İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası iş birliğiyle JEOFEST\'24 başladı

Yerel

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen JEOFEST'24 Kültürpark'ta başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay açılışta yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yerel yönetimimiz bilim insanlarının dinlendiği bir konumda olacak. İzmir'in Deprem Master Planı'na ihtiyacı var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Jeoloji Festivali başladı. Kültürpark'ta gerçekleştirilen açılışa İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin Başkanı Koray Çetin Önalan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Oyuncu Murat Aygen, şube yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, TMMOB'a bağlı oda üyeleri, kooperatif temsilcileri ve yurttaşlar da katıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇERİSİNDE YÖNETİMİMİZ BİLİM İNSANLARININ DİNLENDİĞİ BİR KONUMDA OLACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bana siyasetçi diyorlar. Ne yaparsam yapayım 36 yıl tıp mesleğiyle çalıştım. Neticede bilime inanan bir insan olduğumu ve sorunların çözümünde akıl ve bilimle yürümemiz gerektiğine inandım. Her zaman bilim insanlarıyla bir şeyleri konuşmaktan keyif aldım. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yerel yönetimimiz bilim insanlarının dinlendiği bir konumda olacak" diyerek sözlerine başladı.

"İZMİR'DE ACİL OLARAK MİKRO BÖLGELEME YAPILMASI GEREK"

Göreve geldiği günden bu yana bir taraftan acil müdahaleleri hızlıca halletmeye çalışırken diğer taraftan da hayal ettiği projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Tugay, "İzmir'in Deprem Master Planı'na ihtiyacı var. İzmir'in kendi yer altını tanımamız gerek. Şunu anladım. Büyük deprem üretebilecek fay hatlarına uzağız. Ancak zemin özelliğimiz hemen her yerden kırılacak bir konumda. 2020 depreminden sonra Karşıyaka'da mahalle mahalle zarar görmüş yerleri gezdim. Zemin bina ilişkisinin doğru kurulması gerektiğini orada anladım. Bu sürecin bina zemin ilişkisi içerisinde yürümesi gerek. 6 Şubat depreminin olduğu gün de deprem bölgesine gittik ve orada yaşananlara yakından şahit oldum. İzmir'de acil olarak mikro bölgeleme yapılması gerek. Binaların envanterinin çıkarılması gerek. Bunlar yapılacak beraberindeki yeraltı soğuk ve sıcak su haritası çıkarılacak" dedi.

"HALKIMIZIN GENÇLERİMİZİN, DOĞAYA, BİLİME İNANCINI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Jeoloji bilimi ve mühendisliğinin kendisi için merak ve ilgi uyandıran bir alan olduğunu ifade eden Tugay, "Olabildiğine çok sık bir arada olmak gerek. Belediyede de jeoloji mühendisi arkadaşlarımızı çoğaltarak onların ışığında yol yürüyeceğiz. Halkımızın gençlerimizin, insan haklarına, doğaya, bilime inancını korumamız gerekiyor. Bunu yapmazsak bir şeyleri düzeltemeyiz. Biz daha çok çalışarak daha çok katkı sunmalıyız. Daha büyük salonlarda daha büyük sunumlar gerçekleştirmeliyiz. JEOFEST'in 3.sünde daha büyük etkinlikler yapmalıyız. Bu bizim kentimize yakışır ve mutlaka karşılık bulur. Doğa Tarihi Müzesi'nde de çok haklısınız. Bir sürü projemiz var. Kentin kültüründe çok önemli yer tutacak bir müze olur. Bu konuda da çalışacağım. Hayatımızdaki iyilik güzellik kadar değersiniz. Daha girişken daha cesur görmek istiyoruz sizi. Size yoldaş olmak benim için gurur olacak. Metin Uca'yı da çok severdim bir daha anmak beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

"HER GÜN DOĞAL ÇEVREMİZİN RANT VE TALAN UĞRUNA YOK EDİLMESİNE SEYİRCİ KONUMUNDA BAKIYORUZ"

Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan ise "İnsanın üzerinde yaşadığı gök cismi yeryuvarına bağımlılığı her geçen gün artıyor. Yeryuvarındaki sayısız hassas denge insanoğlu adına her gün saldırıya uğruyor; ama, sonunda insan yaşamının sürdürülebilirliğinin de bu dengelerin korunması, doğal süreçlerin sürdürülebilirliğine bağımlı. Kendi üretmeyip sürekli tüketmek peşinde olanların yeryuvarına yalnızca sömürülecek bir kaynak gözüyle bakmaları tüm yeryuvarında yaşamı tehdit eder boyuta vardığını, her gün doğal çevremizin rant ve talan uğruna yok edilmesine seyirci konumunda bakıyoruz. Bunu değiştirmemiz gerektiğine, yaşam alanlarımıza sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

"DOĞA BİLİMLERİNİ ÇOCUKLARLA GENÇLERLE YURTTAŞLARLA BULUŞTURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin Başkanı Koray Çetin Önalan da konuşmasında "Bu hikaye iki yıl önce başladı. Çıraklık zamanımızdaki bu proje belli bir kitleye ulaştı. Biraz da başarılı oldu ki bu sene ikincisini düzenliyoruz. Konuşacak çok şey var ama vaktimiz kısıtlı. Ülkenin ekonomik durumu deprem ile yaşadığımız acılarla jeoloji mesleğini ülkemiz sadece deprem ile tanıdı. Mustafa Kemal Atatürk öyle özel bir insan ki 4 bin tane kitap okumuş ve okuduğu her kitabın üzerine notlar almış. Jeoloji bilimiyle ilgili notlar tutmuş. Çok özel bir öndere sahibiz ancak geldiğimiz nokta bizleri çok üzüyor. Çocuklarımız doğayı ve temel bilimleri ne yazık ki tanımıyor. JEOFEST bunun için var. Doğa bilimlerini çocuklarla gençlerle yurttaşlarla buluşturmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOĞA TARİHİ KENTİ MÜZESİ'Nİ BU GÜZEL ŞEHRE HEDİYE ETMEK ZORUNDAYIZ"

1943 yılında tarih kitabında evrim teorisi konuşulurken bugün evrim teorisinin ders kitaplarından çıkarıldığını söyleyen Önalan, "1934 yılında Türkiye'de bir tarih kitabı var ve tarih jeolojiyle başlıyor. O tarih kitabını 5. Sayfasında jeolojik zaman cetveli var. Acaba filmi biraz geriye sarmamız mı gerekiyor. 1943 tarih kitabında evrim teorisi konuşulurken bugün evrim teorisi ders kitaplarından çıkarılıyor. Bugün bu festivali yapıp bu bilimi çocuklarımıza tanıtmaktan başka çaremiz yok. Burada görev meslek odalarına düşüyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmek zorundayız. UNESCO Jeoçeşitlilik kavramını ortaya koydu her ilimizde endemik bir bitki var ama yok ediyoruz. Biz çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız. 82 okul akredite oldu. O çocuklara deneyler yaptırıp mineral ve fosilleri göstereceğiz. Hevesimiz, amacımız her okuldan bir tane bilim insanı çıkarmak. Doğa Tarihi Kenti Müzesi'ni bu güzel şehre hediye etmek zorundayız. Biz jeologlar çok inatçıyız bu işin peşini bırakmayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Beldiyesi'nin festivale katkısından dolayı Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çekiç hediye etti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Yıldırım Güngör de 'Türkiye'de Jeokoruma Çalışmaları Işığında Jeolojik Miras Kavramına Bir Bakış' söyleşisi gerçekleştirdi.

FOSİL SERGİSİ, GEMOLOJİ SERGİSİ, FOTOĞRAF VE KARİKATÜR SERGİSİ'NİN DE AÇILIŞI YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay JEOFEST'24 kapsamında, Kültürpark Atlas Pavyonu'nda Fosil Sergisi, Gemoloji Sergisi, Fotoğraf ve Karikatür Sergisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Sergide taş ve fosil koleksiyoneri aktör Murat Aygen'in Moğalistan'da bulduğu Dinazor Yumurtası Fosili de katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.