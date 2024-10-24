İzmir\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yerel

İçişleri Bakanlığının 2024 tatbikatlar programı kapsamında, Aydın merkezli meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan, bölgesel ve İzmir özelinde de Aydın uzantılı masabaşı ve saha tatbikatı icra edildi.

İzmir özelinde Vali Dr. Süleyman Elban sevk ve idaresinde gerçekleştirilen söz konusu tatbikatta; afet ve acil durumlara müdahale hazırlıklarının tatbikatlar yoluyla denenmesi, Ege Bölgesi'nde meydana gelebilecek bir depremde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerin intikali, il ve ilçe AFAD merkezlerinin 0. dakikadan itibaren, özellikle afet yönetişim süreçlerine katılımı amaçlandı.

İzmir İl Afet müdahale planında görevli tüm paydaş kamu ve özel kurum ve kuruluşların müdahale kapasitesi ile koordinasyon içerisinde çalışma kabiliyetlerini geliştirmeyi ve planlarda görevli personelin eğitilmesini de amaçlayan tatbikatta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden elde edilen tecrübe ile kamu ve özel sektör kaynaklarının etkin kullanılması, tüm müdahale gruplarının afet yönetim süreçlerine katılımı, afet gruplarının imkan ve kabiliyetlerinin ihtiyaçlara göre ölçülmesi hedeflendi.

Tatbikata, İzmir İli Afet Müdahale Planı'nda yer alan İzmir AFAD Merkezi başta olmak üzere, senaryoya konu depremden etkilenen İzmir ilçelerinin de dahil edildiğini kaydeden Vali Dr. Süleyman Elban, "Tatbikat esnasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere 8 ilçemizin ilçe AFAD merkezleri faaliyete geçirildi ve İzmir İli Yerel Düzey 23 Afet Grubu ile birlikte fiili saha tatbikatımızı icra ettik. 8 ilçemize destek il olarak intikal eden Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kırıkkale, Tekirdağ ve Uşak'ın İl AFAD Müdürlükleri, bu illerimizin İl AFAD Merkezleri ile Barınma, Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme, Finans ve Kaynak Yönetimi, Arama ve Kurtarma, İletişim Afet Grupları da tatbikatımıza eş zamanlı katılım sağladı." dedi.

İlgili tüm kurum ve kuruluşlar ile akredite STK'lar tatbikatta görev aldı

Tatbikatta, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, önceden üzerlerine yüklenen görev ve sorumluluklar doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Vali Elban, AFAD akrediteli sivil toplum kuruluşlarının da tatbikata dahil edildiğini belirtti.

Ülkemizin deprem başta olmak üzere bir dizi doğal afet riskiyle her an karşılaşabileceğini hatırlatan Vali Dr. Süleyman Elban, AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve geliştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP), afetlerde tüm vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren oldukça önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

"Afetlere karşı sürekli güncel ve hazırlıklı olmalıyız"

İzmir özelinde de deprem bakımından yüksek risk grubunda olduklarını hatırlatan Vali Dr. Süleyman Elban, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız, akredite STK'larımızı da sürece dahil ederek, iş birliği ve uyum içerisinde afet müdahale planlarına sadık kalarak, kendilerini sürekli güncel ve imkan dahilindeki afetlere hazır tutma gayretindeler. Afetleri yaşamadan gerekli tüm tedbirleri alarak, afet sırasında ve sonrasında yaşanabilecek, başta can kayıpları olmak üzere, maddi-manevi tüm kayıpları en aza indirebileceğimizi biliyoruz. Aziz milletimizin ve güzel İzmirimizin bundan böyle hiçbir afete maruz kalmamasını diliyor, vatandaşlarımızın da afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Vali Elban ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerine, tatbikatın amaç, kapsam ve hedefleri yanında uygulamaya konulan deprem senaryosuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Vali Dr. Süleyman Elban, tatbikat sırasında 8 ilçenin Afet Yönetim Merkezi'nde bulunan kaymakamlara ve saha personeline video konferans ile bağlanarak, tatbikata ilişkin bilgi aldı. - İZMİR