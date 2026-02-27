Kayıp Köpekler İçin Ödül Avı - Son Dakika
Kayıp Köpekler İçin Ödül Avı

Kayıp Köpekler İçin Ödül Avı
27.02.2026 13:26
Kemer'de kaybolan Rus ailelerin köpekleri için 100 bin TL ödül verilecek, arama devam ediyor.

Antalya 4 yıldır yaşayan iki Rus aile, 10 Ocak'ta Kemer'de kaybolan köpekleri yüzünden adeta perişan oldu. Kemer'de bir gezi esnasında Rubi ve Boris adlı köpeklerini kaybeden aileler, köpeklerini sağ bulana 100 bin, ölüsünü bulana ise 10 bin TL ödül verecek.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Antalya'nın Döşemealtı ilçesine yerleşen İvakina çifti, köpekleri Rubi ve arkadaşlarının köpekleri Boris'i yanlarına alarak 8 kişilik bir kafile halinde Kemer'in Tekirova ilçesinde Tahtalı Dağı eteklerinde gezmeye çıktı. Otomobilleriyle Tahtalı Teleferik yoluna giren kafile, Galina İvakina'nın rahatsızlanması üzerine durakladı. Grup araçlarından inince köpekler de ormanlık alanda oynamaya başladı.

Köpeklerin kavga sesi geldi

Galina İvakina'yı yürüterek kendine gelmesine çalışan grup, o sırada orman içinde bulunan Boris ve Robi'nin bulunduğu bölgeden köpeklerin kavga sesini duydu. O noktaya doğru ilerleyen grubun karşısına büyük bir Kangal köpeği çıkınca, yanlarında çocuklar da bulunan kafile köpeğin saldırması üzerine uzaklaşmak zorunda kaldı.

Robi'nin takip cihazı bulundu, Boris'ten haber yok

Bütün güçlüklere rağmen köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen aileler, kaybolduktan 9 gün sonra Robi'nin tasmasındaki takip cihazını çobanların çöp döktüğü yerin yanında buldu. Vladislav İvakin, durumu çobanlara sorduğunda "Biz görmedik" cevabını aldığını öne sürdü.

Kayıp köpek sahiplerinin ısrarlı aramalarından birine katıldığını söyleyen arkadaşları Zülfiye Aslan da aileyle birlikte köpekleri bulmak için gittiklerinde bir çobanın yanlarına gelerek "Burada duramazsınız, burası özel mülk, jandarma gelecek" dediğini, kendisinin "Siz mi çağırdınız" sorusu üzerine "Hayır, Teleferik'ten aradılar" cevabını verdiğini ancak kendilerinin Teleferik istasyonundaki kişilere bunu sorduklarında "Biz hiçbir şey bilmiyoruz, bize ne? Biz niye arayalım ki" cevabını aldıklarını belirtti.

Binlerce el ilanı bastırdılar

Kayıp köpeklerini aramaktan vazgeçmeyen sahipleri, bastırdıkları binlerce el ilanında köpekleri sağ bulana 100 bin TL, ölüsünü bulana 10 bin lira ödül koyarak ve her gün gidip ortalama 200 kilometre yol katederek köpeklerini bulma umutlarını diri tutmaya çalışıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayıp Köpekler İçin Ödül Avı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayıp Köpekler İçin Ödül Avı - Son Dakika
