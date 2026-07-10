CHP'li Şenyürek: Örgüt iradesine darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Şenyürek: Örgüt iradesine darbe

10.07.2026 23:13  Güncelleme: 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla bugün görevden alınan ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kararı "örgüt iradesine darbe" olarak nitelendirdi. Şenyürek, "Bir mühürle, bir tebligatla yolumuz kesilemez. Biz ne bu ucuz oyunun içine hapsolacağız ne de bu anlayışı siyaseten muhatap alacağız" dedi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla bugün görevden alınan ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kararı "örgüt iradesine darbe" olarak nitelendirdi. Şenyürek, "Bir mühürle, bir tebligatla yolumuz kesilemez. Biz ne bu ucuz oyunun içine hapsolacağız ne de bu anlayışı siyaseten muhatap alacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'nın ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Giresun'da İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük'ün görevden alındığını açıkladı. Sarı, Şenyürek'in kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

Kararın ardından İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Şenyürek, "Bir mühürle, bir tebligatla yolumuz kesilemez. Biz ne bu ucuz oyunun içine hapsolacağız ne de bu anlayışı siyaseten muhatap alacağız" dedi.

Açıklamaya Giresun Belediye Başkanvekili Erkan Hacak, Bulancak Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Nuri Özdemir, görevde bulunan ilçe başkanlarının tamamı, geçmiş dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Partililer, Şenyürek'in konuşması sırasında "Yaşasın halkın iktidarı", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

"GİRESUN ÖRGÜTÜ BUNU UNUTMAYACAKTIR"

Görevden alınma kararını "örgütün seçilmiş iradesine vurulan darbe" olarak nitelendiren Şenyürek, 10 Temmuz 2026 tarihinin CHP Giresun örgütünün hafızasında yer edeceğini söyledi.

Şenyürek, şöyle konuştu:

"Bugün 10 Temmuz 2026. Bu tarih, Giresun Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün hafızasına, Giresun örgütünün seçilmiş iradesine mahkeme ile atanmış işgalci bir yönetim tarafından oluşturulan sözde MYK kararıyla vurulan darbenin günü olarak hatırlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Giresun örgütü ne bu yapılanı ne de bunu yapanları unutacaktır. Bu yapıyla yerelde iş birliği yapıp kendine pozisyon açma gafletinde bulunanları da asla affetmeyecektir."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA DURURKEN HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTIK"

Şenyürek, 2023 yılı Kasım ayı öncesinde Özgür Özel'in genel başkan adaylığı için imza verirken bugün yaşanabilecek gelişmeleri göze aldıklarını belirtti.

O dönemde yalnızca bir genel başkan adayı tercih etmediklerini ifade eden Şenyürek, şunları söyledi:

"Biz o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderine ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığımızın farkındaydık. Sayısız seçim yenilgisini örgütlere başarı diye anlatan anlayışa karşı çıkmıştık. Halkta iktidar umudu yaratamayan, yenilgiyi olağanlaştıran ve muhalefeti konfor alanına çeviren anlayışa karşı çıkmıştık. Türkiye otokratik bir rejime sürüklenirken bu gidişata direnç koymak yerine payanda olan anlayışa 'Artık yeter' demiştik. İşte bu nedenle değişim dedik, örgütün iradesi dedik, Özgür Özel dedik, halkın iktidarı dedik."

"KARŞILARINDA ARTIK YENİLGİYİ KABULLENMİŞ BİR MUHALEFET YOK"

CHP'nin Özgür Özel'in liderliğinde ve Ekrem İmamoğlu'nun halka umut veren yürüyüşüyle yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Şenyürek, 2024 yerel seçimlerinde partinin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu hatırlattı.

Şenyürek, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin üzerine çöken karanlığın içinden yeni bir umut doğdu. Elbette sarayın bundan rahatsız olacağının farkındaydık. Çünkü karşılarında artık yenilgiyi kabullenmiş bir muhalefet yoktu. Karşılarında iktidara yürüyen bir halk hareketi vardı. Karşılarında Özgür Özel vardı, Ekrem İmamoğlu vardı, sandıkta büyüyen, sokakta güçlenen ve milletin vicdanında karşılık bulan yeni bir siyaset iradesi vardı."

