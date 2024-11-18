İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Zeytin Üreticisine Destek

Yerel

Zeytinde kalite kaybının önüne geçiliyor

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin yükünü azaltmak ve kaliteyi artırmak için Bakırçay Havzası'nda zeytin kasası dağıttı. 80 ton kapasiteli 200 zeytin kasası üreticiye verilerek, zeytinde asit kayması ve kalite kaybının önüne geçilmesine katkı sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de giderek ağırlaşan yaşam şartlarına karşı üreticiye destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ege çiftçisinin göz bebeği zeytinlerde kalite kaybını önleyebilmek için zeytin kasası dağıttı. Bakırçay Havzası'ndaki üreticilerin talepleri üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, çuvallarda bekletildiği için asit oranı artarak kalite kaybı yaşanan zeytinlerin kolay ve sağlıklı bir şekilde taşınması için üreticilere kasa dağıttı. Ekipler, toplam 80 ton kapasiteye sahip her biri 400 kilogramlık toplam 200 kasayı Tariş'in Bergama Zeytindağ'da bulunan tesislerinde üreticilerle buluşturdu.

Bakırçay zeytininin kalitesi üst seviyeye çıkacak

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla kırsaldaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakırçay Havzası'nın çok ciddi bir zeytin potansiyeli var. Bu bölgenin zeytinyağı çok kıymetli. Çuvallar içinde toplanan zeytin zaman içerisinde kızışmaya başlıyor. Asit oranında ve kalitesinde çok ciddi bozulmalar oluyor. Bu kasalarla kalite daha üst seviyeye çıkacak. Başkanımızın talimatları doğrultusunda Bergama Belediyesi ve Kınık Belediyesi'nde toplantılarımız olacak. Bakırçay Havzası ve diğer havzalarımızda kırsala olan desteğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Çiftçinin ihtiyaç duyup temin edemediği noktalarda yanlarında olacağız"

200 kasanın dağıtımını yaptıklarını ama ilerleyen süreçte diğer kooperatiflere de desteklerinin süreceğini belirten Ziya Çavdar, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir'de zeytinciliği geliştirmek için hemen hemen tüm kooperatiflerimizle iletişimimiz var. Onların ihtiyacı doğrultusunda, paketleme, toplama, çırpma konusunda desteklerimiz devam edecek. Çiftçinin kırsalda ihtiyaç duyduğu ama maddi olarak temin edemediği tüm noktalarda yanında olacağız. Yine zeytin sineği hastalığı ile ilgili mücadelelerimiz de devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Asit kaymasının önüne geçmiş olacağız"

Çalışmanın zeytinde yaşanan kalite kaybını önleyecek önemli bir adım olduğunu ifade eden Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, "Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Bu yaptıkları davranışla zeytin üreticisine verdiği desteği ortaya koydular. Kasalar çok önemli. Birincisi bulundukları yerlere temizlik getiriyorlar. İkincisi artık zeytinler de kasaların içerisine girecekler, havalanacaklar. Havalanınca da asit kaymasının önüne geçmiş olacağız. Forkliftlerle çok güzel bir şekilde zeytin makinelerine gidecek. Zeytinde asit kaymayı önleyici sisteme katkı verilmesi ekonomik olarak da bir getiri sağlıyor. Kalite kaybını önlemiş olacağız. Zeytin meyvesi kısa sürede işlenmediğinde, bir süre sonra ambarlaşma dediğimiz asit kaymasına neden oluyor. Ama bu kasalar hava aldığı için bir süre daha bekletseniz bile asit kaymasına neden olmuyor" dedi.

"Üretici için çok önemli"

Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldırım ise "Biz kooperatif olarak, Aliağa, Dikili, Bergama, Kınık ilçelerini kapsayan geniş bir alandaki tek kooperatifiz. Geniş bir alana hizmet ettiğimiz için kendi kendimize yetemiyoruz. Kurum yardımlaşması altında belediyelerimizle görüşüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşarak fabrikalarda kullanılan 400 kiloluk zeytin kasalarından talep ettik. Talebimiz uygun görüldü. Bugün sağ olsunlar bize bu kasaları getirdiler. Üretici kasa olmadığı zaman zeytini çuvalda getiriyor. Çuvalda gelen zeytin yoğunluk çok olduğu zaman burada bekliyor. İki, üç günlük sürede çuvalda bekleyen zeytin eziliyor, bozuluyor, kalitesi düşüyor. Kalitenin düşmemesi için kasa kullanılması gerekiyor. Hatta biz kasaları üreticilerin traktörlerine koyup zeytin bahçelerine gönderip oradan toplayıp buraya getiriyoruz. Bizim için çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.