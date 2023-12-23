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Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü - Son Dakika
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Kayseri'de binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü

Kayseri'de toplanan binlerce kişi, Filistin'e özgürlük için yürüdü.

Kayseri\'de binlerce kişi Filistin\'e özgürlük için yürüdü
23.12.2023 - 16:39,
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Kayseri'de toplanan binlerce kişi, Filistin'e özgürlük için yürüdü. 410 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı yürüyüşte dün gece şehit olan askerlerinde isimleri okundu.

Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü. Sivas Caddesi'nde başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, "kahrolsun Siyonizm" ve "İsrail Gazze'den defol" dövizleri açtı. 410 metre Türk Bayrağı'nın açıldığı yürüyüşte, dün gece Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 6 askerin isimleri de okundu.

"Cumhurbaşkanımız ülke ülke geziyor, kendisini feda edercesine akan kanı durdurmak için çırpınıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tefrikaya düşmezsek Allah'ın izniyle bu dünyada çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Dün Afganistan'da, bir başka gün Karabağlar'da, başka bir gün Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, mazlum coğrafyalarda, nerede bir Müslüman varsa oralardaki kardeşlerimizin kanını dökmeye, o ülkeleri parçalamaya ve bizleri karşı karşıya getirmeye çalışan zihniyet bugünde Gazze'deki kardeşlerimizi acımasızca katlediyor. Bu zihniyetini hayata geçiriyor. Buna söz çıkarmayan sözde çağdaş uygarlık medeniyeti sahibi olduğunu söyleyen ülkeler, bu milletin uyanışı ile birgün cevabını alacaklardır. Cumhurbaşkanımız ülke ülke geziyor, kendisini feda edercesine akan kanı durdurmak için çırpınıyor. İnşallah yine o bu başarıya ulaşacak ve insanlığın bu sıkıntısını da gidereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve STK temsilcileri de katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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