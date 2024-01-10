Jeffrey Epstein\'in ifadesinde ünlü isimlere şantaj iddiaları yüzlerce kez reddedildi

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının beşinci ve son bölümündeki ifadesinde Epstein, ünlü isimlere şantaj yaptığı iddialarını yüzlerce kez reddetti.

ABD'de fuhuş, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar gibi suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden ABD'li iş adamı Jeffrey Epstein'in "fuhuş adasıyla" ilgili dava dosyalarının beşinci ve son bölümü yayınlandı. Yaklaşık bin 400 sayfalık belgelerde Epstein'in ifadeleri yer alıyor. Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddetti. Belgelerde yer alan 2016 yılındaki yeminli ifadesinde Epstein, Prens Andrew'a şantaj yapmaya çalışıp çalışmadığına yönelik sorular karşısında en az 500 kez susma hakkını kullandı.

"Bir başkanla cinsel ilişkiye zorlandım"

Davacı Virginia Giuffre, 2016 yılındaki ifadesinde İngiltere Prensi Andrew ile cinsel ilişki karşılığında kendisine 10 bin ile 15 bin ABD doları arasında ödeme yapıldığını söyledi. Prens Andrew, daha önce yaptığı bir açıklamada Giuffre ile hiç tanışmadığını öne sürmüştü. Giuffre, ayrıca bir medya kuruluşunun kendisine iki makale ve Prens Andrew ile çektirdiği bir fotoğraf için 160 bin dolar ödendiğini belirtti. İfadesinde hiçbir "başkan" ile cinsel ilişkiye girmediğini de belirten Giuffre, ancak çok tanınan bir başkanla ilişkiye girmek için "zorlandığını" öne sürdü. Söz konusu başkanın ismini söylemeyi reddeden Giuffre, "Eğer şunu söylemem gerekirse, onun hakkında konuşulacak iyi bir insan olmadığını biliyorum, onun adını açıkça söylemeyeceğim" dedi.

Giuffre'nin cinsel ilişki için zorlandığını iddia ettiği diğer isimler arasında Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz, Victoria's Secret'ın sahibi Les Wexner, yatırım fonu sahibi Glenn Dubin ve ABD'nin eski Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell de yer alıyor. Söz konusu isimler daha önce haklarındaki iddiaları reddetmişti.

İntihar etmişti

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.

İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'ın suçlarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dava dosyalarının açıklanması kararı

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti. Yayınlanan belgelerde İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerle ilgili ifadelerin yer alması gündem olmuştu. Kayıtlarda Epstein'in elinde Clinton, Prens Andrew ve İngiliz iş adamı Sir Richard Branson'a ait kasetlerin bulunduğuna yönelik iddialar yer aldığı ortaya çıkmıştı. - WASHINGTON