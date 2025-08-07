Gezgin Hoca'nın Karavan Serüveni - Son Dakika
Gezgin Hoca'nın Karavan Serüveni

07.08.2025 09:16
Servet Doğan, İstanbul'dan başlayan karavan turuyla Bitlis'teki Van Gölü sahillerine ulaştı.

Sosyal medyada "Gezgin Hoca Yollarda" adıyla bilinen Servet Doğan, 1 buçuk ay önce karavanıyla İstanbul'dan başladığı Türkiye turu kapsamında Van Gölü'nün Bitlis'in Tatvan ilçesindeki sahillerine ulaştı.

Bitlis'e ulaşan ve Van Gölü kıyısında karavanıyla konaklayan Doğan, bölgedeki doğal güzelliklerin karavan turizmine büyük katkı sağlayabileceğini belirtti. Doğan, "Buradaki insanlara karavan hayatını tanıtmak istiyorum. Bu bölgede karavanla seyahat edilebilir mi, bunu göstermek istiyorum. Van Gölü çevresi karavanla gezmek için harika bir yer" dedi.

Yolculuğu boyunca Bolu, Sakarya, Ankara, Konya, Niğde, Nevşehir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Bitlis gibi birçok şehri gezen Doğan, otostop çeken yolcuları aracına alarak onlara da bu deneyimi yaşatıyor. Kamp yaptığı alanlarda ise sohbetler edip misafirlerine çay, kahve ve bisküvi ikram eden Doğan, "Karavan sevdalılarına bu hayatı mutlaka tavsiye ediyorum. Bu yaşam tarzı, tatil anlayışı ve özgürlük hissi bambaşka. İnsanlara bunu göstermek, yaşatmak istiyorum" dedi.

Sıradaki hedefinin Türkiye turunu tamamladıktan sonra Balkanlar, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'yu da karavanla keşfetmek olduğunu kaydeden Doğan, "Sosyal medyada Gezgin Hoca Yollarda diye bilinirim. Karavanla Türkiye turu hikayesi kurdum kendimce ve yaklaşık 15 şehir gezdim. Ne kadar sürede? Bir buçuk aylık sürede. Bu karavan hikayesindeki asıl amacım hem karavanla şehir şehir, ilçe ilçe gezmek, hem de özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya karavan kültürünü aşılamak. Şu an Bitlis'teyim. Buradaki insanlara karavan hayatını, karavan kültürünü göstermek, tanıtmak istiyorum. Bir de turizme katkısının olduğunu düşünüyorum. Özellikle karavanla gezen turistlerin bu bölgede karavanla gezilebilir mi? Bunu da göstermek istiyorum. Van Gölü kenarında, Bitlis'te, Van'da, bu civarlarda muhteşem karavan gezme yerleri var. Bu şekilde insanlara bunu aşılamak istiyorum karavan hayatını. Asıl hedefim Türkiye'yi gezmek. Akabinde Balkanlara, Avrupa turuna, Orta Asya'ya, Ortadoğu'ya karavanla gezmek istiyorum. İstanbul'dan yola çıktığımdan beri Bolu, Sakarya, Ankara, Konya, Niğde, Nevşehir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Bitlis gibi birçok şehirde otostop çeken insanları karavanıma aldım ve kamp yaptığım yerlerde de insanlarla karavan sohbetleri yaptım. Karavanıma gelen herkese de kahve, çay, bisküvi ikram ettim. Bu şekilde çok güzel yol hikayeleri, yol maceraları yaşadım. Çok şükür şu ana kadar hiçbir yerde bir sorun yaşamadım. Bu yüzden karavan sevdalarına, karavan hayatını herkese tavsiye ediyorum. Böyle bir hayatın, böyle bir tatil kültürünün, böyle bir eğlence alanında olduğunu göstermek istiyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

