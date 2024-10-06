İZTOK\'dan Gazze\'ye Destek Etkinliği

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İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) tarafından "İzmir'den Gazze'ye bir nefes" konulu program düzenlendi. İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı işgal girişimi sürerken, düzenlenen etkinlikte konuşan İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur, "Tüm dünya bilsin ki İsrail bizim için bir devlet değil, terörist örgüttür. Bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyor ise o şekilde muamele görmelidir. Onlar sanıyorlar ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm devranı böyle sürüp gidecek" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı işgal girişimi sürerken, tüm imkansızlıklara rağmen Siyonist işgalcilere karşı direnişini sürdüren Filistinlilere dünyanın dört bir yanından destekler çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) tarafından İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde "İzmir'den Gazze'ye bir nefes" konulu program düzenlendi.

"Sadece kendi toprakları için değil, İslam coğrafyası için bedel ödüyor"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında, "Bugün burada İsrail ve Siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için, insanlık yoklamasında biz de varız demek için buradayız" diyerek konuşma gerçekleştiren İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Gökhan Temur, "Gazze, direnişiyle, şehadetleriyle, ders vermeye ve uyandırmaya devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor. Sadece kendi toprakları için değil, İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat için, Şam için, Doğu Türkistan için, Diyarbakır için, İstanbul'un selameti için mücadele ediyor. Bizler bugün iyi biliyoruz ki karşımızda bulunan Siyonist İsrail bir terör organizasyonudur. Hedefi yalnızca Gazze değil, Kudüs değil, Batı Şeria değil, İstanbul'dur, Anadolu coğrafyasıdır. Bu savaş artık Lübnan'a, Beyrut'a sıçramış durumda. İsrail, Gazze'de ve Beyrut'ta başarılı olduğu takdirde Siyonistlerin bir sonraki hedefi Anadolu toprakları olacaktır" dedi. Temur konuşmasının ardından Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'in İzmirlilere mesajını da okudu.

"İsrail bizim için bir devlet değil, terörist örgüttür"

Konuşmasını sürdüren Temur, "Bir yıldır insanlık tarihinin en büyük vahşi katliamını seyrediyoruz. Ne oluyor ki bize her yaşta ve her durumda insanlığın alçakça katledilişine yeterince ses çıkarmıyor ve bir halkın topyekün zulme, soykırıma maruz kalmasına seyirci kalıyoruz. Tüm dünya bilsin ki; İsrail bizim için bir devlet değil, terörist örgüttür. Bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyor ise o şekilde muamele görmelidir. Onlar sanıyorlar ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm devranı böyle sürüp gidecek. Ant olsun yanılıyorlar. Ey katil İsrail, ey soykırımcı ABD, ey soykırımların iş birlikçileri mazlumun ahı sonunuz olacak. Direniş kazanacak, insanlık kazanacak. Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki zulüm ile aba olanın ahiri vefat olur. Akıbetleri tarihteki tüm zalimler gibi olacak. Bizler İzmir'den, bütün uluslararası topluma sesleniyoruz; soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban vermeliyiz? Susmak; zulmün, vahşetin ortağı olmak demektir. Aramıza fitneler soktular, kardeşliğimizi bozdular, tefrika meydana getirdiler. Bugün zulme, siyonizme ve emperyalizme karşı bir olma, vahdet şuuruyla birlik olma, insanlığın sesini yükseltme günüdür. İstikbal İslam'ındır inşallah. Tüm dünya Müslümanlarının maddi ve manevi olarak birleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Programa; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa ayrıca; Gazeteci-Yazar Yakup Köse, Edebiyatçı-Yazar Mehmet Ali Bayram, Araştırmacı-Yazar Mustafa Çakır, Gazeteci-Yazar Tayyar Tercan, Aktivist Fatih Tuğra Doruk, Araştırmacı-Yazar Said Ercan ve Mütercim-Yazar Ayçin Kantoğlu ise konuşmacı olarak katılım gösterdi. - İZMİR