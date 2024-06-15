İskenderun'da depremde hayatını kaybeden oğlunu ziyaret eden anne gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Yerel

İskenderun'da depremde hayatını kaybeden oğlunu ziyaret eden anne gözyaşlarına boğuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan depremde hayatını kaybeden Onur Can Türk'ün annesi Ayşe Cebe, Arefe gününde oğlunun mezarını ziyaret etti. Anne, oğlunun kaybının acısını yaşarken, onun mezarı başında uzun süre dua okudu.

15.06.2024 11:31
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Asrın felaketinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde oğlunu kaybeden Ayşe Cebe, Arefe gününde oğlunun mezarının başında gözyaşına boğuldu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Onur Can Türk (31) yaşamını yitirdi. Makine mühendisi ve Adanalı olan Onur Can Türk (31), Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı için oraya yerleşti. İlk depremde oturduğu apartmanın enkazında kalan Onur Can Türk'ün cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Onur Can, Adana'da Kabasakal mezarlığında toprağa verildi.

"Onu bırakıp bir yere gidemiyorum"

Arefe gününde oğlunu mezarını ziyaret eden 63 yaşındaki anne Ayşe Cebe, "Evladımı kaybettim, nişanlıydı düğün hazırlığı yapıyorduk. Damatlığı evin içinde kaldı, hepsi dolabımda duruyor. İskenderun'da makine mühendisiydi yeni işe girmişti. O hiçbirimizi incitmedi, Allah'ımda onu incitmesin. Bayram arifesinde oğlumun yanına geldim. Zaten her gün geliyorum, onu bırakıp bir yere de gidemiyorum. Oğlumun yanına gelmediğim zaman sanki nefesim kesiliyor. İskenderun'da 3. günü enkaz altından çıkarttık ve Adana'ya getirdik" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne oğlunun mezarı başında uzun süre dua okudu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da depremde hayatını kaybeden oğlunu ziyaret eden anne gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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