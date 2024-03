Çevre Bakanı: Bursa için acil durum butonuna bastık

Yerel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankası ile yeni bir anlaşma yaptığımızda önceliğimiz Bursa olacaktır. Bursa için, Marmara için acil durum butonuna bastık. Şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Çünkü biz ülke olarak bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Beşyol kavşağı İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni ve Yiğitler, Arabayatağı, Karapınar ve Değirmenönü Kentsel Dönüşüm Alanları Toplu Temel Atma Törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşti. Osmangazi İlçemizin Altınova mahallesinde ve kentin kuzey yönden girişi niteliğindeki İstanbul Caddesi'nin iki yakasını kapsayan 160 hektarlık (1 milyon 600 bin metrekarelik) alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 etaptan oluşan kentsel dönüşüm projesinin 1. etap anahtar teslimi gerçekleşti

Marmara'da beklenen depremin yüreklerimizi yakmasını istemediklerini belirten Özhaseki, "Deprem, Türkiye'nin en acı gerçeğidir. Türkiye; Alpler'den Himalayalar'a uzanan hatta, deprem riski taşıyan ülkeler arasında 5. sırada. Bu gerçeklikten hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir asırda bu topraklarda 231 tane 6 ve üzerinde deprem meydana geldi. Türkiye'de 500'e yakın diri yani hareketli olan fay var. Bu fayların hepsi deprem üretme potansiyeline sahipler. Denizde olanları saymazsak ana karamız üzerinde 60'tan fazla deprem yaşadık. Deprem sebebiyle son 100 yılda toplam 130 bin canımızı yitirdik. Biz, ülkemizi derinden üzen, yasa boğan, milyarlarca maddi zarara sebep olan büyük depremlere hep bu faylar üzerinde maruz kaldık. Biz hep İstanbul depremi diyoruz. Ama aslında beklenen deprem 1999 yılında olduğu gibi bir Marmara depremidir. Marmara Denizi'nin tam 7 şehre kıyısı var. 20 milyondan fazla insan Marmara'da yaşıyor. Boğazlar sebebiyle kıtaları birbirine bağlar ve dünyanın gözbebeğidir. Gayrisafi yurtiçi hasılaya katkısı %47'dir. Yani ülkemizin sanayi, ticaret ve finans merkezi Marmara'dır. Çünkü Marmara depremi kapıdadır. En çok da İstanbul'la birlikte Bursa'yı etkilemesi beklenmektedir. Bu yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında ortaya koyduğu afetlere dirençli Türkiye hedefimiz doğrultusunda, Türkiye'deki tüm sağlıksız yapı stokunu temizlemeye çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirmek için Kentsel Dönüşüm Yasası'nı yeniledik ve dönüşümün önündeki engelleri kaldırdık. Yine Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurarak sadece ülkemizin dönüşümüne enerji harcayacak bir yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü depreme hazırlık, milli güvenlik, milli egemenlik meselesidir. 2012 yılından bugüne kadar Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yaklaşık 422 bin bağımsız bölümün de dönüşüm çalışmaları sahada devam etmektedir. Dönüşüm projeleri için bugüne kadar Bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak kullandık" diye konuştu.

Bursa'ya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak AK Parti Hükümetleri döneminde toplam 98 milyar 290 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, "11 milyar 761 milyon lira değerinde yatırımımız ise devam ediyor. Yatırımlarımızın merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bursa'da 2012'den bugüne kadar 39 bin 128 konut ve ticaret alanını dönüştürdük. Gemlik, Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde 7 bin 575 konutun dönüşümünü sürdürüyoruz. Bursa'mıza kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira yardımlarından kamulaştırmaya ve yapıma kadar güncel rakamlarla toplam 1 milyar 915 milyon liralık destekte bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz" dedi.

Afetler siyaset üstü bir konu olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur. Belediyeler vaat ettikleri dönüşümleri gerçekleştirmeli, vatandaşımız da bu süreci takip etmelidir. Bursa Büyükşehir Belediyelerimiz bu anlamda önemli çalışmalar yürütüyorlar. Sadece bugün Bursa'da yapacağımız 4 program kentsel dönüşüm ile ilgili. Gayret onlardan, destek bizden. Eskiler: "Bar olma yar ol" derler. Yani biz vatandaşımıza, belediyemize her zaman elimizi uzatıyor, destek oluyoruz. Bu anlamda ulusal ve uluslararası her türlü projeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah aldığımız 330 milyon avro krediyi daha da yükseltmek istiyoruz. Dünya Bankası ile yeni bir anlaşma yaptığımızda önceliğimiz Bursa olacaktır. Bursa için, Marmara için acil durum butonuna bastık. Şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Çünkü biz ülke olarak bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz ve ricamız, 'Bir an evvel evlerinin deprem performanslarını ölçtürsünler. Kendilerine kentsel dönüşüm vaadi veren yerel yönetimlere başvuruda bulunsunlar' Biz 85 milyona hizmet ediyoruz. Makul proje hazırlayan herkese, hiçbir ayrım gözetmeksizin destek olmaya, iş birliği yapmaya hazırız.

Gelin hep birlikte ülkemizi dönüştürüp afetlere karşı dirençli hale getirelim" dedi.

Bugün 74 konutun, 19 ofisin ve 3 işyerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Osmangazi İlçemizin Altınova mahallesinde ve kentin kuzey yönden girişi niteliğindeki İstanbul Caddesi'nin iki yakasını kapsayan 160 hektarlık yani 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 etaptan oluşan kentsel dönüşüm projemizin 1. etabında anahtar teslim töreni gerçekleştiriyoruz. Bu alanda ayrıca bin 252 konutun daha yapım çalışmaları başladı. İnşaatların tamamlanması ile bu alanda toplamda yaklaşık 3 bin 500 konut üretmiş olacağız" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Evlatlarımızın bizleri hayırla yad edeceği bir Bursa'yı emanet etmenin heyecan ve gayreti içerisindeyiz. Kadim şehrimizin, yarınların aydınlık bir parçası olacağının bilincindeyiz. Bizlere düşen, şehrimizi o günlere hazır hale getirmek için canla başla çalışmak. İşte bu gayretle ve heyecanla, şehrimizi dirençli bir şehir olarak yeniden ve sapasağlam inşa ediyoruz. Bunu başarmak için de elimizdeki en makul araç, tabii ki kentsel dönüşüm. 3 yıl süren bir çalışmayla şehrimizin zemin durumunu ortaya çıkardık. Böylelikle Türkiye'de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç ilden biri olduk. 2020 yılında başlattığımız bir süreç ile 17 ilçemizdeki 530 bin yapının envanterini de oluşturduk. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte 'Bursa Dirençlilik Planı' çalışmasını başlattık. Japon uzmanlar, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden saygıdeğer hocalar ve kendi ekibimiz ile çalışmanın birinci aşamasını tamamlayıp ilimizin deprem risk haritasını hazırlamış olduk. Artık ilimizde bir depremde hangi bölgenin ne seviyede hasar alacağını net bir şekilde biliyoruz. Ayrıca üç merkez ilçemiz olan Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçeleri için mikro bölgelemeli jeolojik etüt çalışmalarını da başlattık. Şu an ilimizde 14 farklı noktada kentsel dönüşüm uygulamaları yaparak Türkiye'ye örnek oluyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında şu anda inşaatı tamamlanan, devam eden veya ihale edilen yaklaşık 11 bin konutun üretim sürecini yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde planladığımız kentsel dönüşüm alanlarıyla birlikte bursa için 100 bin yeni konut hedefini belirleyerek büyük bir irade ortaya koyduk. Farklı hesaplar içinde olanların tüm engellemelerine rağmen, bu süreçte halkımız yaptığımız işi doğru buldu ve samimiyetimize inandı. Sıcaksu'da, Yiğitler 1. Etap'ta, Beşyol'da, 1050 Konutlar'da yüzde yüze varan oranlarda vatandaşlarımız ile uzlaşı sağladık. Uzlaşma görüşmelerini daha birkaç ay önce başlattığımız Gaziakdemir 1. Etap'ta bile şimdiden yüzde 70 oranını yakalamış durumdayız" diye konuştu. - BURSA