(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı için hazırlanan 183,5 milyar liralık bütçesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün bütçe tasarısı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın idaresinde gerçekleşen toplantıda, belediyenin 2027 yılı bütçesi ile ESHOT Genel Müdürlüğünün bütçe tasarısı görüşüldü.

CHP'Lİ YETER: İZMİR'İN FİNANSMAN PROBLEMİ ÇÖZÜLMELİ

Bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter, belediyenin güçlü bir bürokratik kadroya sahip olduğunu ancak finansman sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Başta genel sekreterimiz olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok nitelikli ve işinde uzman bürokratları var. Çok iyi bir bürokratik kadrosu var. Bu belediyenin tek bir eksiği var. Mali anlamda yaşadığı ve sebebinin büyük bir kısmının iktidar tarafından oluşturulduğu finans problemi. Finans problemi çözülürse bu kıymetli bürokratik kadro inanın sizinle beraber üzerine düşeni yapacaktır. Finans problemini çözün. Eğer dış finansmanla ilgili problem giderilemiyorsa yönetmeliği değiştirin. İzmir için yapın bunu" dedi.

İLLER BANKASI'NA KREDİ ÇAĞRISI

İller Bankasının mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yeter, İzmir'e düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlanması çağrısında bulundu. İller Bankası'nın 2025 yılı faaliyet raporundaki verilere dikkat çeken Yeter, "İller Bankasının 2025 mali yılına ait faaliyet raporunu okudum. Dönem sonu bilançosunda, yani 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kasasında bulunan para 167 milyar Türk lirası. Ben şimdi buradan 25 yıldır aslında bir nevi mağdur edilen bir şehrin sevdalısı olarak İller Bankası'na yönetim kurulu kararı alınıp İzmir'e gerekli kaynağın, gerekli kredinin düşük faizle ve uzun vadeli... Böyle bir imkanları var. Tabii ben faaliyet raporundaki rakamı söylüyorum, umarım orada yanıltıcı bilgi koymamışlardır. Sadece 20 milyar karları var" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN: BORÇLANMAYI NORMALLEŞTİRMELERİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan ise AK Parti grubunun borçlanmaya ilişkin tutumunu eleştirdi. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde borçlanma nedeniyle belediye yönetiminin eleştirildiğini hatırlatan Özkan, "Geçen sene bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu size diyor ki: 'En çok borçlanan başkan sıfatını kazandınız.' Fakat bu sene borçlanmanın üzerine çıkarak borç yükü ile bir çözüm bulmaya çalışıyor ve kaynak yaratma gerekliliğini adeta bir kenara bırakıyor. Ülkedeki borç ve faiz yüküne baktığımızda borçlanma ve faiz artırma her ne kadar kendi parti politikaları içerisinde kabul edilebilir olsa da millete faydası olmadığı çok açık. İzmir'i de aynı politikayla, kaynak yaratmayı ortaya koyarak değil de borçlanmayı, daha geçen sene çok buldukları borçlanmayı daha da üzerine çıkarak normalleştirmelerini biz kabul etmeyeceğiz" dedi.

İzmir'in kronikleşen sorunlarına ilişkin merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yürütülecek ortak projelerin somut olarak açıklanması gerektiğini belirten Özkan, Körfez temizliği, baraj yatırımları ve ESHOT'un yakıt giderlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "İki buçuk yıldır sayıyoruz. Şimdi kapıyı çalanın rozeti değiştiği için bütçenin bu biriken problemleri, yani borçlanma dışında bakanlıklar ile olan ortak projeler neler? Somut olarak ortaya konulması gerekiyor" diye konuştu.

"AK PARTİ İZMİR'İ YATIRIMDA KAÇINCI SIRAYA TAŞIYACAK?"

