İstanbul\'dan Ankara\'ya Filistin için yürüyüş başlatan 2 arkadaş Bolu\'ya geldi

İsrail'in işgal altına aldığı, her gün yüzlerce masum vatandaşın katledildiği Filistin'in özgürlüğe kavuşması için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan 2 arkadaş, yürüyüşlerinin 7'inci gününde Bolu'ya geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Fatih Yavuz ve İsmail Tiryaki isimli 2 arkadaş Filistin'e destek yürüyüşü başlattı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu'na çelenk bırakarak Ankara'ya yürüyüş başlatan 2 arkadaş, 270 kilometreyi geride bıraktı. Yürüyüşün 7'nci gününde Bolu'ya yetişen Fatih Yavuz ve İsmail Tiryaki, Filistin'e özgürlük için Ankara yürüyüşünü sürdürüyor. Yol boyunca vatandaşların korna bastığı ve yanlarına gelerek ilgi gösterdiği 2 arkadaş, her gün yüzlerce masum vatandaşın katledildiği Filistin'in özgürlüğe kavuşması için protestolarına devam edeceklerini belirtti.

"Dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için yürüyoruz"

Dünyadaki tüm masum ve mazlumlar için yürüdüklerini ifade eden İsmail Tiryaki, "Bu yolculuğumuz İstanbul'dan katil, terörist İsrail'in konsolosluğuna çelenk bırakmayla başladı. 7 gündür yoldayız. Dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için yürüyoruz. Dünyanın gözünü kapadığı, kulağını tıkadığı Filistin için vicdanlı insanların bu davaya gönül verdiklerini görüyoruz. Biz de o gönül verenlerle beraberiz, Ankara Kızılay meydanına kadar yürüyeceğiz. Orada açıklamamızı yapıp bu hedefimizi sonlandıracağız" dedi.

Vatandaşların yürüyüşe destek verdiklerini dile getiren Fatih Yavuz, "Yolda gerçekten olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Vatandaşlar, yanımızda durarak bizlere destek oluyor. Araçlarla giden sürücüler korna basarak davamıza destek oluyor" diye konuştu.