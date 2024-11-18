İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeytin Üreticisine Destek

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin kalitesini artırmak amacıyla Bakırçay Havzası'nda toplam 80 ton kapasiteli 200 zeytin kasası dağıttı. Bu kasalar sayesinde zeytinlerin asit kayması ve kalite kaybı önlenecek.

18.11.2024 10:53  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinde kalite kaybının önüne geçiliyor

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin yükünü azaltmak ve kaliteyi artırmak için Bakırçay Havzası'nda zeytin kasası dağıttı. 80 ton kapasiteli 200 zeytin kasası üreticiye verilerek, zeytinde asit kayması ve kalite kaybının önüne geçilmesine katkı sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de giderek ağırlaşan yaşam şartlarına karşı üreticiye destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ege çiftçisinin göz bebeği zeytinlerde kalite kaybını önleyebilmek için zeytin kasası dağıttı. Bakırçay Havzası'ndaki üreticilerin talepleri üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, çuvallarda bekletildiği için asit oranı artarak kalite kaybı yaşanan zeytinlerin kolay ve sağlıklı bir şekilde taşınması için üreticilere kasa dağıttı. Ekipler, toplam 80 ton kapasiteye sahip her biri 400 kilogramlık toplam 200 kasayı Tariş'in Bergama Zeytindağ'da bulunan tesislerinde üreticilerle buluşturdu.

Bakırçay zeytininin kalitesi üst seviyeye çıkacak

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla kırsaldaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakırçay Havzası'nın çok ciddi bir zeytin potansiyeli var. Bu bölgenin zeytinyağı çok kıymetli. Çuvallar içinde toplanan zeytin zaman içerisinde kızışmaya başlıyor. Asit oranında ve kalitesinde çok ciddi bozulmalar oluyor. Bu kasalarla kalite daha üst seviyeye çıkacak. Başkanımızın talimatları doğrultusunda Bergama Belediyesi ve Kınık Belediyesi'nde toplantılarımız olacak. Bakırçay Havzası ve diğer havzalarımızda kırsala olan desteğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Çiftçinin ihtiyaç duyup temin edemediği noktalarda yanlarında olacağız"

200 kasanın dağıtımını yaptıklarını ama ilerleyen süreçte diğer kooperatiflere de desteklerinin süreceğini belirten Ziya Çavdar, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir'de zeytinciliği geliştirmek için hemen hemen tüm kooperatiflerimizle iletişimimiz var. Onların ihtiyacı doğrultusunda, paketleme, toplama, çırpma konusunda desteklerimiz devam edecek. Çiftçinin kırsalda ihtiyaç duyduğu ama maddi olarak temin edemediği tüm noktalarda yanında olacağız. Yine zeytin sineği hastalığı ile ilgili mücadelelerimiz de devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Asit kaymasının önüne geçmiş olacağız"

Çalışmanın zeytinde yaşanan kalite kaybını önleyecek önemli bir adım olduğunu ifade eden Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, "Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Bu yaptıkları davranışla zeytin üreticisine verdiği desteği ortaya koydular. Kasalar çok önemli. Birincisi bulundukları yerlere temizlik getiriyorlar. İkincisi artık zeytinler de kasaların içerisine girecekler, havalanacaklar. Havalanınca da asit kaymasının önüne geçmiş olacağız. Forkliftlerle çok güzel bir şekilde zeytin makinelerine gidecek. Zeytinde asit kaymayı önleyici sisteme katkı verilmesi ekonomik olarak da bir getiri sağlıyor. Kalite kaybını önlemiş olacağız. Zeytin meyvesi kısa sürede işlenmediğinde, bir süre sonra ambarlaşma dediğimiz asit kaymasına neden oluyor. Ama bu kasalar hava aldığı için bir süre daha bekletseniz bile asit kaymasına neden olmuyor" dedi.

"Üretici için çok önemli"

Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldırım ise "Biz kooperatif olarak, Aliağa, Dikili, Bergama, Kınık ilçelerini kapsayan geniş bir alandaki tek kooperatifiz. Geniş bir alana hizmet ettiğimiz için kendi kendimize yetemiyoruz. Kurum yardımlaşması altında belediyelerimizle görüşüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşarak fabrikalarda kullanılan 400 kiloluk zeytin kasalarından talep ettik. Talebimiz uygun görüldü. Bugün sağ olsunlar bize bu kasaları getirdiler. Üretici kasa olmadığı zaman zeytini çuvalda getiriyor. Çuvalda gelen zeytin yoğunluk çok olduğu zaman burada bekliyor. İki, üç günlük sürede çuvalda bekleyen zeytin eziliyor, bozuluyor, kalitesi düşüyor. Kalitenin düşmemesi için kasa kullanılması gerekiyor. Hatta biz kasaları üreticilerin traktörlerine koyup zeytin bahçelerine gönderip oradan toplayıp buraya getiriyoruz. Bizim için çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Zeytin Üreticisine Destek
Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeytinyağı, Ekonomi, Zeytin, Güncel, Çevre, Yerel, İzmir, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:28:28. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeytin Üreticisine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.