İzmir'de uzun yıllardır tamamlanmayı bekleyen yatırımları da gündeme getiren Özkan, Halkapınar metrosu başta olmak üzere ulaşım, sulama ve sağlık projelerine ayrılan ödenekleri eleştirdi. Diğer kentlerde bakanlık bütçesiyle gerçekleştirilen yatırımları örnek gösteren Özkan, İzmir'deki projelerin yalnızca belediyenin borçlandırılması yoluyla hayata geçirilmemesi gerektiğini söyledi. Özkan, "Artık kapıyı çalanın kimliği de aynı olduğu için biz borçlanmadan ziyade imkan, kaynak yaratılmasının ortaya konulacağını düşünüyoruz. Ortak bir söylem haline geldi: 'Üçüncü sırada vergi, 77. sırada yatırım.' AK Parti İzmir'i yatırımda kaçıncı sıraya taşıyacak? Bunu da merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TUGAY: İZMİR'E HİZMET ETMEK SİYASET YAPMAKTAN DAHA ÖNEMLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2027 Mali Yılı Bütçesi görüşmelerinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasi tercihinin İzmir'e hizmet etme amacı taşıdığını belirten Tugay şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde siyasi olarak CHP içinden ayrılıp başka parti kuranlar oldu, zaman zaman parti değiştirenler oldu. Ben de 4 ay bağımsız kaldıktan sonra AK Parti'ye katılma kararı verdim. Bundan dolayı eleştirildim ama pek çok insan da bunun doğru karar olduğunu söyledi. Hangi siyasi partide olursak olalım, bir insanın hangi siyasi partide siyaset yapacağı kendi iradesiyle olan bir şeydir. Neticede hepimiz nerede olursak olalım İzmir'e hizmet için buradayız. Temsil ettiğimiz siyaset önemlidir. İzmir'e hizmet mi daha önemli, yoksa bir siyasete hizmet mi daha önemli? Benim gözümde bir siyasete hizmet etmekten daha önemlidir İzmir'e hizmet etmek. Hangi siyasi partiden olursak olalım İzmir'e hizmet isteğiyle buradayız."

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi koşullara da değinen Tugay, mevcut şartlarda en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirterek, "Yaşadığımız ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu, ekonomik şartları biliyoruz. Yalan söyleyecek halimiz yok. Ancak ne şartta olursak olalım, içinde bulunduğumuz şartlarda en iyisi neyse onu yapma çabasında olacağız. Çalmayacağız, devleti dolandırmayacağız, millete yalan söylemeyeceğiz. Öyle işlere girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR GRAM AHLAKSIZLIĞIM OLMADIĞI HALDE BENİ MAHKÜM EDİYORLAR"

CHP'nin kurultay davasına ilişkin kendisine yöneltilen suçlamalara tepki gösteren Tugay, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Kurultay davasındaki suçlamalarla AK Parti'ye geçişi arasında bağlantı kurulmasına karşı çıkan Tugay şöyle dedi:

"Bir adamın bana kurultay davasıyla ilgili attığı iftiraya sahip çıkanları görünce... Üstelik ben onların genel başkanı seçilsin diye o çalışmaları yapmıştım. Bir gram ahlaksızlığım, namussuzluğum olmadığı halde kendi masumiyetlerini savunmaları gerekirken beni mahküm ediyorlar. Bir Allah'ın kulu baktı mı dosyama? Bir adamın attığı iftira dışında o dosyada bir kanıt mı var? O yargılama başlayalı 1,5 sene, benim AK Parti'ye geçişim 1,5 ay. Bir kanıt bulsalardı koymazlar mıydı o dosyaya? Kim tuttu ellerini, o zaman da mı AK Partiliydim ben? Kendini namus timsali gibi gösterip kimlerle ne yaptığını bilmediğim adamlar benim üzerimden kendilerini aklamaya çalışıyorlar. 'Cemil Tugay beraat etti, biz de beraat edelim' diyorlar. Ben sizinle aynı insan mıyım? Ben sizin dosyanıza bakmadım. Benim adımı kurultay davasına karıştıran kişiye hakaret davası da tazminat davası da açtım. Onun da inşallah sonucunu alacağım. Her şey üzerine yemin ederim ki bir gramlık suçum, hatam, günahım olmayan bir yerde sırf namussuz, ahlaksız bir adam nedeniyle adım geçti. Başka kim ne yaptı bilmiyorum. Benim dosyamın bomboş olduğunu bildikleri halde çıkıp televizyon televizyon, meydan meydan 'Cemil Tugay AK Parti'ye geçti beraat etti' diyenler de aynı karaktere sahip adamlar. Ben tertemiz bir insanım. Kimse de beni tehdit etmedi. Siyasetin arkamda duracak sağlam insanlar istedim."

