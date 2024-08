İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: 'Bu ülkedeki her türlü yanlışı biz durduracağız'

Yerel

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu ülkede gördüğümüz her türlü yanlışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı küçümsemeden, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkese eşit bakarak ama her zaman hakkın, hukukun, adaletin yanında olarak bu ülkeye olan borcumuzu ödeyeceğiz. İktidar olacağız. Bu ülkedeki her türlü yanlışı biz durduracağız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Konak ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yönetimleri ile partililer katıldı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılan bu büyük zafer bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zafer sadece bir askeri başarı değil aynı zamanda bir ulusun kendi kaderini tayin etme iradesinin simgesidir. İzmir Kurtuluş Savaşı'nda düşmana son darbeyi indiren kahraman ordumuzun ilk ayak bastığı, Cumhuriyet meşalesinin yandığı şehir olarak tarihteki yerini almıştır. Bu topraklar özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olmuştur. Bizler de bu mirasa sahip çıkmalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir' sözünü rehber edinerek cumhuriyetimizin kazanımlarını korumalı ve daha ileriye taşımalıyız. Bu zaferin 102'nci yılında cumhuriyetimizin değerlerine her zamankinden daha sıkı sarılmalı, bu toplumu sürekli bölmeye çalışanlara inat, birlik, beraberlik içinde geleceğe yürümeliyiz" dedi.

"Bizler yani bu ülkenin cumhuriyet sevdalıları buradayız"

Aslanoğlu, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Atamızın bizlere emanet ettiği maalesef bugün ekonomik kriz altında ezilen dış dünyada itibarı zayıflamış, komşularıyla sorunlar yaşayan bu vatanı, daha güçlü daha demokratik ve daha müreffeh dünya ile rekabet edebilen, dünyada itibarı yüksek, komşuları ile barış içinde bir Türkiye olarak gelecek nesillere bırakmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dünyanın en önemli savaş kahramanlarından olmasına rağmen 'Yurtta sulh cihanda sulh' diyen başkomutanımız Atatürk'ün izinde, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bekçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler yani bu ülkenin cumhuriyet sevdalıları buradayız. Dim ayaktayız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetine sıkı sıkıya bağlı Cumhuriyet Halk Partililer olarak hep birlikte daha aydınlık günlere, yarınlara yürüyeceğiz.

"Toplumun tüm kesimleri maalesef büyük sıkıntılar içinde"

Bugünse memleket yönetemeyen, çözüm üretmeyen, her gün ekonomik krizi büyüten bir iktidarın elinde savruluyor. Ekonomik kriz altında boğulan toplumun tüm kesimleri maalesef büyük sıkıntılar içinde ve bayram coşkusunu yeterince yaşayamayacak durumda. Bugün bayramı doya doya yaşayamayan çiftçi kardeşlerimizin dün Turgutlu'da yanlarındaydık. Çiftçilerimizin çektiği acıları biliyoruz. Her şeyin fiyatı artarken 17 bin lira asgari ücreti artmayan çocuk bayram alanlarına, buralara getiremeyen işçi kardeşlerim nasıl ezildiğinizi biliyoruz, görüyoruz. '12 bin lira emekli maaşın hiçbir şeye yetmiyor, otobüs bilet parası verip nasıl Cumhuriyet Meydanı'na geleyim' diyen emekli abilerim, ablalarım size bunları yaşatanlar adına bizler utanıyoruz. 'Üniversite kaydına kızımı nasıl götüreceğim diyen' anne babalar, 'gittiğim şehirde param yok ki, ne yiyip ne içeceğim' diyen öğrenci kardeşim; sizlere bunları yaşatanlara 'kör olsun' diyeceğim ama kör olmasınlar da görsünler ne durumda olduğunuzu. Ama Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği gibi her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bayramları coşku ile kutlayacağımız günler yakın. Hepinizi saygıyla selamlıyor, otuz Ağustos Zafer Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın kalbi Atatürk sevdasıyla atan Cumhuriyet sevdalıları."

