Isparta Uluslararası Gül Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Isparta Uluslararası Gül Festivali Başlıyor

Isparta Uluslararası Gül Festivali Başlıyor
28.05.2025 14:37  Güncelleme: 14:42
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Isparta Uluslararası Gül Festivali, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Gül hasadı, koşu ve bisiklet yarışları gibi birçok etkinliğin yanı sıra ünlü sanatçılar konser verecek.

Isparta Uluslararası Gül Festivali 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında gül bahçelerinde gül hasadı yapılacak, gül koşusu, gül bisiklet yarışı, çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Isparta Valiliği ile Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek Isparta Uluslararası Gül Festivalinde farklı il ve ülkelerden ekiplerde yöresel gösteriler sunacak. Festivalde sanatçılar Öykü Gürman, Kıraç konser verecek ayrıca festivalin son gününde Urfa'nın Siyah Gülü ile Isparta'nın Pembe Güllerinin Şöleni sloganıyla Urfa Ahengi Sıra Gecesi düzenlenecek. 3 gün sürecek etkinlikler eski otogar alanında gerçekleşecek.

Isparta Uluslararası Gül Festivali 30 Mayıs Cuma günü saat 11.30'da protokol tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına festival çelenginin sunumuyla başlayacak, saat 12.00'da Gülcü Mahallesi'ndeki Gülcüzade İsmail Efendi'nin kabri başında anılmasıyla devam edecek. Saat 14.30'da Isparta Belediyesi önünden başlayıp, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Alanı Valilik önünde son bulacak festival korteji düzenlenecek. Aynı gün saat 16.30'da eski otogar alanında sergi alanlarının açılışı gerçekleştirilecek. Ayrıca eski otogar alanında kurulan festival bölgesinde 3 gün boyunca Mobil Sahne Performansları ile Çocuk etkinlikleri de yer alacak. Mobil Sahne Performansları her gün saat 13.00-17.00 arasında, çocuk etkinlikleri ise her gün saat 13.30-15.00 ve 16.00-17.30 arasında düzenlenecek.

Gül bahçeleri ziyaret edilecek

Festivalin 2.ve 3.gününde saat 09.00'da gül bahçeleri ziyaretleri gerçekleştirilecek. 31 Mayıs Cumartesi günü etkinliklerin adresi Güneykent, 1 Haziran Pazar günü ise bu adres Senir gül bahçeleri olacak. Yine festivalin 2.günü Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde saat 15.00'da Ulusal ve Bölgesel Kalkınmada Gül ve Aromatik Bitkiler Paneli, 1 Haziran Pazar günü saat 12.30'da SDÜ Oda Orkestrası Konseri ve ardından saat 13.00'da ise yine Kültür Merkezinde Halk Dansları Grupları Gala Programı yapılacak.

Gül koşusu ve gül bisiklet yarışları yapılacak

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 31 Mayıs Cumartesi günü Gül Maratonu, Gül Halk Koşusu ve Gül Bisiklet Yarışları ile bunların ödül törenleri yer alacak. Buna göre saat 10.00'da 25 km'lik Gül Maratonunun startı verilecek. Maraton Gölcük Yolundaki Gülyağı fabrikası önünden başlayacak, saat 10.30'da halk koşusunun startı Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik alanından, saat 11.30'da başlayacak olan 63 km'lik Gül Ulusal Bisiklet Yarışının startı ise Güneykent Gülyağı fabrikası önünden verilecek ve tüm yarışların varış noktası 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı olacak. Yarışlarda dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri takdim edilecek.

Sanatçılar Ispartalılarla buluşacak

Festivalde farklı il ve ülkelerden gelen folklor guruplarının gösterilerinin yanı sıra akşam bölümünde de ünlü sanatçılar Ispartalılarla buluşacak. Eski otogar alanında festivalin ilk günü saat 21.00'da Öykü Gürman, 2.günü Kıraç konserleri yer alacak. Yine festivalin son gününde ise 'Urfa'nın Siyah Gülü ile Isparta'nın Pembe Güllerinin Şöleni' adı altında Urfa Ahengi Sıra Gecesi ile festival son bulacak. Bu arada festival boyunca yine yurt içinden Ankara Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Silifke Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Ankara Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Isparta Dilek Kültür Sanat Kulübü ile Isparta Belediyesi ISMEK Halk Oyunları Gurupları oyunlarını sergileyecek. Yurt dışından ise kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Halk Dansları Derneği ve Karpaz Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu katılırken, Bulgaristan Folklor Dans Grubu, Kosova Folklor Dans Grubu, Kosova Memleket Sevdalıları, Romanya Folklor Topluluğu da festivale renk katacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta Uluslararası Gül Festivali Başlıyor - Son Dakika

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