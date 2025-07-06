Hazar Gölü'ne Tatilci Akını - Son Dakika
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Hazar Gölü'ne Tatilci Akını

Hazar Gölü\'ne Tatilci Akını
06.07.2025 14:50
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Elazığ ve çevre illerden tatilciler, Hazar Gölü'nde serinlemek için yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ ve çevre illerden tatilciler, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne akın etti.

Türkiye'de derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyıları tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

"Hazar Gölü sodalı olduğu için vatandaşlar hızlı bronzlaşıyor"

Daha sıcağı görmediklerini ama hafta sonları özellikle çok yoğun olduklarını aktaran işletme sahibi Mehmet Bahçeci, "Burası Hazar Gölü'nde bulunuyor. Burayı en çok Malatya, Diyarbakır, Mardin, özellikle Güneydoğu Bölgesi tercih ederken, son zamanlarda batı tarafından da talepler alıyoruz. Burada 22 tane 1+1 ve 2+1 dediğimiz çam ormanları içerisinde evlerimiz ve çadırlarımız var. Hafta sonu 10 bine yakın vatandaşı ağırlayabiliyoruz. Pazar günleri bu rakamları da yakalayabiliyoruz. Talep çok yüksek. Doğunun gerçekten görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi Hazar Gölü'dür. Beklentinin çok üstündeyiz. Kendine göre buranın da bir doğası var. Ege sahillerini aratmıyor. Ege sahili kendine göre bir güzelliğe sahipken, Elazığ Hazar Gölü de kendine göre bir güzelliği var. Buranın Ege'den farkı, tektonik bir göl ve sodalı olmasıdır. Burada vatandaşlar çok hızlı bir şekilde bronzlaşıyor. Bizim ülkemiz de, bölgemiz de çok güzel" dedi.

"Elazığ, Doğu Anadolu'nun Paris'idir"

Diyarbakır'dan geldiğini dile getiren Recep Yüksel, "Hava çok sıcak olduğu için Hazar Gölü'ne gelerek serinlemek istedik. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlarla beraber geldik. Burası Doğu Anadolu'nun Paris'idir" diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelinebilecek en güzel yerin Hazar Gölü olduğunu vurgulayan vatandaşlardan Serhat Erkek ise, "Hafta sonu olduğu için eğlenmeye geldik. Diyarbakır'da deniz olmadığı için mutluluğu burada arıyoruz. Yoğunluk var. Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Diyarbakır sıcak ama Adana kadar sıcak değil. Burası aile ile gelinerek piknik ve yüzülebilecek bir yerdir. Buranın denizden farkı yok. Çoğu tanıdığımız yaşadıkları yerde deniz olmasına rağmen buraya geliyor. Çünkü burası doğayla birebirdir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hazar Gölü'ne Tatilci Akını - Son Dakika

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