"AYRIŞTIĞIM YOLUN GİTTİĞİ YER BU ŞEHRE HİZMET YOLU"

Parti değiştirme kararına yönelik eleştirileri anlayışla karşıladığını ancak bu kararın arkasında İzmir'e hizmet etme isteğinin bulunduğunu vurgulayan Tugay, "Ben sizden ayrıştım. Ayrıştığım yolun gittiği yer bu şehre hizmet yolu, başka hiçbir şey değil. Ben bu şehre iyilik olması, hizmet olması için, arkamda bu hizmetleri yaparken bilgisiyle, deneyimiyle, sağlayabileceği olanaklarla bu şehre hizmet etmeme katkısı olan insanlarla bir arada olmak için bu kararı aldım" dedi.

"İZMİR'İN SORUNLARINA SAHİP ÇIKMA İRADESİ ORTAYA KOYDUĞUNU GÖRDÜM"

İzmir'in uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına değinen Tugay, merkezi yönetimle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından kente yönelik destek konusunda olumlu izlenimler edindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıkların İzmir'in sorunlarının çözümü için irade ortaya koyduğunu belirten Tugay, "Görüşmelerden sonra bana hissettirilen, bakanlıklarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'in sorunlarına sahip çıkmak adına ortaya irade koydu. Göreceğiz bakalım, bir yıl sonra konuşacağız. Kim İzmir'e ne kadar destek olmuş hep beraber göreceğiz. 1,5 aydır AK Parti üyesiyim. İzmir halkı duysun, ben inandım, o inanç bende var. İzmir'e hizmet geliyor" diye konuştu.

"BANA SÖZ VERDİLER, YARDIMCI OLACAKLARINA EMİNİM"

Yeniden büyükşehir belediye başkan adayı olup olmayacağına ilişkin ise Tugay, "Ben bu şehrin iyiliği için çalışacağım, elimden geleni yapacağım. Bir daha aday olur muyum, ben bilmiyorum. Öyle bir kararım yok. O kararı ben veremem zaten. Ne olursa olsun bu 2,5 senede elimizden geleni yapalım, bu şehrin yüzünü güldürelim. Bana söz verdiler, yardımcı olacaklarına adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.

"BU BÜTÇE ASLANLAR GİBİ GERÇEKLEŞECEK"

Belediyenin borçlanma politikası ve planlanan yatırımlara ilişkin de konuşan Tugay, borç yükünün yönetilebilir olduğunu söyledi. Tugay, "Bu bütçe aslanlar gibi gerçekleşecek. Bu borçlanma altından kalkılamayacak bir şey değil. Bir süre geri ödemesiz, sonra uzun vadeli. Büyük yatırımlar olacağı için bu şekilde oldu. Biz onları çevirebileceğimizi biliyoruz. 2 sene içinde Buca Metrosu'nun bir etabını devreye sokacağımıza inanıyorum. Tüneli de bitireceğiz. 8 alt ve üst geçit sadece bu sene yapacağız. Kavşakları, köprüleri yapacağız. Yarım kalmış opera binası, Karşıyaka Stadı, bitmemiş belediye binasını. Çözülmemiş bir sürü sorunu çözeceğiz" dedi.

Meclisteki görüşmelerin tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin 183,5 milyar liralık 2027 yılı bütçesi ile 2027-2029 dönemi bütçe tasarısı ve 2027 Mali Yılı Performans Programı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca ESHOT Genel Müdürlüğünün 2027-2029 dönemi bütçe tasarısı ile 2027 Mali Yılı Performans Programı da oy birliğiyle kabul edildi.