(İZMİR) – Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyelerinin katılımıyla İzmir'de "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" düzenlendi. İzmir İktisat Kongresi Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya İzmir, Manisa ve Aydın illerinden çok sayıda kadın katıldı.

Çalıştaya TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, Komisyon Başkanvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in yanı sıra komisyon üyesi milletvekilleri, İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çeşitli siyasi parti temsilcileri, akademisyenler katıldı.

TBMM KEFEK Başkanı Atabek burada yaptığı konuşmada, kadın politikaları alanında pozitif bir değişim yaşandığını belirterek, "Her ne kadar içinde yaşadığımız için fark etmemiz zor olsa da kadın sorunları sürekli kendisini güncelliyor ve yeniliyor. Bu durumda çözümde yer alan kurum ve aktörlerin de kendini yenilemesi gerekiyor" dedi.

"Kadın isterse önce kendisini sonra çevresini değiştirir"

Kadının toplumdaki dönüştürücü gücüne vurgu yapan Atabek, "Kadın isterse önce kendisini, sonra ailesini ve çevresini değiştirebilir. Nitekim bütün devrimler kadınlar üzerinden gerçekleşir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifadesiyle, 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Biz bu sözü sadece bir övgü değil, bir sorumluluk kabul ediyoruz" diye konuştu.

Kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımının sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğunu ifade eden Atabek, "Komisyon olarak, kadınların toplumsal hayatın her alanına katılımının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştık. Bugün artık birçok alanda 'neden yokuz' değil, 'nasıl daha çok var olabiliriz' diye soruyoruz" dedi.

"İzmir, Türkiye'ye ilham olsun"

2024 yılı kadın istatistiklerini da paylaşan Atabek, İzmir'deki oranların Türkiye geneline bakıldığında daha yüksek olduğunu belirterek "İzmir Türkiye'ye de ilham olsun. Kadın politikalarının en iyi şekilde yürütülmesi bütün kurumların ve sektörlerin bu yönde iş birliği yapması ve eş güdüm içinde birlikte çalışmasıyla mümkün. O yüzden aslında bugün birçok paydaşımızla bir aradayız. Bu anlayışla kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu olarak fırsat eşitliğinin sağlanması alanında yaşanan gelişmeleri yerinde incelemeyi ve yereldeki temsilcilerin görüşlerini dinlemeyi önemsiyor Bu çerçevede milletvekillerimizle, yereldeki kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin bir araya gelmesine vesile olan bu çalıştayları çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da bir çalıştay gerçekleştirmiştik. Bugün İzmir'deyiz. Önümüzdeki günlerde farklı bir şehirde bu çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Komisyon olarak inanıyoruz ki kadın meselesi sadece kadınların meselesi değildir. Zira kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü dolayısıyla erkekler için de bir refah ve iyileşme sürecidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da haklı olarak ifade ettiği gibi. Ekonomik büyüme ve refahtan herkesin pay alması ancak kadınların ekonomide hak ettiği yeri almasıyla mümkündür.Bizler Türkiye'nin her bir köşesinde kadınlarımızın daha güçlü olduğu bir toplumu inşa etmekte kararlıyız. Bu kararlılık sadece bir hedef değil aynı zamanda çok büyük bir sorumluluktur. Toplumun her kesimini bu mücadelede yanımızda istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karameşe: "İzmir kadın konusunda öne çıkan şehirlerden biri"

İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe de İzmir'in kadın açısında öne çıktığını belirterek "Türkiye'deki kadın milletvekili sayısı 118. Yüzde 19 kadın. İzmir'de 6 kadın milletvekilimiz var. Bu oran yüzde 21. Belediye meclis üyesi Türkiye ortalaması yüzde 10, İzmir'de yüzde 23, Türkiye'de belediye başkanları kadın oranı yüzde 5. İzmir'de ise yüzde 25 kadın belediye başkanı var. 10 tane üniversitemiz var. 10 tane üniversitemizden bir tane kadın rektörü var. Türkiye'deki muhtarların 2 bin 150'si kadın yüzde 3'ü. İzmir'de ise bu oran yüzde 35'lere kadar çıkıyor. Okul müdürlerimizde de aynı oran var. İstihdama katılım oranları da İzmir'de kadınlarımızın yüzde 40 civarında. Yani hangi açıdan bir niteliği, bir şehri hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin, kadın açısından değerlendirdiğinizde İzmir ön plana çıkan şehirlerden bir tanesi oluyor. Biz kadınlarımıza şehrimiz adına imkanların sunulmasından, şehrimizde bu tür kültürün olmasından mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Tugay: "Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve cumhuriyet"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da İzmir'in tarihten gelen özelliğiyle birçok kimliği benimsediğini, birçok değerle akıllarda yer etmiş bir şehir olduğunu belirterek "Bu değerlerin başında eşitlik gelir, özgürlük gelir, demokrasi ve cumhuriyet gelir. Biz, her zaman bireyin hakkını, yaşamsal özgürlüğünü, hak ve hürriyetlerini sonuna kadar savunan bir duruşun temsilcileri olarak bilindik. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerleri taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz" dedi.

"Hem sahada çalışıyoruz hem de geleceğe dönük planlar yapıyoruz"

Toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanına yaymak için kararlı adımlar attıklarını belirten Tugay, İzmir'in "Kadın Dostu Kent" unvanına da değinerek "Kadınların sağlık, eğitim, istihdam ve kent yaşamında eşit haklara sahip olması için hem sahada çalışıyoruz hem de geleceğe dönük planlar yapıyoruz. Örneğin, ESHOT bünyesinde şu an 200'ün üzerinde kadın şoförümüz var. 'Eşitliğe Sür' projesi kapsamında 120 kadın şoför adayımız eğitimlerine devam ediyor. Eğitimleri bitince sınav ile birlikte görevlerine başlayacaklar. Örnekköy, Kadifekale, Hatay ve Agora Kadın Dayanışma Merkezlerimiz var. Bu merkezlerde kadınlara ücretsiz hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şiddet mağduru kadınlara güvenli yaşam alanları sunmak için iki sığınma evi ve bir geçici barınma evimiz mevcut. Mahalle Bostanları projesiyle kadınların üretime katılımını teşvik ediyoruz. Örnek projelerden birisi. Dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Bu şekilde kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına destek oluyoruz. Yine İzmir 95 Projesi ile 0–3 yaş arasındaki çocukların sağlıklı gelişimine destek veriyoruz, annelere rehberlik hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

"Kadınları ekonomik olarak güçlendiriyoruz"

Kurum içinde de cinsiyet eşitliğine çok önem verdiklerini belirten Tugay, sözlerine şöyle devam etti: "Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini tüm belediye çalışanlarımız için zorunlu hale getirdik. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar attık. 15 ilçede 25 farklı merkezde 35 alanda ve 215 branşta ücretsiz meslek edindirme kursları açtık. Bugüne kadar bu kurslardan 10 binin üzerinde yurttaşımız yararlandı, bu sayının yaklaşık 8 bin 500'ü kadın. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile yüzlerce kadına istihdam sağladık."

"İzmir'in mirasını daha ileriye taşıyacağız"

Başkan Tugay ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi öncesinde düzenlediği Kadın Çalıştayı'nı hatırlattı. Tugay, "Atatürk, İktisat Kongresi öncesinde kadınların desteğini sağlamıştı. İzmir'in kadınların sosyal yaşamda, iş yaşamında, siyasette daha fazla var olması yolunda sembol çalışmalar yapan kentlerden biri olduğunu biliyoruz. Bize bırakılan bu değerli mirası daha ileriye götürmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.