Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü ünvanını aldı - Son Dakika
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Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü ünvanını aldı

30.07.2022 11:06

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçen Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, bunu başaran en genç Türk yüzücü oldu.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Ay su Türkoğlu, geçen hafta Bodrum'da düzenlediği basın toplantısının ardından İngiltere'ye hareket etti. Genç yüzücü, birkaç gün boyunca hava şartlarının uygun olmasını bekledi. Bodrumlu yüzücü dün Manş Denizi'ni geçmek için İngiltere'nin Dover kentinden yüzmeye başladı.

Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu

16 SAAT 28 DAKİKA SÜRDÜ

Aysu'yu antrenörü Bengi Su Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu, botla takip etti. Akıntı ve dalgalarla Bodrumlu genç, 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris- Nez kıyılarında Manş geçişini tamamladı. Aysu Türkoğlu'nun Manş'ı geçtiği anlar sosyal medya hesabından yayınlandı.

Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu

BAKAN KASAPOĞLU: GURUR DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte o tarihi anlardan kareler;

Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu
Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu
Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu
Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu
Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu
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21 yaşındaki Aysu, Manş'ı geçip tarih yazdı 21 yaşındaki Aysu, Manş'ı geçip tarih yazdı Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu Bodrumlu Aysu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Manş Denizi, England, Fransa, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü ünvanını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü ünvanını aldı - Son Dakika
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