CHP'li belediye başkanları 'Yaşayan Şehir Müzesini' gezdi - Son Dakika

Bilecik'te "CHP'li Belediye Başkanları Buluşması" programı kapsamında bir araya gelen belediye başkanları ve eşleri, Yaşayan Şehir Müzesi'ni gezerek, şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde, gerçekleştirilen 3 günlük program kapsamında Bilecik ve Söğüt ilçesini gezen belediye başkanları, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'in ev sahipliğinde Bilecik'teki programa katılan belediye başkanları ve eşleri, Yaşayan Şehir Müzesi'ndeki Cumhuriyet Odası'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhuriyet dönemine ait piyano, antika duvar saati, 1960'lardan kalma oturma grubu, gramafon, antika porselen telefon, yün halılar, kristal eserler ve avizelerin yer aldığı Cumhuriyet Odası'nda dinlenen belediye başkanları, 106 yaşındaki tarihi gramofondan esintiler dinledi. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver ve müze görevlilerinden Bilecik ve tarihi hakkında bilgi alan belediye başkanları Belediye Başkanı Semih Şahin ve müze görevlilerine güzel çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Programın ikinci gününde Söğüt ve Bilecik'te gerçekleştirilen programlara Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun katıldı. - BİLECİK