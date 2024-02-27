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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal'da Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'ni ziyaret etti. Kurum, "Hep üreten tarafta olacağız. Algı üreten tarafta hiçbir zaman olmadık. Biz hep, milletimiz istediklerini gerçekleştiren tarafta olduk. Kişinin lafına bakılmaz, bizim aynamız; işimiz. Bizim referansımız, milletimizdir. Biz bugüne kadar sırtımızı milletimize yasladık" dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal'da, Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nde açıklamalarda bulundu. Kurum'a ziyaretinde, Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu ve MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt da eşlik etti.

Konuşmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde Karadeniz'de birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Kurum, "Karadeniz'in iyi gününde, kötü gününde hep yanındaydık. Karadeniz'de seller oldu; biz Kastamonu'da, Rize'de, Giresun'da, Bartın'da, Trabzon'da, Araklı'da milletimizin elini sımsıkı tuttuk, hiç bırakmadık. Bir söz verdik o sözü Trabzon'da yaptığımız konutlarla tuttuk, Çömlekçi'de, Sultan Fatih'in şehri Trabzon'umuza yakışır bir kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Trabzon Meydanı'na gittiğinizde bizim izimizi görürsünüz. Maraş Caddesi'ne gittiğinizde o binalarda yapmış olduğumuz düzenlemelerle bizim izimizi görürsünüz. Avni Aker Stadı'nın olduğu yerde bir millet bahçesiyle birlikte, Trabzonspor'umuzun başarılarının orada ilelebet dalgalanacağını o müzemizi, millet bahçesinde oynayan çocuklarımızın kuş cıvıltıları içerisinde yürüdüğüne şahitlik edersiniz" dedi.

Kurum diğer illerde yapılan projelerle ilgili de, "Rize'ye gittiğinizde, Rize merkez çarşıdaki o dönüşümde milletin, esnafın orada huzurla vakit geçirdiğini görürsünüz. Yapılan konutlarla birlikte dönüşümün gerçekleştirdiğini görürsünüz. Ayder'e gittiğinizde, o dünya güzeli Ayder'imizde yapmış olduğumuz çevre doğa koruma projesini görürsünüz. Kastamonu Bozkurt'ta selden sonraki düzenlediğimiz şehir meydanını, Giresun Dereli'de selden sonra 'acaba bu ilçe bir daha ayağa kalkar mı?' dediğiniz yerde, ilçenin yeni modern yüzünü görürsünüz. Ordu'ya gittiğinizde; Ordu'daki millet bahçesini ve oradaki sosyal konutlarla eserlerimizi görürsünüz. Samsun'da, Toybelen'deki sanayi sitemizi, Toybelen'de vatandaşımıza, esnafımıza hazırladığımız projelerimizle esnafımızı mutluluk içerisinde iş yaparken görürsünüz. Hülasa Karadeniz'in her ilinde bu kardeşinizin emeği var. Nerede bir sıkıntı olsa biz milletimizi yalnız bırakmadık, milletimizin elini sımsıkı tuttuk." şeklinde sıraladı. İstanbul için gece gündüz durmadan çalışacaklarını belirten Kurum, konuşmasına, "Depremlerde, sellerde, yangınlarda beraber mücadele ettik ve şimdi tüm birikimimizle, tüm tecrübemizle, tüm liyakatli kadrolarımızla birlikte 'Sadece İstanbul' diyoruz. İstanbul'un meselelerine, İstanbul'un sorunlarına odaklanıyoruz" diye konuştu.

"İstanbul böyle göz ardı edilirse şu günleri mumla arayacağız"

