İskenderun'da depremde hayatını kaybeden oğlunu ziyaret eden anne gözyaşlarına boğuldu

Asrın felaketinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde oğlunu kaybeden Ayşe Cebe, Arefe gününde oğlunun mezarının başında gözyaşına boğuldu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Onur Can Türk (31) yaşamını yitirdi. Makine mühendisi ve Adanalı olan Onur Can Türk (31), Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı için oraya yerleşti. İlk depremde oturduğu apartmanın enkazında kalan Onur Can Türk'ün cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Onur Can, Adana'da Kabasakal mezarlığında toprağa verildi.

"Onu bırakıp bir yere gidemiyorum"

Arefe gününde oğlunu mezarını ziyaret eden 63 yaşındaki anne Ayşe Cebe, "Evladımı kaybettim, nişanlıydı düğün hazırlığı yapıyorduk. Damatlığı evin içinde kaldı, hepsi dolabımda duruyor. İskenderun'da makine mühendisiydi yeni işe girmişti. O hiçbirimizi incitmedi, Allah'ımda onu incitmesin. Bayram arifesinde oğlumun yanına geldim. Zaten her gün geliyorum, onu bırakıp bir yere de gidemiyorum. Oğlumun yanına gelmediğim zaman sanki nefesim kesiliyor. İskenderun'da 3. günü enkaz altından çıkarttık ve Adana'ya getirdik" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne oğlunun mezarı başında uzun süre dua okudu.