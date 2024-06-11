Hakkari'de AFAD Deprem Hazırlıkları İncelendi - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de AFAD Deprem Hazırlıkları İncelendi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AFAD'ın depreme hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Bin 800 kişilik arama kurtarma ekipleri için eğitimler tamamlanmaya başlandı.

11.06.2024 19:12
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AFAD'ın depreme hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Hakkari'de meydana gelebilecek muhtemel bir deprem için AFAD ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Bin 800 kişiden oluşacak arama kurtarma ekipleri için planlanan eğitimlerde şu ana kadar bin 131 personel eğitimlerini başarıyla tamamlarken, 60 arama kurtarma timi oluşturulacağı ve bu timlerden 30'unun ihtiyaç duyduğu malzemelerin satın alma süreci başladığı ve ilk etap malzemelerin tesliminin yapıldığı belirtildi.

Ali Çelik de AFAD Deprem Deposu'nu yerinde inceleyerek arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması yönünde istişarelerde bulundu. Ekip üyelerinin en kısa sürede eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Vali Ali Çelik, ekiplerin kullanacağı hayati öneme sahip ekipmanları da inceledi. İncelemeler sonucunda AFAD İl Müdürüne çalışmaların hızlandırılması ve mevcut eksikliklerin ivedilikle giderilmesi yönünde talimat veren Vali Çelik, afet hazırlıklarının titizlikle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, ekiplerin her an göreve hazır olması için gereken tüm önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. AFAD'ın gelecekteki muhtemel depremlere karşı hazırlıklı olmasının can kayıplarını en aza indirmede kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Vali Çelik, personele çalışmaları için teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de AFAD Deprem Hazırlıkları İncelendi - Son Dakika

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