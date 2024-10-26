Kayseri\'de İlk Ragbi Türkiye Şampiyonası Yapılıyor

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- Kayseri'deki ilk: Ragbi Türkiye Şampiyonası Erciyes'te

16 ilden 450 sporcu katılıyor

KAYSERİ - Ragbi Türkiye Şampiyonası, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Kayseri'de ilk defa yapılan ve 16 ilden 450 sporcunun katıldığı 7'li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası başladı. Yeni bir şampiyonaya ev sahipliği yapan 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen 2024 7'li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası nefes kesti. Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, İznik, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat olmak üzere 16 farklı şehirden sporcunun katıldığı şampiyonada, 400'ü şehir dışından toplam 450 sporcu yer aldı. Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında 4 olimpik branş, 2 tane alt branşı olduklarını ifade eden ve bu branşlardan U21 Türkiye Şampiyonası yapmak üzere Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldiklerini dile getiren Türkiye Ragbi Federasyon Asbaşkanı Engin Kömürcü, "Burası spor yapmak için, kamp yapmak için şartları olağanüstü elverişti bir alan. 1800 rakımın üzerindeyiz. Burası Türkiye'deki sporcuların kullanabileceği güzel yerlerden, ender yerlerden biri. Tabii yeni olması buranın tanıtımının yapılması bizim için de, bizim katkı sağlamamız da güzel bir şey. Böyle güzel bir tesisi Türk sporuna, Türk gençliğinin hizmetine sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanına da ben buradan tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

İlklerin dağı Eciyes'te, Anadolu'da ilk defa ragbi turnuvası düzenlendiğini belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise, vatandaşların yeni sporların Kayseri'de olmasını güzel bulduğunu vurguladı. Böylesine aktivitelerin artarak devam edeceğini dile getiren Elcuman, bu etkinliklere fırsat veren başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Ragbi sporcuları ve kulüp yöneticileri ise olimpik bir branş olan ragbide sporcuların yüzünün güldüğünü ve tesislerin son derece profesyonel olduğunu dile getirerek, tesisten memnun kaldıklarını söylediler, emeği geçenlere teşekkür etti.