İstanbul'un son 5 yıldır ihmal edildiğini belirten Kurum, "İstanbul'un en büyük sorunlarının başında trafik ve deprem geliyor. İstanbul'umuzda bugün trafik çile haline gelmiş. Maalesef yatırımların yapılmadığı, yapılan yatırımların durdurulduğu, yapılan ihalelerin hafriyat dökülerek iptal edildiği bir 5 yılı yaşadık. Temel atmama törenleriyle tarihe geçen bir İBB yönetimine tanıklık ettik. Bu 5 yıllık süreçte İstanbul için, Kartal için hiçbir mücadele vermeyen, ancak ikbali uğruna, geleceği uğruna, İstanbul'u basamak olarak gören bir yönetimle karşılaştık. Kendi genel başkanını sırtından hançerleyen, dava arkadaşım dediği il başkanını saf dışı bırakan, ablam dediği İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i yolda bırakan, yolda gittiği herkesi saf dışı bırakan ve bu manada kendi ikbali uğruna İstanbul'u bir basamak olarak gören bir anlayışla şu 5 yılı geçirdik maalesef. Bu 5 yıl İstanbul için çileye dönmüş. Bir taraftan deprem korkusuyla birlikte İstanbullu kardeşlerimizin huzursuzluğunun had safhaya geldiği ve burada yaşamaktan artık mutlu olmadığı bir İstanbul'la karşı karşıyayız" sözleri ile eleştirdi. Megakent için durumun giderek kötüye gittiğinin altını çizen Kurum, "İstanbul böyle göz ardı edilirse, İstanbul'da yaşamak artık bir eziyet haline gelecek. Şu günleri mumla arayacağız, emin olun mumla arayacağız. Eğer müdahale etmezsek; trafikteki çilesi giderek artacak, eğer müdahale etmezsek deprem endişesi her geçen gün daha da artacak, eğer müdahale etmezsek gençler gelecekle ilgili umudunu kaybedecek, eğer müdahale etmezsek 31 Mart'ta kadınlar artık geleceğe olan umudunu kaybedecek. O yüzden biz şunu söylüyoruz; bu işleri yapmak aşk ister, sevda ister, samimiyet ister, liyakatli kadrolarla çalışmak ister" diye konuştu.

"Bizim aynamız, işimiz; referansımız, milletimiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, 31 Mart seçimlerinin; Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için önemine vurgu yaptı. Kurum, "Şöyle geriye dönüp baktığınızda Kartal'da İlçe Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir yatırımı görebilir misiniz? Göremezsiniz çünkü yapmadılar. Böyle bir dertleri yok. Kartal'ın geleceği adına bir hayalleri yok. O yüzden 31 Mart işte bu kararları vereceğimiz bir seçimdir" dedi.

Kurum, mevcut İBB yönetimini daha önceki söylemleri nedeniyle eleştirerek, "31 Mart'ta bir tarafta 'Ayasofya yeniden müze olsun' diyenler; diğer tarafta 'Sultan Fatih'in şehrinde ezanlar ilelebet Ayasofya'da yankılansın' diyenler var. 31 Mart'ta kirli ittifaklarla birlikte İstanbul'a talip olanlar var; diğer tarafta ittifakı 15 Temmuz'da kanla canla kurmuş olan Cumhur İttifakı var. Bir tarafta Kaan'la birlikte göğsümüzü kabartan bir duruş var; diğer tarafta 'bu kalorifer peteğini bize niye gösterdiniz?' diye Kaan'ımızla alay edenler var. O yüzden bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nın seçimi olacak. Bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nın yerli ve milli sanayisiyle birlikte büyümesinin kararı olacak. Bu seçim, 31 Mart'ta çocuklarımızın geleceği adına vereceğimiz kararı ve bu kararla birlikte kaderimizi belirleyecek seçim olacak. Bu seçim, bu şehirde hiçbir vatandaşımızın endişe içerisinde uyumadığı ve bu şehirde tüm riskli binaların dönüşümü için karar verildiği seçim olacak" dedi.

Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile yollarına devam edeceklerini söyleyen Kurum, "Biz 22 yıldır Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte yol yürüdüğüysek, bu ülkeyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadele ettiysek, bu seçimde de o mücadeleyi kaldığı yerden devam ettireceğiz. Gerisi teferruat, gerisi boştur. Bizi hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların içerisinde bulamayacaklar. Biz hep çalışan tarafta olacağız. Hep üreten tarafta olacağız. Algı üreten tarafta hiçbir zaman olmadık. Biz hep, milletimiz istediklerini gerçekleştiren tarafta olduk. Kişinin lafına bakılmaz, bizim aynamız; işimiz. Bizim referansımız, milletimizdir. Biz bugüne kadar sırtımızı milletimize yasladık" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL