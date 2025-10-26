20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti - Son Dakika
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

26.10.2025 10:10
Karslı köylüler, Ermenistan sınırında bulunan 2 bin 500 rakımlı Karakuzu Dağı'na Türk bayrağı dikti. 20 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini belirten İncedere köyü İstanbul Dernek Başkanı Cafer Balcı "Bu bayrağı buraya dikmemizdeki amacımız çocuklarımız bu bayrağı gördükçe vatanına milletine daha sadık olsun" dedi.

Kars'ın Akyaka ilçesi İncedere köyü muhtarı Ömer Koral'ın girişimleri sonucunda Karakuzu Dağı'na bayrak dikildi. Köylülerin yaklaşık 20 yıldır hayal ettikleri bayrak, İncedere köyü İstanbul Dernek Başkanı Cafer Balcı ve dernek yönetiminin girişimleriyle makara sistemli 15 metrelik bayrak direği, 6 metre bayrak ve diğer malzemeleriyle İncedere köyüne getirildi.

Köylüler daha sonra bayrak direği malzemelerini traktörler vasıtasıyla Karakuzu Dağı'na getirdi. Burada yapılan çalışmalarla önce bayrak direği dikildi. Ardından ışıklandırma sistemleri yapıldı. Köylüler yaptıkları ışıklandırma sistemiyle sınır bölgesinde dalgalanan Türk Bayrağı'nın geceleri de net bir şekilde görünmesini sağladı.

"20 YILLIK HAYALİMİZ SON BULDU"

2 bin 500 rakımlı Karakuzu Dağı'na yaklaşık 20 yıldır bayrak dikmeyi planlandıklarını ifade eden İncedere köyü İstanbul Dernek Başkanı Cafer Balcı, "2 bin 500 metre yükseklikteki Karakuzu Dağı'nın tepesine 20 yıllık hayalimiz bayrağımızı dikerek gerçekleştirdik. Bayrağımızı çok seviyoruz. Bana yardımcı olan köyümün gençlerine, köyümün halkına çok teşekkür ediyorum. Bu bayrağı buraya dikmemizdeki amacımız çocuklarımız bu bayrağı gördükçe vatanına milletine daha sadık olsun. Onlara örnek olması için bu bayrağı diktik. Bu bayrak bizim için onur vericidir. Türk Bayrağı rengini şehitlerin kanından almıştır" dedi.

ERMENİSTAN'DA DA GÖRÜLÜYOR

Öte yandan İncere köyü Karakuzu Dağı'na dikilen Türk bayrağı Ermenistan'da da görülüyor. Sınır bölgesine köylülerin diktiği bayrakla 20 yıllık hasret de son buldu. Öte yandan Halit Paşa'nın emir subayına "Karakuzum" demesi ve emir subayının da bu dağda şehit olmasıyla birlikte dağın adı Karakuzu Dağı olarak kalıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ermenistan, Güvenlik, Yerel, kars, Son Dakika

