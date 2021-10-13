Bursa'da sağanak yağış - Son Dakika

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde beklenen sağnak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, hortum ve ani sele karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Bursa'da bugünkü hava sıcaklığı ise 13 derece olarak ölçüldü. Dün gece devam eden şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde başlayan sağnak yağmur özellikle okula giden öğrenciler ile velilerine zor anlar yaşattı.

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan kaçan öğrdencilerin kimisi saçak altlarına saklanırken, veliler çocukları ıslanmasın diye her türlü tedbiri almaya çalıştı.

Yağışların Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce'nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m) yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. - BURSA