Genç doktor kalp krizinden yaşamını yitirdi

Hatay'da hastanede çalıştığı sırada aniden kalp krizi geçirerek vefat 24 yaşındaki intörn doktor Cem Tadal'ın cenazesi, 8 ay önce trafik kazasında kaybettiği annesinin yanına defnedildi.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde yaşayan, yıl sonunda tıpta uzmanlık sınavına girecek olan 24 yaşındaki intörn doktor Cem Tadal, görev yaptığı Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyattan çıktıktan sonra asansörden inerken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Genç doktor Tadal'ın yere yığıldığını gören meslektaşları zaman kaybetmeden ameliyata alarak müdahalede bulundu. Meslektaşlarının tüm çabasına rağmen Tadal, kurtarılamayarak kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden doktor Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosiklet ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın yanına defnedildi.

"Oğlumun herhangi rahatsızlığı yoktu ve annesini 8 ay önce trafik kazasında kaybetmiştik"

Eşinin ölümünden 8 ay sonra kalp krizi sonucunda evladını kaybeden acılı baba Murat Tadal, kendisinin hastaneye gittiğinde oğlunun kalp krizinden öldüğünü öğrendiğini söyledi. Baba Tadal, "Oğlum, hastanede çalışırken baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirirken beni aradılar. Oğlunuz baygınlık geçirdi dediler ve hastaneye gittim. Ben hastaneye gittiğimde oğlum kalp krizinden vefat etmişti. Oğlum doktorluk okuyordu. Oğlum; çalışkan, iyi, efendi, saygılı, dürüst ve herkes tarafından sevilen bir insandı. Oğlumun herhangi rahatsızlığı yoktu ve annesini 8 ay önce trafik kazasında kaybetmiştik. Oğlum bu yıl son sınıftı ve doktor olacaktı. Bu son zamanlarda kalp krizi gittikçe çoğalıyor. Kalp krizi gençlerden daha çok çıkıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY