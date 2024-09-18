Kemalpaşa'da Lezita İşçileri Grevde - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Lezita İşçileri Grevde

Kemalpaşa\'da Lezita İşçileri Grevde

Lezita Fabrikası'nda grev 195. gününde. İşçiler, toplu sözleşme görüşmesini bekliyor.

18.09.2024 11:17
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sendikal örgütlenmeye direnen Lezita Fabrikası'nda HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi 195'inci gününde devam etti. Fabrika önünde slogan atan işçiler, toplu sözleşme görüşmesi yapmayı bekliyor.

Kemalpaşa'da faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ.'nin yetkili sendika Öz Gıda-İş'i tanımaması ve toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmesini reddetmesi, işçi çıkarılması üzerine 7 Mart'ta fabrikada başlayan grev devam ediyor. Yaklaşık 200 işçinin yer aldığı grevde, çalışanlar fabrika önünde kurulan konteynerde nöbet tutmayı sürdürüyor. 2021 yılından bu yana aynı gerekçeyle 60 kişinin işten çıkarıldığı öğrenilirken, çalışanlar toplu iş sözleşmesiyle işlerine geri dönmeyi bekliyor.

"Bu iş yeri büyüdüyse işçiler sayesinde

Grev alanında açıklama yapan Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Uzmanı Hüseyin Zorlu, TİS görüşmesinin bir an önce masaya gelmesini ve işverenle işçiler arasında barışın huzurun sağlanmasını istediklerini belirtti. Zorlu, "Bugün 195'inci gündeyiz. Grevimizin toplu sözleşme aşamasında bir pazarlık neticesinde 195 gündür de işçilerimizle beraber direnişimize devam ediyoruz. İşveren tarafından da hiçbir şekilde bir kontak veya iletişime geçilmemiş durumda. Bundan sonraki süreçte işverenin beklediği bu ayın 24'ünde bir duruşma var. İşverenin grevi düşürme adına açtığı bir dava var. O davanın da biz erteleneceğini düşünüyoruz. Bu grev alanımızda yaptığımız mücadele tüm Türk işçi sınıfına, tüm emekçilere örnek olacak. İnşallah da sonunda kazanımla biteceğini düşünüyoruz. Çünkü bu insanlar burada on yıllarca emek verip çalışmış işçiler. Bir an önce Abalıoğlu işverenin ve yönetiminin sendikamızla toplu sözleşme pazarlığına oturmasını istiyoruz. Bizim arkadaşlarımızın tek temennisi, sendikamızın fabrikamıza girip, iş yerinde işçilerimizin özgürce sendikacılık yapabileceği, sosyal haklarına kavuşacağı şartlar. 2021 yılından beri işten çıkartılan 60'a yakın kardeşimizin işlerine iadesini istiyoruz. Talebimiz de buydu. Diğer taleplerimiz zaten makuldü. Ama maalesef işveren bize bir adım atmadı. Yani bizlerle bir bardak çay içmeyi fazla gördü. Bu işçiler onlara kötülük etmedi. Bu iş yeri büyüdüyse, bugüne kadar üretim yaptıysa, Lezita markasına bir değer verdiyse bu işçilerimiz sayesinde oldu. Biz bu toplu iş sözleşmenin bir an önce masaya gelmesini ve işverenle işçiler arasında barışın huzurun sağlanması adına önemli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından iş yeri önünde slogan atan işçiler daha sonra olaysız bir şekilde ayrılarak, grev nöbeti tuttukları alana geri döndü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemalpaşa'da Lezita İşçileri Grevde - Son Dakika

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