"MİLLETİN UMUDUNU MAHKEME SALONLARINDA BOĞMAK İSTEDİLER"

Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik yargı süreçlerini de eleştiren Şenyürek, iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Şenyürek, "Milletin sandıkta büyüttüğü umudu mahkeme salonlarında boğmak istediler. Ancak millet inanmadı. Her duruşmada bu kumpas biraz daha açığa çıktı. Bunun üzerine bu kez partimizin seçilmiş kurultay iradesine saldırdılar. Toplumda karşılığı kalmamış eski bir anlayışı yeniden partinin başına geçirmek istediler" dedi.

"ATANMIŞ BUTLAN YÖNETİMİ BİZİM UMURUMUZDA DEĞİLDİR"

Mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetimi sert sözlerle eleştiren Şenyürek, şunları kaydetti:

"Halkın gözünde yok hükmünde olan atanmış butlan yönetimi de onun etrafında toplanan, siyasi çaresizliklerini fırsata çevirmeye çalışan bir avuç güruh da bizim zerre kadar umurumuzda değildir. Onlar bizim gündemimiz değildir, milletin umudu değildir, Türkiye'nin geleceği hiç değildir. Biz ne bu ucuz oyunun içine hapsolacağız ne de bu anlayışı siyaseten muhatap alacağız. Bizim gündemimiz halktır, bizim gündemimiz iktidardır."

"BİR MÜHÜRLE, BİR TEBLİGATLA YOLUMUZ KESİLEMEZ"

Konuşmasının devamında yeni bir siyasal mücadele vurgusu yapan Şenyürek, önlerine çıkarılan engellerin kendilerini durduramayacağını söyledi.

Şenyürek, şöyle konuştu:

"Bizim yolumuz bir mühürle, bir tebligatla, bir mahkeme kararıyla kesilemez. Eğer önümüze duvar örerlerse o duvarı hep birlikte aşarız. Eğer yolumuzu keserlerse yeni bir yol açarız. Eğer milletin iktidar umudunu bir tabelaya hapsetmeye kalkarlarsa o umudu daha büyük bir ufka taşırız. Hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, hangi kapı kapatılırsa kapatılsın, hangi makam gasp edilirse edilsin, biz bu ülkenin demokrasi ve adalet yürüyüşünü yarım bırakmayacağız."

"Gerekirse yeni bir zemin kuracağız, gerekirse yeni bir hat açacağız" diyen Şenyürek, "Gerekirse bu milletin umudunu sırtımıza alıp bambaşka bir yoldan iktidara yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı."

"PUSULAMIZ ÖRGÜTÜMÜZ VE HALKIMIZDIR"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız" sözünü hatırlatan Şenyürek, konuşmasını Pir Sultan Abdal'ın "Kadılar müftüler fetva yazarsa/İşte kemend, işte boynum asarsa/İşte hançer, işte kellem keserse/Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan"

dizeleriyle tamamladı.

Şenyürek, "Bizler yüzümüzü millete döndük. Pusulamız örgütümüz, halkımız, milletimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Rotamız iktidardır. Hep birlikte tam yol ileri diyoruz. Yaşasın demokrasi mücadelemiz, yaşasın halkın iktidarı" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Yerel Haberler, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Şenyürek: Örgüt iradesine darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, Galatasaray’ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum 19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
174 sürücü aynı hatayı yaptı Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu 174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu
Konya’da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
Kuşadası’nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada
CHP İl Başkanlığı’nda İmamoğlu gerginliği Polis binaya girdi CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi
İran’dan Trump’a suikast hazırlığı İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı Mahkemeden satışa iptal kararı Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu
Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı Model sayısı yarıya inecek Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın hediyesini gazetecilere gösterdi Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi
Yakalayın bu sapığı İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı Anadolu Yakası’nda suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

22:45
Emre Belözoğlu’ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
Emre Belözoğlu'ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
22:34
Fenerbahçe’den Greenwood için açıklama: Geliyor
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
21:53
Trump’tan ’suikast’ iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran’a yönelik talimatını paylaştı
Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı
21:52
Dünya Kupası’nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
21:42
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:32
Türkiye’de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor
Türkiye'de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor
21:14
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan’ın da ismini verdi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi
21:10
Greenwood’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
20:35
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia’dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
19:49
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
19:47
Haaland’ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
12:43
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 23:44:16. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Şenyürek: Örgüt iradesine darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.