İş Adamı Ali Yağlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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İş Adamı Ali Yağlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, İstanbul'da hayatını kaybettikten sonra, memleketi Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

30.09.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
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İş adamı Ali Yağlı son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, başta iş dünyası olmak üzere yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından baba ocağı Denizli'nin Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydem Yenilebilir Enerji'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yağlı, önceki gün tedavi gördüğü İstanbul'daki hastaneye hayatını kaybetti. Dün İstanbul'da Teşvikiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından iş adamı Ali Yağlı'nın cenazesi memleketi Denizli'ye getirildi. Aydem Enerji'nin kurucularından 72 yaşındaki Ali Yağlı için, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Külliyesi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı ve diğer aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İş adamı Yağlı'nın cenaze törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, TBMM Başkan Vekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Şeref Arpacı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Aydem Enerji çalışanları, iş dünyası temsilcileri ve yakınları katıldı.

İş adamı Ali Yağlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine baba ocağı Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesindeki aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İş Adamı Ali Yağlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş Adamı Ali Yağlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş Adamı Ali Yağlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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