN BULUŞMA NOKTASI

Makina Hangar bünyesinde Sanayide Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve Tasarım Atölyesi, Çocuk Bilim ve Deney Atölyesi, VRLab, Makina Garaj, Uygulamalı Eğitim Alanı ve Laboratuvarlar, Paylaşımlı Çalışma Alanları ve Çalışma Odaları, Fuaye Alanı ve Modüler Odalar, Konferans Salonu, Gezegen Kafe, otopark ve çocuk oyun parkları bulunuyor. Burada ayrıca, üyelere, bölge haklına ve etkinliklere yönelik sosyal alanlar da var.

Çağın en önemli konularından biri olan dijital dönüşüm, Sanayide Dijital Dönüşüm Atölyesi bünyesinde incelenecek. Teknolojik gelişmelerin dijital dönüşüm sistemlerine etkisini ve uygulama alanlarını gösteren Atölye, gençlerin geleceğin teknolojileriyle buluşmasının ilk durağı.

Çocuklar için tasarlanan Çocuk Bilim ve Deney Atölyesi ise, teknoloji konusunda faaliyet gösteren şirketlerin uzmanları ve akademisyenler gözetiminde çocukların deney yapmasını sağlayacak. Mühendislik alanındaki basit deneylerin ileri teknolojilere nasıl temeli oluşturduğunu çocuklar bu atölyede keşfedecek.

Makina Hangar-Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ne katkı sağlayan teknoloji firmaları, üretim bandı, robot teknolojileri gibi ileri seviyede kullanılan mühendislik ekipmanlarının çalışmasını görebilmeleri için buraya dönüşümlü olarak teknolojik alet desteği sağlayacak. Bu sayede, Mühendis ve teknik elemanların teorik ve pratik bilgileri uygulamalı eğitimlerle desteklenecek. Laboratuvarlar, deneylerin nasıl yapıldığını göstererek son teknoloji aletlerle mesleki bilginin güçlendirilmesini desteklerken; Ar-Ge ve Tasarım Atölyesi ise üyelere, öğrencilere ve firmalara yeni fikir ve ürün geliştirme olanakları verecek.

Hangar'da sektörel buluşmalar da gerçekleştirilecek, firmaların ve bireylerin kullanımına açık bir fuaye alanı bulunacak. Ayrıca, sektörel ve mesleki konularda teknik eğitim, söyleşi ve toplantıların yürütebileceği; sanatsal faaliyetlerin yürütülebileceği bir konferans salonu da bulunuyor.

VRLAB KULLANICILARINI BEKLİYOR

7 gün 24 saat erişilebilecek VRLab, sanal bir laboratuvar olarak hizmet verecek. Sınırsız ekipmana sahip laboratuvar bünyesinde bilimsel formüle dayalı 200'den fazla deney gerçekleştirilebilecek. Kartal Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz hizmeti olan bu laboratuvar için öğrencilerin bir kimlik kartı alması ve bu kartı etkin hale getirmesi yeterli olacak.

VRLab'ın Mekanik Laboratuvarı, Nükleer Fizik Laboratuvarı, Optik ve Dalga Laboratuvarı, Biyoloji Laboratuvarı, Elektromanyetizma Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Termodinamik Laboratuvarı, İleri Fizik Laboratuvarı, Modern Fizik, Popüler Bilim, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı bölümleri bulunuyor.

Bu bölümlerin alt segmentlerinde bulunan deneyler, çocukların ve gençlerin bilimi kavramasını sağlayacak. Hem laboratuvarda hem de dijital ortamda yapılan deneyler sayesinde, çocuklar bulundukları yerden anlamak istedikleri konuya ilişkin deneylere erişecekler.

Ayrıca VRLab'ın bir de Junior bölümü bulunuyor. Burada çocukların bilime ilgi duymasını sağlayacak konular bulunuyor. Deneyler arasında Sıfır Atık gibi alışkanlık geliştirmeye yönelik çalışmalar yanında, Gökyüzünde Saklambaç gibi eğlenceli başlıklar da var.