Hava Durumu: Kar Ve Soğuk Gelecek - Son Dakika
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Hava Durumu: Kar Ve Soğuk Gelecek

Yurtta kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'da çığ tehlikesi var.

23.02.2025 09:11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı bulutlu 8

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Antalya: Parçalı bulutlu 11

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor 4

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı -12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Kar Ve Soğuk Gelecek - Son Dakika

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