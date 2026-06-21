Kahramanmaraş UNESCO Dünya Edebiyat Şehri unvanını aldı

Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi. Kahramanmaraş'ın elde ettiği bu başarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş Uluslararası Tanıtım Toplantısı" ile kamuoyuna duyuruldu. İbrahim Sadri ve Fulya Kalfa'nın sunumuyla gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, siyasi parti temsilcileri, rektörler, yazarlar, şairler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

KAHRAMANMARAŞ DÜNYA EDEBİYAT ŞEHİRLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI

Programın açılış konuşmasını yapan UNESCO Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, bu başarının asıl mimarlarının yüzyıllardır Kahramanmaraş'ta edebiyatın temsilcileri olan yazarlar ve şairler olduğunu söyledi. Kireçci, UNESCO tarafından verilen bu unvanın Kahramanmaraş için yeni bir başlangıcın fitilini ateşlediğini belirterek, "Kahramanmaraş'ımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Bu unvan bizler için büyük bir gurur kaynağı" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise konuşmasında Kahramanmaraş'ın köklü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu vurguladı. Bu mirasın yüzyıllar boyunca yaşayan güçlü bir kültürel hikayeye dönüştüğünü belirten Görgel, şehrin uzun yıllardır "Türkiye'nin Edebiyat Şehri" olarak anıldığını, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmesiyle birlikte artık "Dünya Edebiyat Şehri" kimliğini de kazandığını ifade etti. Görgel, Sümbülzade Vehbi'den Necip Fazıl Kısakürek'e, Nuri Pakdil'den Cahit Zarifoğlu'na kadar birçok önemli edebiyatçının mirasının bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ta kültür ve edebiyat hayatını canlı tutmak amacıyla çok sayıda edebiyat dergisine destek verildiğini, Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ile Kitap Fuarı'nın her geçen yıl büyüyerek şehrin kültürel kimliğini güçlendirdiğini belirtti. Başkan Görgel, "UNESCO Dünya Edebiyat Şehri kimliğimize yakışır yeni müze, kütüphane ve kültür merkezi projelerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği içinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Edebiyat ve sanat sokakları ile yeni nesil kültür alanlarını şehrimize kazandırarak Kahramanmaraş'ı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın örnek şehirlerinden biri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: KAHRAMANMARAŞ EDEBİYAT ŞEHRİ OLAN İLK TÜRK KENTİ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edildiğini söyledi. Ersoy, Kahramanmaraş'ın aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında bu ağa üyelik alan ilk şehir olduğuna dikkat çekti. Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu ağda üyelik alan ilk şehirdir. Kahramanmaraş, edebiyat şehri olan ilk Türk kenti olma ayrıcalığına mazhar olmuştur. Kahramanmaraş'ın, edebi kimliğiyle Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer almayı fazlasıyla hak ettiği bir gerçektir" dedi. Bu unvanın Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Ersoy, Kahramanmaraş'ın endüstriyel gelişimini üst seviyeye taşımak ve farklı sahalarda sürdürülebilirliğe katkı sunmak için kamu ve özel paydaşlarla iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti. Bakan Ersoy, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabulünde emeği geçen herkesi ve bu kültür mirasını yaşatan Kahramanmaraşlıları tebrik etti. Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in şahsında, ödül organizasyonlarından yarışma ve yayınlara kadar şehrin kalem ve kelamdaki büyük mirasına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek bu özel başarının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAHRAMANMARAŞ'A TEBRİK MESAJI

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu unvanın yalnızca Kahramanmaraş'ın değil, Türkiye'nin zengin kültürel birikiminin de uluslararası anlamda tescili olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirlerin tarihi ve kültürel mirasının dünyaya tanıtılmaya, kültür ve sanat alanında iş birliklerinin güçlendirilmeye devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, Kahramanmaraş'ın bu başarısında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti. Programda 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın tescilli bir edebiyat şehri olarak yoluna daha hızlı şekilde devam edeceğini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri unvanı almasının tüm Türkiye'nin gururu olduğunu ifade ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de şehrin şiirin, fikrin, mücadelenin ve medeniyet iddiasının merkezi olduğunu söyledi. Tanıtım programının sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Türk edebiyatının önemli dergileri arasında yer alan ve Yedi Güzel Adam'ın en önemli eserlerinden biri kabul edilen Hamle Dergisi'nin röprodüksiyon tablosunu hediye etti.

Haber: Mehmet Güngördü