"Kararlıyız, başaracağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Beraber biz yol yürüyoruz. Adeta gün sayıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı durumdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla başa çıkacağımız ülkemizi kurtaracağımız o günlere erişmenin günlerini ve hatta saatlerini sayıyoruz" diyerek şunları kaydetti:

"Hepimizin sabırsızlık içerisinde olduğunu biliyorum. Ülkemizin bize ihtiyacı olduğunun hepimizin fark olduğunu biliyorum. O yüzden normal zamanından erken yapılacağı belli olan ama ne zaman yapılacağını bilmediğimiz o genel seçimi hepimiz dört gözle bekliyoruz. Ülkemizin daha fazla yara almaması, daha fazla yıpranmaması, hırpalanmaması için bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kurmaya çalıştığımızı ben de sizler gibi biliyorum. Bu dönemde partim bana büyükşehir belediye başkanlığı görevini verdi. Halkımızın onayıyla yaklaşık 5 aya yakın süredir bu görevdeyim. Aranızda belediye başkanı arkadaşlarım var. Onlarla birlikte bize verilen bu bayrağı en yukarıda tutarak çalışmaya devam ediyoruz. Kararlıyız, başaracağız. İzmir'in Türkiye'nin ve dünyanın en iyi yerel yönetimlerinden olacağız belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte. Bize inanıyor musunuz? Bize inanmanıza, yanımızda olmanıza destek olmanıza çok ihtiyacımız var. Çok zorlu konularla mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Çok ağır sorunlarla zaman zaman önümüze engeller konarak mücadele ettiğimiz çok iyi biliyorsunuz. Hepimizin şu anda en fazla ihtiyacı olan şey birlik ve beraberlik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan şey birlik ve beraberlik. O nedenle her ortamda bunu konuşuyoruz.

"En çok bu meydandaki arkadaşlarımız sahipleniyor"

102 yıl önce kazanılan zafer ve o zaferin öncesinde ve sonrasında yaşananları hepimiz kendi aile geçmişimiz gibi biliyoruz. Çok şanlı bir mücadele verildiğini, biraz önce bulunduğunuz yerden bu anıta bakarken parmağıyla, ileriyi gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki o kararlı duruşunu onunla birlikte bir halkın ve bir ordunun şahlanışını burada bu heykelde canlandırmış olan heykeltıraşa çok teşekkür ederim. Gerçekten bakınca insan hissediyor o günlerdeki o mücadelenin ne kadar coşkulu olduğunu ve nasıl birlik beraberlik içerisinde yürütüldüğünü. Şunu hepimiz biliyoruz. Tarihin en büyük zaferlerinden biridir 30 Ağustos. Bu zaferin gururunu üzerinden 102 yıl geçmiş olsa da sonrasında kurulmuş Cumhuriyet'le ve Cumhuriyet'in değerleriyle birlikte en çok işte bu meydandaki arkadaşlarımız sahipleniyorlar.

"Bu ülkedeki her türlü yanlışı biz durduracağız"

Bize bu ülkeyi sevmeyi öğrettiler. Bize bu millete inanmayı öğrettiler. Bize bu bayrağa saygı duymayı öğrettiler. Biz o saygıyla, sevgiyle ve inançla bu partinin üyesiyiz ve bu görevlerde mücadele ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kuruluşunda aldığı roldeki o kuruluş görevini sonraki yıllarda da Cumhuriyet'i ve Türk halkını korumak için sürdürmeye devam etti. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize ki böyle büyük ve güzel bir ailenin mensubuyuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Biz sizlere inanıyoruz. Sizlerin de bize duyduğu inançla çağda gördüğümüz, alanda gördüğümüz bu ülkede gördüğümüz her türlü yanlışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı küçümsemeden, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkese eşit bakarak ama her zaman hakkın, hukukun, adaletin yanında olarak bu ülkeye olan borcumuzu ödeyeceğiz. İktidar olacağız. İktidar olacağız. İktidar olacağız. Bu ülkedeki her türlü yanlışı biz durduracağız. Ben buna inanıyorum. Bu yolda mücadele eden tüm yoldaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun hepiniz. Bayramımız kutlu olsun. Nice 30 Ağustoslarda nice güzel günlerde hep birlikte olalım."