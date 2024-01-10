 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jeffrey Epstein'in ifadesinde ünlü isimlere şantaj iddiaları yüzlerce kez reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Jeffrey Epstein'in ifadesinde ünlü isimlere şantaj iddiaları yüzlerce kez reddedildi

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının beşinci ve son bölümündeki ifadesinde Epstein, ünlü isimlere şantaj yaptığı iddialarını yüzlerce kez reddetti.

Jeffrey Epstein\'in ifadesinde ünlü isimlere şantaj iddiaları yüzlerce kez reddedildi
10.01.2024 - 11:36,
Abone Ol

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının beşinci ve son bölümündeki ifadesinde Epstein, ünlü isimlere şantaj yaptığı iddialarını yüzlerce kez reddetti.

ABD'de fuhuş, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar gibi suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden ABD'li iş adamı Jeffrey Epstein'in "fuhuş adasıyla" ilgili dava dosyalarının beşinci ve son bölümü yayınlandı. Yaklaşık bin 400 sayfalık belgelerde Epstein'in ifadeleri yer alıyor. Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddetti. Belgelerde yer alan 2016 yılındaki yeminli ifadesinde Epstein, Prens Andrew'a şantaj yapmaya çalışıp çalışmadığına yönelik sorular karşısında en az 500 kez susma hakkını kullandı.

"Bir başkanla cinsel ilişkiye zorlandım"

Davacı Virginia Giuffre, 2016 yılındaki ifadesinde İngiltere Prensi Andrew ile cinsel ilişki karşılığında kendisine 10 bin ile 15 bin ABD doları arasında ödeme yapıldığını söyledi. Prens Andrew, daha önce yaptığı bir açıklamada Giuffre ile hiç tanışmadığını öne sürmüştü. Giuffre, ayrıca bir medya kuruluşunun kendisine iki makale ve Prens Andrew ile çektirdiği bir fotoğraf için 160 bin dolar ödendiğini belirtti. İfadesinde hiçbir "başkan" ile cinsel ilişkiye girmediğini de belirten Giuffre, ancak çok tanınan bir başkanla ilişkiye girmek için "zorlandığını" öne sürdü. Söz konusu başkanın ismini söylemeyi reddeden Giuffre, "Eğer şunu söylemem gerekirse, onun hakkında konuşulacak iyi bir insan olmadığını biliyorum, onun adını açıkça söylemeyeceğim" dedi.

Giuffre'nin cinsel ilişki için zorlandığını iddia ettiği diğer isimler arasında Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz, Victoria's Secret'ın sahibi Les Wexner, yatırım fonu sahibi Glenn Dubin ve ABD'nin eski Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell de yer alıyor. Söz konusu isimler daha önce haklarındaki iddiaları reddetmişti.

İntihar etmişti

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.

İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'ın suçlarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dava dosyalarının açıklanması kararı

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti. Yayınlanan belgelerde İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerle ilgili ifadelerin yer alması gündem olmuştu. Kayıtlarda Epstein'in elinde Clinton, Prens Andrew ve İngiliz iş adamı Sir Richard Branson'a ait kasetlerin bulunduğuna yönelik iddialar yer aldığı ortaya çıkmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, Cezaevi, Ünlüler, Suç, Hukuk, Medya, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jeffrey Epstein'in ifadesinde ünlü isimlere şantaj iddiaları yüzlerce kez reddedildi - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Jeffrey Epstein'in ifadesinde ünlü isimlere şantaj iddiaları yüzlerce kez reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement