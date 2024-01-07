İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyakalı balıkçıları ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen ay yaşanan deniz taşmasından etkilenen Karşıyakalı balıkçıları ziyaret etti. Balıkçılar, Körfez temizliği sayesinde yeni türlerin ve tonajların arttığını söyleyerek Başkan Soyer'e teşekkür etti. Körfez temizliğinin en büyük şahidinin balıkçılar olduğunu söyleyen Başkan Soyer ise "Bununla gurur duyuyoruz. Buradan cesaretle ve el birliğiyle daha fazlasını yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda kentte küçük ölçekli balıkçılara verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, küçük ölçekli balıkçılara sezon öncesi boya ve macun dağıtılırken, balıkçı kooperatiflerine yaprak buz makineleri verilerek girdi maliyetleri azaltıldı. Geçen ay İzmir Körfezi'nde yaşanan deniz taşması nedeniyle teknelerin battığı, balık ağlarının, iskelelerin ve balıkçı barınakları ile idari binaların hasar gördüğü tespit edilen kooperatiflere ise 100'er bin TL destek verildi.

Destekler sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki balıkçıların son durumu hakkında bilgi almak için Mavişehir'deki S.S. Şemikler Yalı, Örnekköy, Demirköprü, Emek, İmbatlı ve Bahariye Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti.

"KÜÇÜK BALIKÇILARA SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ VAR"

Ziyaretin ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, "Kıyı balıkçılığı ve küçük balıkçılık, İzmir'in en önemli sektörlerinden aslında. Ama hak ettiği değeri görmüyor. O nedenle bizim bu küçük balıkçılarımıza sahip çıkma gibi bir irademiz var. En başından beri de bu iradeyle hareket etmeye gayret ettik. Bundan sonrasıyla ilgili daha büyük heyecanlarımız var. Bu balıkçı barınağının hukuki bir statüye kavuşması için hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem de İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden taleplerimiz var. Bunlar son noktaya geldi. Onu gerçekleştirdikten sonra öncelikle kooperatifimiz nefes alacak. Ardından bu mekanın fiziki iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışmamız olacak. Altyapı ve zeminin düzeltilmesi, tentenin yapılması gibi daha önce başladığımız bir takım adımlar vardı. Onların sonuçlanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"İZMİRLİYE UCUZ BALIK YEDİRECEK BİR PROJEMİZ VAR"

Başkan Tunç Soyer, tarım, ulaşım, kentsel dönüşüm gibi birçok alanda İzmirlinin yüzünü güldüren yerel yönetim ve kooperatif işbirliğini geliştirdiklerini, balıkçılıkta da benzer bir projeyi uygulayacaklarının müjdesini verdi. Vatandaşların uygun fiyatlı balık tüketebilmesi için planlanan Halk Balık projesi hakkında konuşan Başkan Soyer, "İzmirliyi 'Halk Balık' ile buluşturacağız. İzmirlinin ucuz balık yemesini sağlayacağız. İlk tedarikçimiz de kooperatifimiz olacak. Kooperatifimiz ve üyeleriyle iftihar ediyoruz. Zor koşullar altında ekmeklerini çıkaracak bir mücadele içindeler. Hayat pahalılığı arttıkça sıkıntıları da artıyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yüklerini hafifletmek için ekmeklerini büyütmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"KÖRFEZ TEMİZLİĞİNİN EN BÜYÜK KANITI BALIKÇILAR"

Kooperatif üyesi balıkçılar, Başkan Soyer'e Körfez'i temizlemek için yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti. Balıkçılar, Körfez'de artık mercan balığı, ıstakoz gibi canlıların tutulabildiğini söylerken, tonajlarda artış olduğunu ifade etti. Başkan Soyer ise "Biz Körfez'i temizledikçe hem türlerin çoğaldığını, hem popülasyonun arttığını, hem tonajların yükseldiğini biliyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. En büyük kanıtı da kooperatifimizin çıkardığı balık miktarının artıyor olması. Buradan da cesaretle ve el birliğiyle daha fazlasını yapacağız. Göreceksiniz Çiğli Arıtma Tesisi'nde 4'üncü fazı devreye aldığımızda çok daha olumlu sonuçlarla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

"KÖRFEZ TEMİZLENDİKÇE HEM YENİ TÜRLER HEM DE TONAJ ARTTI"

S.S. Şemikler Yalı, Örnekköy, Demirköprü, Emek, İmbatlı ve Bahariye Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Olcay Bülbül, "Başımıza deniz taşması gibi bir felaket geldi. Başkanımız ve ekibi bize 100 bin TL gibi bir destekte bulundular. Bizi çok mutlu ettiler. Her zaman yanımızda olduklarını bir kere daha gösterdiler. Ben başkanımıza da müjdeyi verdim. Başkanımızın ve ekiplerinin körfez temizliği çalışması sonrası denizdeki popülasyon arttı, tonajlar fazlalaştı. Başkanımızın Halk Balık projesini de destekliyoruz. Biz her gece saat 4'te buradan Buca Balık Hali'ne 150-200 kasa balık gönderiyoruz. Çok mutluyuz. Bu, git gide artacaktır" şeklinde konuştu.

"DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Balıkçılara verilen destekleri aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç ise, "Şimdiye kadar 12 kooperatifimize yaprak buz makinesi verdik. Girdi maliyetlerini düşürme konusunda çok faydalı oldu. Küçük ölçekli üretici diye tabir ettiğimiz 12 metrenin altında teknesi olan 560 balıkçılarımıza da boya ve macun desteğimizi sürdürdük. Bu desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.