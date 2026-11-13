İBB\'nin İncirli\'deki üst geçit çalışması D-100 yan yolunda uzun kuyruklar oluşturdu

İncirli'de üst geçit çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yan yolun Ankara istikametinin yaklaşık bir haftadır trafiğe kapalı olması, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Trafikte bekleyen sürücüler, çalışmaların gece saatlerinde yapılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İncirli mevkiinde geçtiğimiz hafta başlatılan üst geçit çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu (E-5) yan yolun Ankara istikametinin araç trafiğine kapatılması, bölgede yoğunluğa yol açtı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç kuyruklarının uzadığı güzergahta trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kısa mesafeleri uzun sürede kat edebildiklerini belirten sürücüler, çalışmaların gece saatlerinde veya hafta sonlarında yapılması gerektiğini dile getirdi.

"HAFTA SONU YA DA GECE YARISI YAPSALAR DAHA İYİ OLUR"

Trafikte uzun süre beklediğini söyleyen sürücü Muhammed Karlı, "Bağcılar'dan buraya bir saattir gelemedik trafikten. Hafta sonu mu kalmadı? Akşam ya da gece yarısı yapsalar daha iyi olur" dedi.

"45 DAKİKADIR BURADA BEKLİYORUM"

Güzergahta ilerlemekte zorlandığını belirten Kenan Çallı ise "45 dakikadır burada bekliyorum. Yol geçmiyor, bitmiyor ki. Sıkıntılara biz alıştık artık. Akşam yapılması gereken yol sabah yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA UYGUN BİR ZAMANDA YAPILMALIYDI"

Sürücü Hakan Yiğit de "Ataköy kavşağından buraya 15 dakikadır gelemedim. Bu çalışma daha uygun bir zamanda yapılmalıydı" diye konuştu.