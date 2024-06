Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı: Şırnak sürgün yeri değildir

Yerel

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, "Şırnak sürgün yeri değildir" diyerek bazı sendikalara tepki gösterdi.

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, Şırnak'ın hem tarihi ve kültürel zenginlikleri ile hem de petrolün yeni başkenti olması ile Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, Şırnak'a görevlendirilen kamu kurum personelinin sürgün edildiğini ima etmenin Şırnak'a büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Uysal, "Şırnak, tarihi ve kültürel zenginlikleri, çalışkan ve misafirperver insanları, dışa bağımlılığı azaltan petrol rezervleri ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Burada yaşayan herkes, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeyi hak etmektedir. Ancak ne yazık ki bazı çevreler Şırnak'ı bir 'sürgün yeri' olarak lanse etmek istemekte ve bu durum ilimizin imajına ciddi zararlar vermektedir. Bu tür söylemler hem Şırnak halkına hem de burada görev yapan kamu görevlilerine büyük haksızlık teşkil etmektedir. Herhangi bir ilimizin sürgün yeri olarak nitelendirilmesi, orada yaşayan insanlara yapılan büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Şırnak'ta yaşayan vatandaşların her zaman devletinin yanında barış ve huzuru savunduğunu belirten Uysal, "Şırnak, güçlü eğitim kurumları, sağlık hizmetleri ve her geçen gün gelişen altyapısı ile bölgesinde örnek bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. Burada yaşayan vatandaşlarımız, vatanlarına bağlı, barış ve huzur içinde yaşamlarını sürdürmek isteyen insanlardır. Tüm kamuoyunu Şırnak hakkında olumsuz algı oluşturacak söylemlerden kaçınmaya ve ilimizin gerçek potansiyelini görmeye davet ediyorum. Şırnak, her türlü zorluğa rağmen gelişmeye ve güzelleşmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK