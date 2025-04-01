Hayalleri doğal taş ile gerçeğe dönüştü

Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'yla da genç yetenekleri sektör ile buluşturuyor. 'Değişik oldu çok da güzel oldu' mottosuyla düzenlenen yarışmada, 892 başvuru arasından seçilen 25 tasarım üretime dönüştürülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında 30. kez kapılarını Fuar İzmir'de açmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması ile de doğal taş ihracatının tasarım ve mimariyle desteklenmesi amaçlanıyor. Katma değeri yüksek ürünlerle Türk doğal taşının piyasa değerinin artması hedefleniyor. Bu yıl 'mobilya' temasıyla düzenlenen yarışmada, genç yetenekler doğal taşlardan üretilen eşyalar tasarladı.

Gençler tasarlamaya teşvik ediliyor

Mermerin, gençlerin tasarımlarıyla buluşmasını ve Türkiye'den ihraç edilen mermerin katma değeri yüksek bir şekilde satılmasını amaçlayan yarışmaya, tasarımcı adayları doğal taş kullanarak oluşturdukları 892 projeyle katıldı. Tasarımcıların, jüri değerlendirmesi sonucu finale kalan 25 projesi, sektörün yenilikçi firmaları tarafından hayata geçirilecek. Gençleri teşvik etmek için ödüllerin verildiği yarışmada, kazananlar ise 30. Marble İzmir Fuarı'nda belli olacak. Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen genç yetenekler, kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZFAŞ'a teşekkür ettiler.

Bu heyecanı yaşamak bile başarıyı yaşattı

Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Sudenaz Rabia Yılmaz, klasik kitaplıklardan farklı olarak sahibi ile birlikte yaşayan, bilgileri taze tutan bir kitaplık tasarlayarak yarışmaya katıldığını belirtti. Tasarladıkları ürünlerin üretilmesinin öğrenciler için önemini anlatan Yılmaz, "Öğrencilik hayatımızda gerçek ürünlerle tanışamıyoruz. Tasarımlarımız maketler ve paftalarda kalıyor. Bu yarışma bize ürünümüzü gerçeğe dönüştürme fırsatı tanıyor. Fikrimizin bir ürüne dönüşmesi nasıl bir hissiyat onu da tatmış oluyoruz" dedi.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık dördüncü sınıfta okuyan Duygu Ceren Köşüş ve Bahar Özcan, tasarımlarının Marble İzmir Fuarı'nda sergileneceği için çok heyecanlı olduklarını, bu heyecanın bile başarma duygusunu yaşattığını dile getirerek, tasarımlarının üretim aşamasını merakla beklediklerini söylediler.

'Hedefim farklı iş alanlarına açılmak'

Gazi Üniversitesi dördüncü sınıf Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sıla Çelik, iki ürünü ile yarışmaya katıldığını belirterek, "Zamanın ötesinde, eşyayı soyuttan somuta taşıyan tasarımlar yaptım. Tasarımcı olarak tasarımımın üretilmesi gerçekten heyecan verici bir olay. Tasarımı yaparken bile çok heyecan duyuyoruz. Bu yarışmada asıl hedefim network yapmak, farklı iş alanlarına açılmayı hedefliyorum" diye konuştu.

12 ülkeden 66 üniversite katıldı

Yurt dışı başvurularıyla uluslararası boyut kazanan yarışmaya, bu yıl Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin yanı sıra 12 ülkeden 66 üniversitenin 892 öğrencisi başvurdu. Akademisyenler, tasarımcılar ve sektör profesyonellerinden önemli isimlerin oluşturduğu jürinin ön elemesinden geçen 33 proje arasından seçilen 25 tasarım üretime geçirilecek.

600 bin TL ödül dağıtılacak

Yarışma sonuçları 9 Nisan'da gerçekleşecek ödül töreninden 20 dakika önce belli olacak. Yarışan 25 tasarım ürün arasından "ilk üçe girenler seçilecek. Genç tasarımcıları desteklemek ve bir sonraki yıl tekrar başvurma yönünde teşvik etmek için tasarımcılara farklı kategorilerde toplamda 600 bin TL'yi bulan para ödülü verilecek. Kazanan tasarımcılara ayrıca tasarım tescili, yurt dışı fuar katılımı ve staj gibi ek ödüller de verilecek. Ödül kazanan tasarımcılara tasarım tescili, staj ödülleri ve yarışmaya en çok katılım sağlayan üniversiteye üniversite özel ödülü olarak (3D Printer) gibi ek destekler sunulacak.

Jüride akademisyen, tasarımcı ve sektör temsilcileri var

Yarışmanın jürisinde ise, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. A. Can Özcan, Endüstriyel Tasarımcı Adnan Serbest, Endüstriyel Tasarımcı Ahmet Toplu, İç Mimar Atilla Kuzu, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşem G. Başar, İzmir Akdeniz Akademisi Tasarım Koordinatörü Dünya Tasarım Örgütü Türkiye İrtibatı İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elif Kocabıyık, İç Mimar Esra Kazmirci, Sektör Temsilcisi Danışman Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Mimar Gökhan Karakuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Gelmez, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Lütfi Hidayetoğlu, Kurucu Oben İnceler, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Önder Küçükerman, Mimar Öznur Turan Eke, Çizgi Mermer Kurucusu Remzi Boncuk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Meltem Şen, Ege Antik Mermer Kurucusu S. Sabri Bora ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Serkan Güneş, İtalya'dan, Prof. Dr. Marinella Ferrara, Polonya'dan Varşova Güzel Sanatlar Akademisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Michal Stefanowski, Rusya'dan Prof. Dr. Ilia Palaguta, yer alıyor.

17 firma üretim süreci için destek verdi

Fuar İzmir'de gerçekleşen tasarımcı - firma buluşmasında ise genç yetenekler, sektörün önde gelen üretici firmalarına tasarım sunumlarını gerçekleştirdi. 25 proje; Alimoğlu Afyon, Alimoğlu İzmir Mermer&Granit, Başaranlar, Ebla Stone, Ege Anti Mermer, Çizgi Mermer, Golder, Goldmer, Gürmas Gürel, İz Granit, Kar Maden, Laodikya, Marble Shop, Mercan Tasarım, Megamer, Naçev ve Sirmersan firmaları tarafından üretilecek. - İZMİR